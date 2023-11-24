Как белорусам доказать, что ехать в РБ за паспортом опасно?

У многих граждан РБ, живущих за границей, истекает срок действия паспорта, но домой за новым они ехать не могут, опасаясь репрессий. Как им это доказать в Европе и получить проездной документ?

У многих белорусов, которые проживают за границей - и это не только те, кто по политическим причинам покинул страну после августа 2020 года, - заканчиваются сроки действия паспорта, а ехать в РБ за новым могут не все. Участники акций протеста и просто те, кто оставлял в соцсетях и в чатах комментарии, которые власти могут признать "экстремистскими", а также делал благотворительные пожертвования, опасаются репрессиий со стороны силовиков.

Эта проблема возникла после того, как белорусский правитель Александр Лукашенко 7 сентябре 2023 года издал вызвавший резонанс указ "О порядке выдачи документов и совершении действий". Согласно указу, консульствам РБ за рубежом теперь запрещено менять паспорта, а также выдавать справки и выписки из ЗАГСа.

В большинстве стране ЕС об этой проблеме только задумались, еще меньше ясности - в Грузии, Казахстане и других странах. Механизмы вроде бы есть - особые "проездные документы" для иностранцев, которые могут заменить паспорт. Но как их получить? И как доказать, что ехать в Беларусь небезопасно, если нет, например, уголовного дела или административного ареста в прошлом? DW собрала истории, поговорила со специалистами и обратилась к опыту других стран.

"Многие активисты - с обычными рабочими визами"

Участие в митингах, модерирование чатов, донаты… Многие белорусы уехали за рубеж, не дожидаясь ареста за это. "Те, кто получил рабочие визы, оказались "неполитическими", и доказать что-то сложно", - говорит Анна, она уже работает сфере IT в Германии и с ужасом смотрит на истекающий срок действия своего паспорта.

Получить статус политического беженца - сложная процедура с определенным набором требований. Не все на это готовы. В ЕС решение есть - Travel document, "проездной документ" для иностранцев, которые не могут получить паспорт в своей стране. Он не подразумевает статус беженца. Например, в Польше это Dokument podróży, в Германии - Reiseausweis für Ausländer. Документы могут немного отличаться, но сам подход схож, потому что процедуры привязаны к визовому кодексу ЕС и международным конвенциям.

В Польше многие белорусы получают статус беженца или дополнительную защиту и могут претендовать на документ для путешествий, заменяющий паспорт. Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Главная разница - в практике. В Польше и Литве такие документы белорусам получить относительно несложно. В Германии процессы идут медленно. В странах, где белорусов мало, заявления у многих даже не принимают. По словам Анны, некоторые уже столкнулись с немецкой бюрократинй и не выдержали: "В отделе по делам иностранцев, куда обратился коллега, сказали: подавайтесь на статус беженца, и точка. Его ждал лагерь для беженцев, а он высококвалифицированный специалист с зарплатой больше 60 тысяч евро в год. Они с женой сначала сражались, потом устали и уехали в Польшу”.

Анна надеется, что, когда закончится срок действия ее паспорта, уже будут рекомендации чиновникам от властей Германии, именно касающиеся белорусов: "Я получаю выше среднего по стране, плачу налоги, у меня семья. Неужели Германии выгодно, чтобы вместо работающего человека у них появились еще трое, сидяших на пособии?".

Позиция властей ФРГ: предоставьте доказательства

В Германии уже немало примеров, когда белорусы просили выдать им Reiseausweis für Ausländer, но получали отказ с советом ехать в Беларусь и менять паспорт. Как человеку доказывать, что это опасно в его случае? Например, если он выходил на митинги или донатил фондам, призанным в РБ "экстремистскими", но не был арестован, или же является активистом диаспоры?

В МВД ФРГ на запрос DW ответили, что все эти вопросы касаются того, как иммиграционные власти изучают факты в каждом конкретном случае, поэтому универсального ответа нет. Но рассмотрение отдельных ситуаций и случаев является повседневной работой местных иммиграционных властей, уточнили в ведомстве.

