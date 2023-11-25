Новые правила выезда белорусов на ПМЖ: что изменилось

С 24 ноября 2023 года начало действовать постановление Совмина Беларуси о том, как гражданам оформить паспорт и сняться с учета в стране, если они решили постоянно жить за границей. DW - о самых важных изменениях.

Постановление Совета министров Беларуси вышло 20 ноября 2023 года, уже через четыре дня вступило в силу и вызвало много обсуждений. На первый взгляд, оно звучит так: белорусы теперь должны просить разрешения властей, если хотят уехать на постоянное место жительства за границу. Но ведь и раньше законодательство предусматривало и снятие с регистрации в Беларуси, и штамп в паспорте о выезде на ПМЖ. Что же изменилось? В этом DW разбиралась вместе с юристами.

"Речь не идет о разрешении или запрете на выезд"

По словам юриста правозащитного центра "Весна" Павла Сапелко, постановление не предусматривает ничего принципиально нового, оно развивает нормы закона от 20 сентября 2009 года о порядке выезда и въезда в страну граждан РБ. "Важно, что ни о каких разрешениях речи не идет. Вопрос касается подготовки документов, в первую очередь, паспорта. Статья 20-я закона от 2009 года устанавливает обязанности граждан, желающих выехать на постоянное проживание за границей. Эти обязанности в более развернутом виде и перечислены в новом постановлении. Это административная процедура, в результате которой гражданина снимают с учета и делают отметку в паспорте".

Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко Фото: DW

Главное, отмечает эксперт, это не введение какого-то отдельного разрешительного порядка, когда государство может разрешать или запрещать выезд на ПМЖ. Человек может покинуть страну, но останется зарегистрированным, например, в военкомате, прописанным в квартире. "При этом новое постановление - для подразделений по гражданству и миграции. Для консульских учреждений за границей есть Положение о порядке оформления постоянного проживания за пределами РБ граждан, выехавших для временного пребывания. Оно принято в 2010 году. То есть, оформлять постоянное проживание по-прежнему можно и находясь за границей", - уточняет юрист.

Это подтвердил и начальник управления по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун в комментари для медиа Office Life: для белорусов ничего не меняется, список документов тот же, информацию проверяли и раньше. Но, отметил он, изменилась отметка в паспорте: раньше на штампе указывали конкретную страну, в которую выезжал белорус. Но человек мог ехать в Польшу, а осесть в Германии. Поэтому штамп сделали универсальным, страна выезда на ПМЖ в нем не указывается.

"Нужно задать себе вопрос: а если нет, то что?"

Юрист Кристина Рихтер, советница по юридическим вопросам Светланы Тихановской считает, что ко всем новшествам, которые озвучивают нынешние белорусские власти, нужно подходить с холодной головой и не втягиваться в "повестку режима".

После 2020 года многие белорусы предпочли уехать из страны Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

"Подача этого постановления звучит так, будто государство решает, будете вы постоянно проживать в другой стране или нет. Но это право предоставляет эта другая страна", - напоминает Кристина Рихтер.

Универсального совета нет, каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально. Это как с консульским учетом за рубежом или извещение о том, что у белоруса есть ВНЖ другого государства. Кто-то становится и извещает, кто-то нет, констатирует юрист.

"Нынешние изменения законодательства в последнее время по отношению к тем, кто живет за границей, нужно рассматривать в связке. Есть ощущение, что белорусский режим пытается создать некую "ловушку" для белорусов, чтобы вытянуть информацию, собрать данные. Взять недавние законы о невыдаче паспортов, о том, чтобы извещать посольства о ВНЖ... А теперь еще и напоминание о ПМЖ", - перечисляет юрист.

Подавать документы или нет, решает каждый сам, говорит юрист. Может быть, кому-то нужно обязательно быть выписанным из Беларуси. "Но нужно понимать, что пожелания режима о том, чтобы ему сообщали некие личные сведения, остаются пожеланиями. У меня как у юриста всегда вопрос: а что будет, если я этого не сделаю? Санкций за неисполнение не предусмотрено", - уточняет Кристина Рихтер.

О чем речь в постановлении

В постановлении Совмина записано, что если гражданин Беларуси хочет выехать из страны на ПМЖ за границу, нужно подать в отдел по гражданству и миграции все документы и заявление о своем намерении уехать. Там начнут проверку информации, сделают запросы в различные ведомства.

Узнавать будут о том, уплачены ли налоги, есть ли долги по алиментам или по "возмещению расходов, затраченных государством на содержание детей". Белорусу или белоруске нужно также прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и мужчинам получить согласие военного комиссариата.

Вот в последнем пункте есть новшества. Раньше согласовывать выезд из страны должны были мужчины от 16 до 27 лет, которые состоят или обязаны состоять на воинском учете, но не числятся в запасе. Теперь это касается и тех, кто по состоянию здоровья не служил в армии, и зачисленных в запас.

Отказать тоже могут. Например, если человеку ограничен выезд за рубеж (например, заведено уголовное дело), в заявлении указаны ложные сведения или заявитель оставляет в Беларуси ребенка "без законных представителей" или, наоборот, несовершеннолетний переезжает один.

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