Хроника протестов: S&P заявило о рисках для финансовой стабильности Беларуси

В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями субботы, 12 сентября (время московское).

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Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси, находящегося на уровне "B". Решение обусловлено политическим кризисом в республике, который может повлиять на перспективы экономического роста в среднесрочном плане, объяснили в S&P. Кроме того, аналитики особо выделили возросшие риски для финансовой стабильности банковской системы Беларуси.

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Совету ООН по правам человека следует обратить внимание на ухудшающуюся ситуацию в Беларуси после выборов президента, считает представитель Германии в ООН Михаэль фон Унгерн-Штернберг (Michael von Ungern-Sternberg). Он сослался на доклад организации, согласно которому за прошедшую неделю в Беларуси было зафиксировано 450 случаев пыток и насилия.

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Евросоюз осудил эскалацию насилия в Беларуси и изгнание из страны членов Координационного совета оппозиции. Брюссель напомнил Минску о санкциях за подавление мирных протестов и фальсификацию итогов выборов, а также призвал освободить политзаключенных и прислушаться к требованиям белорусов провести новые, демократические выборы.

Генсек ООН призвал Минск воздержаться от применения силы

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "глубоко обеспокоен" применением силы в отношении мирных протестующих в Беларуси, а также информацией о запугивании представителей гражданского общества, СМИ и оппозиции. Генсек ООН призвал официальный Минск воздержаться от применения силы, а также обеспечить полное расследование сообщений о пытках и иных злоупотреблениях. Кризис в стране может разрешить только белорусский народ посредством инклюзивного диалога, подчеркнул Гутерриш.

Хроника протестов в Беларуси 11 сентября

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Как прошел женский марш в Минске Марш солидарности Женский марш солидарности прошел в субботу, 29 августа, в Минске. Его участницы собрались на площади Победы и прошли по Минску - сначала в сторону Академии наук, а когда ОМОН перекрыл проход к центру города - к площади Бангалор, где ранее проходили митинги оппозиции.

Как прошел женский марш в Минске Около 10 тысяч участниц В акции приняли участие тысячи человек, большинство из них - женщины. По оценкам издания Tut.by, число демонстранток достигало 10 тысяч. Они скандировали "Уходи!", "Нас много - ты один!" и "Трибунал!".

Как прошел женский марш в Минске Среди демонстранток - Мария Колесникова К протестующим присоединилась и соратница экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

Как прошел женский марш в Минске Задержания журналистов За время протестной акции в Минске были задержаны несколько журналистов. Среди них был и корреспондент DW Павлюк Быковский (на фото). Его вскоре отпустили, сказав, что его перепутали с представителями другого СМИ. Быстро отпустили и фотографа "Комсомольской правды". В то же время двух журналистов "Радио Свобода" и сотрудника телеканала "Белсат" доставили в РУВД.

Как прошел женский марш в Минске Длительное шествие ОМОН несколько раз пытался блокировать движение протестующих. Тем не менее, шествие, несколько раз меняя свое направление, продолжалось около четырех часов.

Как прошел женский марш в Минске Без массовых задержаний Женский марш обошелся без массовых задержаний. В то же время, по информации Telegram-канала Nexta Live, люди в гражданском задержали парня и девушку прямо в троллейбусе. Связано ли это напрямую с протестной акцией, неизвестно. Автор: Илья Коваль

