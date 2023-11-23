Белорусампридется получать разрешения на ПМЖ за границей

Согласно постановлению Совета министров РБ от 20 ноября, белорусы не смогут переезжать в другие страны без разрешения властей.

Гражданам Беларуси придется получать разрешение для переезда на постоянное место жительства за границу в миграционных органах внутри страны. Об этом говорится в постановлении Совета Министров страны "Об оформлении гражданам выезда для постоянного проживания" от понедельника, 20 ноября.

Согласно документу, все граждане страны, приобретшие дееспособность, обязаны будут лично подавать заявление "об оформлении гражданам выезда для постоянного проживания" вместе с пакетом других официальных документов. Сотрудник миграционного органа должен будет установить личность гражданина, сверить сведения о нем с указанными в поданных документах, разъяснить правовые последствия переезда и проинформировать об "основаниях для отказа в приеме заявления".

Миграционные отделы будут проверять, не запрещено ли заявителю выезжать за границу. В частности, они будут запрашивать информацию о наличии долгов по налогам и алиментам и направлять запрос в военкомат в отношении военнообязанных. Всего на обработку запроса по закону отводится до 20 дней. Еще в течение 15 дней подготавливается решение об оформлении выезда для постоянного проживания за пределами Беларуси или отказе в нем.

Ранее аналогичное разрешение на проживание за рубежом для граждан Беларуси оформлялось в консульствах страны.

Проблемы с документами

Как стало известно в сентябре 2023 года, обладателям белорусских паспортов придется также возвращаться в страну для оформления новых документов. Согласно указу Александра Лукашенко "порядке выдачи документов и совершения действий" (https://president.gov.by/bucket/assets/uploads/documents/2023/278uk.pdf), граждане РБ больше не смогут обменять или продлить свои паспорта в посольствах и консульствах за рубежом.

Тогда лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов не возвращаться в страну для оформления новых документов: "Даже если ваш паспорт истекает, не стоит возвращаться на родину, если вам грозит преследование. Ведь ни один документ в мире не стоит человеческой свободы", - заявила она.

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