Могут ли белорусские силовики дотянуться до уехавших из РБ?

История с арестом музыкантов "Би-2" в Таиланде случилась в тысячах километрах от России, власти которой многие считают причастными к скандалу с задержанием и депортацией в Израиль участников группы. Конечно, белорусские силовики не настолько влиятельны, как российские. Однако и спустя три года после массовых протестов , вызванных фальсификацией итогов президентских выборов в Беларуси в 2020 году, они не устают заводить новые уголовные дела и грозить преследованием тем, кто покинул страну.

В 2021 году белорусу, который приехал в Польшу по гуманитарной визе, пришлось объясняться с польской полицией - его имя c подачи белорусских силовиков оказалось в базе розыска Интерпола якобы в связи с наездом в РБ на сотрудника дорожно-патрульной службы. Сам белорус уверен, что преследование было связано с его участием в протестах в августе 2020 года. После вмешательства диаспоры и юристов все закончилось хорошо - мужчину отпустили, его имя из базы Интерпола исключили.

Но все ли подобные дела решаются так быстро? И как себя обезопасить уехавшим за границу белорусам, чтобы не оказаться в такой ситуации? DW обсудила эту тему с чешским адвокатом, специалистом в области международного правового сотрудничества Алесем Михалевичем и представителем организации бывших силовиков BelPol Владимиром Жигарем.

Задерживают ли сейчас белорусов в связи с внесением их данных в базы розыска?

"Подобное происходит постоянно, - делится Алесь Михалевич. - Есть даже те, кто попадает в изолятор. Обычно на 40 дней, в течение которых Беларусь должна прислать экстрадиционный запрос. И только после этого срока, если страна (где произошло задержание. - Ред.) демократическая, входит, например, в Евросоюз, то человека освобождают и отказываются экстрадировать". В иных случаях (или в иных странах), по словам адвоката, можно провести за решеткой больше времени, иногда даже не исключена экстрадиция в Беларусь: "Есть много стран, для которых белорусские стандарты прав человека, точнее, их отсутствие, - это норма".

Представитель BelPol Владимир Жигарь говорит, что ему также известно о случаях, когда у выехавших их страны белорусов были проблемы в связи с тем, что их данные попадали в международные базы розыска: "Мы собирали информацию о человеке, верифицировали и передавали, скажем так, инициаторам запроса. И, насколько нам известно, в итоге людей отпускали".

В какие базы могут вносить данные белорусов?

Самая известная такая международная база - база Интерпола. По словам Алеся Михалевича, Интерпол сегодня практически не включает в свои списки людей, которых преследуют по политическим мотивам. Например, по статьям белорусского УК, в которых упоминается экстремизм: "Но в Беларуси достаточно часто возбуждаются уголовные дела по экономическим статьям УК, хотя реальное преследование может носить политический характер. В этом случае, если человек недостаточно хорошо известен, имя не гуглится - он может попасть в базу и, соответственно, его где-то даже могут задержать".

Алесь Михалевич Фото: DW/E. Daneiko

Кроме базы Интерпола, продолжает Владимир Жигарь, есть государственный розыск - на территории Беларуси, и межгосударственный - в странах СНГ. В РБ, по данным Жигаря, также создана база "Беспорядки", куда заносят имена участников акций протестов: "Это тоже может вызвать проблемы, например, во время пересечения границы (белорусской. - Ред.). Люди, находящиеся в этой базе, под постоянным превентивным надзором". С недавнего времени белорусские и российские правоохранительные органы обмениваются своими подобными базами данных.

Как узнать, что твое имя попалов в базу розыска?

Владимир Жигарь напоминает, что подобная информация есть на сайте МВД Беларуси: "Но, как показывает практика, туда специально не вносят большое количество людей. Поэтому наш совет достаточно универсален: посещайте демократические страны, которые придерживаются всех законов и норм, которые соблюдают права человека в любой форме. И тогда у вас не будет проблем".

Алесь Михалевич предупреждает, что практически всегда перед внесением в базу Интерпола имя белоруса попадает в российскую базу данных федерального розыска. "Базу СНГ ведет МВД Российской Федерации. Ее можно проверить через сайт министерства. Для этого желательно иметь российский IP-адрес, потому что из западных стран она не всегда открывается. Если вас в этой базе нет, с большой долей вероятности вас нет и в Интерполе", - поясняет он.

В какие страны ездить, а в какие - лучше не стоит?

Если имени в базах нет, но опасения возможного преследования сохраняются, Михалевич советует избегать поездок в "рискованные страны" - Россию, Азербайджан, Армению, государства Средней Азии. "А если вы знаете точно, что на вас в Беларуси заведено уголовное дело, то желательно вообще ездить только в те страны, откуда вы не будете экстрадированы - в государства ЕС, США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию. Те страны, где с правами человека, все хорошо", - уточняет адвокат.

И добавляет, что есть страны, где могут не "по Интерполу" задержать, а просто посадить на самолет и отправить в ближайшую точку - без конвоя и официальных процедур: "И человек может оказаться в Минске. Или в крайнем случае в Москве, откуда он, если заведено уголовное дело, поедет в Минск, где имеет все шансы отсидеть большой срок". Михалевич считает, что возникновения подобных ситуаций можно опасаться в Турции, в некоторых азиатских странах, в Объединенных Арабских Эмиратах. Он также советует тем, кто опасается преследований, не посещать Египет, Марокко, Ливан.

Что касается Латинской Америки, то, по выражению адвоката, все будет хорошо у тех, кто успеет въехать до попадания в базу: "Если человек, чье имя внесено в базу Интерпола, прилетит, например, в Аргентину, его могут там задержать. Но с большой долей вероятности экстрадиционный процесс он в итоге выиграет".

Решает ли проблему смена гражданства?

Гражданство и номер паспорта для подобных баз данных не имеют значения, подчеркивает Алесь Михалевич. Важны написание имени-фамилии латинскими буквами и дата рождения. "Универсальное правило гласит, что нельзя экстрадировать человека только из своей страны. Если белорус стал гражданином Германии и его задержали там - ничего страшного. Но если его задержание произошло, например, в Италии, то уже можно экстрадировать в Беларусь", - приводит пример Михалевич.

Сейчас уехавшим из Беларуси активистам сложно оспорить внесение их личных данных в базы разыскиваемых силовиками Беларуси и России. Однако относительно базы Интерпола это возможно. "Для этого существует процедура, комиссия по контролю за файлами. Процесс занимает от 8-9 месяцев до года", - резюмировал Алесь Михалевич.

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