Европарламент призвал ужесточить санкции против Беларуси

Ужесточить санкции в отношении режима в Беларуси просят Брюссель депутаты Европарламента. В своей резолюции они также призывают помогать жертвам режима Лукашенко и не признавать выборы 25 февраля.

Европейский парламент настаивает на введении более жестких санкций против белорусского режима Александра Лукашенко. Об этом сказано в резолюции, принятой в четверг, 8 февраля, в Страсбурге, в свете новой волны массовых арестов оппозиционных активистов и членов их семей в Беларуси. За ее принятие проголосовали 459 депутатов, против - 14, 33 - воздержались.

В списке предлагаемых штрафных мер - эмбарго на товары, произведенные с задействованием принудительного труда политзаключенных, а также более жесткие финансовые санкции. Помимо этого, европарламентарии предлагают расширить индивидуальный санкционный список лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека, добавив в него высокопоставленных чиновников и сотрудников силовых структур.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель Фото: European Union 2024

Действовать решительно и ввести санкции, "которые действительно навредят Лукашенко и его сообщникам" призвала ЕС депутат из Германии в Европарламенте Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel). "Лукашенко бросил в тюрьму лучших из лучших - интеллектуалов, журналистов, правозащитников, предпринимателей, ученых. В то же время он продал Беларусь Путину и превратил ее в жестокое оружие против Украины. Теперь Лукашенко планирует новые фарсовые выборы, на которые даже не допускаются демократические силы. Режим Лукашенко рухнет, как только падет Путин. Но мы не должны полагаться только на это. Мы можем сделать больше, чтобы призвать Лукашенко к ответу за все преступления, совершенные им за последние 27 лет", - сказала депутат во время обсуждения резолюции 7 февраля, накануне ее принятия.

"Не выборы, а акт насилия"

Европарламент призвал входящие в ЕС страны и международное сообщество не признавать результаты парламентских и местных "выборов" 25 февраля в Беларуси в связи с отсутствием прозрачности, свободы и справедливости при их проведении, а также с репрессиями. "Закон о политических партиях" 2023 года препятствует участию демократических оппозиционных партий в выборах, напоминает текст резолюции. "Беларусь организует спектакль, который режим называет выборами. Но это, конечно, не выборы. Это акт насилия, и как таковой он должен быть тщательно проверен", - заявила шведский депутат Европарламента Карин Карлсбро.

Предвыборный плакат в Беларуси Фото: Ales Petrovich/DW

Парламентарии также считают необходимым еще сильнее сократить дипломатическое присутствие Беларуси в ЕС. В то же время они призвали продолжать поддерживать жертв режима Лукашенко, предоставляя им визы и вид на жительство в Евросоюзе, а также решая проблему отсутствия гражданства, содействовать документированию нарушений прав человека в Беларуси, поддержать рассмотрение УВКПЧ ситуации с правами человека в Беларуси в качестве полностью независимого механизма расследования, а также способствовать привлечению виновных к ответственности при помощи экстерриториальной и универсальной юрисдикции.

"Новое дно даже для этого режима"

В резолюции Европарламента указано, что в январе КГБ Беларуси провел рейды, допросы и задержания, направленные против более 200 членов семей нынешних и бывших политзаключенных, а также бенефициаров инициативы "INeedHelpBY" по обвинениям, связанным с "экстремизмом". Большинство из них - матери и жены политзаключенных, среди которых Марина Адамович, Татьяна Северинец, Дарья Лосик.

20 политологам, журналистам и социологам, которых режим Лукашенко называет "аналитиками Тихановской", были заочно предъявлены дополнительные обвинения, а в случае обвинительного приговора им грозит конфискация имущества и лишение гражданства. Политзаключенным Николаю Козлову, Рыгору Кастусю, Николаю Статкевичу и Павлу Северинцу грозят изоляция, пытки, отказ в медицинской помощи и принудительный труд. "Жестокость режима Лукашенко не знает пределов, и мы продолжаем наблюдать ухудшение обращения с политзаключенными в Беларуси. Арест членов семей, в частности жен и матерей - это новое дно, даже для этого режима", - заявила депутат Европарламента из Словакии Мириам Лексманн.

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