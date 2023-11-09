Бундестаг пообещал белорусской оппозиции полную поддержку

Немецкий парламент принял резолюцию с призывом к правительству Германии усилить помощь белорусским демократическим силам и расширить санкции против силовиков. Подробности - у DW.

"Жыве Беларусь!" - медленно, но верно выговаривает Робин Вагнер (Robin Wagner), депутат от фракции "зеленых", в завершение своей речи о ситуации в Беларуси. Он - один из инициаторов принятой бундестагом в среду, 8 ноября, резолюции "За демократическую Беларусь в европейской семье". По словам депутата, на немецком парламенте лежит моральная ответственность за поддержку демократии в Европе, поскольку прочный мир на континенте возможен лишь в отсутствии диктатур.

Проект резолюции подготовили фракции трех партий, входящих в правительственную коалицию - Социал-демократической партии (СДПГ), либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) и партии "зеленых".

Робин Вагнер Фото: Revierfoto/IMAGO

В ее обсуждении участвовали и оппозиционные христианские демократы, которые также страстно критикуют режим белорусского правителя Александра Лукашенко и преследования по политическим мотивам в стране после президентских выборов 2020 года. Однако в силу своей оппозиционности фракция ХДС/ХСС в итоге не поддержала резолюцию из принципа.

В документе, среди прочего, отмечается, что бундестаг безоговорочно поддерживает всех тех, кто требует свободы, демократии, соблюдения прав человека и проведения свободных выборов в Беларуси. "Наша солидарность с белорусским демократическим движением неразрывна", - подчеркивается в резолюции.

Светлана Тихановская посетила парламент ФРГ

С балкона для зрителей за ходом дискуссии в бундестаге следила Светлана Тихановская, которая прилетела накануне в Берлин с очередным визитом. Лидер белорусских демсил стала свидетелем словесной перепалки между депутатом от ХДС Кнутом Абрахамом (Knut Abraham) и представителем фракции правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) Петром Бистроном (Petr Bystron), который в прошлом году совершил визит в Минск, где встретился с представителями белорусских властей.

Петр Бистрон Фото: picture-alliance/dpa/M.Balk

Абрахам обвинил АдГ в том, что, поддерживая Лукашенко, она "спасает свою бизнес-модель" - власти в Минске, по мнению депутата от консерваторов, провоцировали кризис с беженцамина польско-белорусской границе, а АдГ сделала антииммиграционную риторику одним из ключевых пунктов своей программы.

Кроме этого, парламентарии чуть ли не освистали независимого депутата Роберта Фарле (Robert Farle), который год назад вышел из фракции "Альтернативы для Германии", а в ноябре 2023 года - и из рядов партии. Фарле заявил, что резолюция бундестага является попыткой "смены режима" и "вмешательством во внутренние дела суверенного государства" и может привести к расширению военных действий в Европе.

Его слова утонули в криках возмущения представителей остальных фракций. Уходя с трибуны, Фарле покрутил пальцем у виска, за что тут же получил предупреждение от председательствовавшей на пленарном заседании зампредседателя бундестага.

Аплодисменты для Тихановской

Светлану Тихановскую депутаты встретили стоя и бурно аплодируя. Осталась сидеть на своих местах лишь фракция "Альтернативы для Германии". Она оказалась одной из самых малочисленных во время обсуждения резолюции о ситуации в Беларуси - в зале пленарных заседаний было всего семь депутатов от АдГ. Либералов из СвДП было еще меньше - пять человек. Шире всего были представлены "зеленые", которым традиционно близка тема прав человека. Но и представители других фракции подчеркивали свою солидарность с белорусскими демсилами.

Кнут Абрахам Фото: Sebastian Gabsch/Future/IMAGO

"Дорогие белорусы, не теряйте надежды!" - призвал оппозицию депутат от ХДС Кнут Абрахам. Социал-демократ Йоханнес Шрапс (Johannes Schraps) заверил: "Мы на стороне мужественных белорусов". Представительница Левой партии Катрин Фоглер (Kathrin Vogler) призвала правительство ФРГ пойти еще дальше и начать выдачу гуманитарных виз всем, кто уклоняется от службы в белорусской армии. А социал-демократка Луиза Лисина-Боде (Luiza Licina-Bode) указала на необходимость особого подхода к гражданам Беларуси, подающим заявления на получение визы в Германию в немецких посольствах в Молдове и Грузии.

Депутаты призвали расширить санкции против белорусских силовиков

В принятой бундестагом резолюции содержится призыв к правительству Германии, среди прочего, продолжать работу по поддержке персональных санкций против сотрудников белорусских силовых ведомств и спецслужб, а также всех тех судей, которые выносили в Беларуси карательные приговоры в отношении политзаключенных.

Кроме этого, немецкие парламентарии призвали правительство приложить усилия для расширения секторальных экономических санкций, которые должны затрагивать источники финансирования режима Лукашенко, а также решительно противостоять возможным разговорам об облегчении санкционного режима, поскольку такие меры должны быть возможны только в том случае, если причины, по которым эти санкции были введены, будут устранены.

Депутаты также призывали правительство ФРГ поддержать государственный суверенитет Беларуси, ее культуру и язык и дать понять российским властям, что "ползучий захват Беларуси при содействии Александра Лукашенко абсолютно неприемлем и решительно отвергается немецкой стороной. "Наши восточные соседи были и остаются суверенными и независимыми государствами, которые самостоятельно определяют свою судьбу и не имеют права становиться предметом империалистических грез", - отмечается в документе.

В нем, помимо этого, говорится, что депутаты требуют от немецкого правительства "усиленной и всеобъемлющей поддержки политзаключенных после их освобождения". Парламентарии считают, что Германии - при сохранении в отношении таких лиц угрозы со стороны белорусских властей - нужно выдавать им визы в соответствии с параграфом 22 так называемого "Закона о пребывании", который предусматривает выдачу немецких виз по срочным причинам гуманитарного характера.

Депутаты бундестага также призвали исполнительную власть продолжить поддержку проектов НГО и демократического движения, в частности тех, в которых задействованы представители белорусской диаспоры. Среди таких организаций указаны инициативы RAZAM e.V., Libereco - Partnership for Human Rights e.V. и бюро взаимопомощи Сence-at-Risk des Akademischen Netzwerks Osteuropa e.V. (AKNO).

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