Иностранец же, подающий заявление, должен руководствоваться статьей 82 закона о пребывании, то есть заявить о своих интересах и обстоятельствах, которые свидетельствуют в его пользу, и предоставить необходимые доказательства. В ответе министерства не были указаны какие-то конкретные документы, а в законе фигурируют просто "необходимые справки и разрешения", а также другие "доказательства, которые он может предоставить".

Есть в Германии и положительные примеры: белорусы, которые уже доказали опасность для них поездки в РБ и получили "проездной документ". "Я журналистка, и мне было просто доказать опасность поездки в Беларусь - работодатель указал это в письме для отдела по делам иностранцев. Когда через три месяца я забирала документ, чиновники уже были в курсе ситуации в Беларуси и активно мне сочувствовали", - рассказала Екатерина, которая переехала в Германию из Минска до 2020 года. Представителям диаспоры она советует отправить вместе с заявлением и ссылки на материалы, где говорится о том, что за активнось за рубежом гражданина Беларуси при возвращении на родину также могут наказать.

"Я 22 года в Германии, предложили получать статус беженца"

Тарас Сякерка живет в Германии 22 года, у него постоянный вид на жительство, жена и дети, работа. Тарас - активист белорусской диаспоры в Берлине: с сентября 2020 года по май 2021-го он участвовал - прямо напротив посольства РБ в Германии - в арт-проекте "Посольство свободной демократической Республики Беларусь". Об этом писали СМИ, в том числе и DW. "Мой паспорт закончился 17 мая 2022 года. Начались сразу три истории: подача на гражданство Германии, на документ для путешествий Reiseausweis и даже заявление в посольство Беларуси”, - делится Сякерка.

Тарас Сякерка, один из создателей "альтернативного посольства" Беларуси в Берлине Фото: Jeanna Krömer/DW

Белорус потерпел неудачу по всем направлениям: "Я подал документы на гражданство 11 мая, еще до окончания срока действия паспорта. Пришел ответ, что паспорт у вас закончился, поэтому до свидания. Затем я подал заявление на получение Reiseausweis für Ausländer, в январе 2023 года. Мне ответили: ваше дело - политическое, просите политическое убежище. А это лагерь для беженцев и непонятно, можно ли работать - обычно нет. Для меня не вариант. В посольстве Беларуси я просил продлить паспорт на два года, на новый не надеялся, но после переписки о том, почему я не могу ехать в Беларусь, они перестали отвечать. Так что указ Лукашенко от 7 сентября меня даже обрадовал".

Отказы Сякерка считает нормальным процессом: "Я думаю, в Германии в 90% случаев сначала получаешь отказ, она как бы говорит: "Посмотрим, будешь ли ты бороться?". Это только начало! Сейчас моим делом занимается адвокат, я убежден, что без него ничего не получится. Это ни плохо, ни хорошо, просто в Германии - так. Конечно, недешево. Мой случай оценили в 2 тысячи евро. Уверен, все решится. Еще совет - собирайте факты! Скриншоты донатов, фото и видео, ссылки, обязательно указывайте, если силовики приходили к родственникам. И делайте все заранее! Дали бы мне этот совет раньше…"

Совет юриста: Все только письменно и запаситесь терпением

Адвокат, руководитель юридической фирмы Legal Status Алесь Михалевич когда-то и сам получал статус беженца в Чехии. "Это всегда проблема - доказать, что человек преследуется на родине. Как адвокат, я переносил бы все в плоскость письменных отношений. Гражданин РБ пишет заявление, что он участвовал в том-то, есть большая вероятность уголовного преследования, в связи с этим прошу предоставить "проездной документ". Чиновникам легче выдать документ, чем написать, что они считают, что у кого-то нет политического преследования", - поясняет Михалевич.

Алесь Михалевич Фото: DW/E. Daneiko

Универсальных советов он дать не может, но общий выглядит так: "Прежде всего - описание того, что в чем вы принимали участие. Указывать, что людей, знакомых, которые участвовали в том же, задерживали или судили. Что, по вашей информации, и на вас есть уголовное дело, если это так". Доказательствами могут быть свидетельства людей, удостоверения члена организации или партии.

"Я думаю, все, кто будет письменно обращаться, указывать основания для получения документа, в результате его получат. Но понадобится много, иногда очень много времени", - резюмирует Алесь Михалевич.

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