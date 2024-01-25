МОПЧ осудило массовые задержания активистов в Беларуси

Международное общество прав человека (МОПЧ) резко раскритиковало массовые облавы и задержания активистов в Беларуси в последние дни. "По всей стране задержаны не менее 70 человек. Пока внимание мира приковано к войнам в Украине и на Ближнем Востоке, диктатор Лукашенко пользуется случаем, чтобы еще сильнее запугать критиков по всей стране. Под ударом родственники политзаключенных. В некоторых случаях задерживают целые семьи", - заявил в четверг, 25 января, председатель МОПЧ Эдгар Ламм (Edgar Lamm).

Правозащитная организация призвала незамедлительно освободить всех политзаключенных в Беларуси. В заявлении МОПЧ отмечается, что обыски в Беларуси проводились по подозрению в "финансировании экстремистской деятельности" и "участии в экстремистском формировании". Некоторым задержанным заявили, что облавы проводятся в связи с признанием инициативы INeedHelpBy, которая помогает оплатить продукты семьям репрессированных и соотечественникам в тяжелой финансовой ситуации после репрессий, экстремистской.

Ранее правозащитный центр "Весна" сообщил, что в Беларуси всего за одни сутки - 23 января - были задержаны 84 человека. После массовых протестов, вызванных тем, что Александр Лукашенко объявил себя победителем президентских выборов в августе 2020 года, власти Беларуси жестко расправляются с противниками режима. Остальные участники той предвыборной кампании оказались за решеткой либо вынуждены были бежать из страны. По сведениям МОПЧ, в тюрьмах Беларуси все еще содержатся тысячи людей, которые участвовали тогда в акциях протеста.

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