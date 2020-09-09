 Хроника протестов: S&P заявило о рисках для финансовой стабильности Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 12.09.2020

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Беларусь

Хроника протестов: S&P заявило о рисках для финансовой стабильности Беларуси

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 12 сентября.

Здание Standard and Poor's в Нью-Йорке

В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями субботы, 12 сентября (время московское).

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Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси, находящегося на уровне "B". Решение обусловлено политическим кризисом в республике, который может повлиять на перспективы экономического роста в среднесрочном плане, объяснили в S&P. Кроме того, аналитики особо выделили возросшие риски для финансовой стабильности банковской системы Беларуси.

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Совету ООН по правам человека следует обратить внимание на ухудшающуюся ситуацию в Беларуси после выборов президента, считает представитель Германии в ООН Михаэль фон Унгерн-Штернберг (Michael von Ungern-Sternberg). Он сослался на доклад организации, согласно которому за прошедшую неделю в Беларуси было зафиксировано 450 случаев пыток и насилия.

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Евросоюз осудил эскалацию насилия в Беларуси и изгнание из страны членов Координационного совета оппозиции. Брюссель напомнил Минску о санкциях за подавление мирных протестов и фальсификацию итогов выборов, а также призвал освободить политзаключенных и прислушаться к требованиям белорусов провести новые, демократические выборы.

Генсек ООН призвал Минск воздержаться от применения силы

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "глубоко обеспокоен" применением силы в отношении мирных протестующих в Беларуси, а также информацией о запугивании представителей гражданского общества, СМИ и оппозиции. Генсек ООН призвал официальный Минск воздержаться от применения силы, а также обеспечить полное расследование сообщений о пытках и иных злоупотреблениях. Кризис в стране может разрешить только белорусский народ посредством инклюзивного диалога, подчеркнул Гутерриш.

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    Длительное шествие

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    Женский марш обошелся без массовых задержаний. В то же время, по информации Telegram-канала Nexta Live, люди в гражданском задержали парня и девушку прямо в троллейбусе. Связано ли это напрямую с протестной акцией, неизвестно.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 03:57

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