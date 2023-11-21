Как белорусам жениться за границей без справки из ЗАГСа?

"Не знаю, на какой срок придется отсрочить регистрацию брака, и будет он теперь вообще", - делится Ольга (имя изменено. - Ред.). Белоруска восемь месяцев живет на Мальте со своим женихом, гражданином Италии. Возвращаться в Беларусь девушка боится из-за возможного преследования со стороны властей по политическим причинам.

Предложение руки и сердца Ольга получила уже после того, как белорусский правитель Александр Лукашенко в сентябре 2023 года выпустил вызвавший резонанс указ "О порядке выдачи документов и совершении действий". Согласно документу, консульствам РБ за рубежом теперь запрещено выдавать справки и выписки из ЗАГСа, необходимые во многих странах для заключения брака. Получить такие документы белорусы могут либо лично, приехав на родину, либо по доверенности, оформленной в РБ. Что делать тем, кому ни один из этих вариантов не подходит? DW изучила имеющиеся возможности.

Обратиться в суд в Польше

Польша - одна из стран, принявших десятки тысяч белорусских мигрантов. Как отметили в беседе с DW юристы Центра белорусской солидарности (ЦБС), чтобы заключить брак в Польше, граждане РБ, которые не могут получить в стране происхождения свидетельство о рождении, документ о том, что они могут вступить в брак в соответствии с законодательством РБ, либо документ, подтверждающий прекращение или аннулирование брака, должны подать заявление в семейный отдел райсуда (Sąd Rejonowy) по месту жительства в Польше. И попросить освободить их от обязанности подачи указанных документов.

Такое освобождение можно получить, если белорус имеет статус дополнительной защиты или статус беженца. Юристы ЦБС могут бесплатно помочь подготовить заявление в суд. К нему также надо приложить нотариально заверенные копии решения руководителя Управления по делам иностранцев о предоставлении международной защиты, вида на жительство, свидетельства о рождении (при его наличии) и паспорта с нотариально заверенным переводом на польский язык.

Кроме того, необходимо оплатить судебный сбор в размере 100 злотых (около 23 евро). Юристы ЦБС при этом отмечают, что вынесение судебного решения обычно занимает несколько месяцев. После получения освобождения от обязанности подачи документов можно идти в польский ЗАГС и жениться.

В Грузии нужен только паспорт

Журналист из Беларуси Виталь Бабин решил не ввязываться в длительные бюрократические процедуры в Польше и минувшей зимой зарегистрировал брак в Грузии. В этой стране ни свидетельства о рождении, ни справок из белорусского ЗАГСа не надо - достаточно паспорта. "Мы заранее отправили нотариусу в Тбилиси копии паспортов - моего, будущей жены и свидетелей. К нашему приезду они были переведены на грузинский язык и заверены", - рассказывает Виталь.

Вид на Тбилиси Фото: Nicholas Bettschart/picturedesk.com/picturealliance

По приезду в Грузию белорусы оставили заявление на регистрацию брака и копии паспортов в Доме юстиции (госучреждение, где можно оформить и получить любой документ. - Ред.), а также заплатили пошлину за проведение брачной церемонии, оформление и выдачу документов.

"Молодожены могут заказать выездную регистрацию, провести ее в ЗАГСе. Или просто можно оставить паспорта и на следующий день забрать свидетельство о браке, - отмечает собеседник. - Поскольку это было зимой, мы решили отказаться от каких-то выездных мероприятий. На следующий день мы сделали фотосессию, погуляли с друзьями по Тбилиси и пришли в ЗАГС".

Церемония бракосочетания проходила на грузинском языке, а свидетельница синхронно читала перевод на русский язык. "Мы поставили подписи, забрали свидетельство о браке, и все - мы муж и жена. Вся процедура заняла одни сутки", - говорит Бабин. Вернувшись в Польшу, он и супруга легализовали свой брак.

Дания или онлайн в США

Между тем многие международные пары выбирают для заключения брака Данию, где довольно либеральное законодательство в этой сфере. Но у граждан РБ эта страна непопулярна, указывает белоруска Ирина (имя изменено. - Ред.), которая живет в Дании более 12 лет. Сама она вышла замуж в 2020 году. По словам собеседницы, вопросами заключения брака в этой стране занимается Дом семейного права .

Брак в Дании можно зарегистрировать и в городской ратуше Фото: picture-alliance/dpa/A. Heimken

Для подачи заявления иностранцу нужна датская национальная либо шенгенская виза или любой другой документ, который позволяет легально находиться в Дании, а также паспорт со свободными страницами и сроком действия не менее трех месяцев. Если иностранец уже был женат, то также следует предоставить апостилированный и переведенный на датский или английский язык документ, подтверждающий, что человек разведен.

Что касается справки из ЗАГСа, то она не всегда обязательна. "Если человек не можете предоставить какой-то из запрашиваемых документов, то он может просто подробно написать, почему не может, - продолжает Ирина. - Думаю, такой порядок действует потому, что в Дании все основано на доверии". Государственная пошлина за оформление брака 1900 крон (около 250 евро). Его в Дании можно заключить в коммуне (орган городского самоуправления), в ратуше, в церкви или заказать выездную регистрацию. Дату, по словам Ирины, можно забронировать заранее.

Еще один вариант для белорусов, которые не могут получить справку из ЗАГСа на родине, - заключить брак онлайн на территории США. В интернете немало сайтов, которые предлагают подобные услуги. Церемония проходит в ZOOM, после высылается сертификат, который можно зарегистрировать в стране проживания. Как пишет белорусское интернет-издание MOST, цена вопроса с "нуля" до легализации документов в Польше - около 2400 злотых (около 550 евро).

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