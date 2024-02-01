Режим нагнетает тревогу и страх. Исследование репрессий в РБ

Политическая сегрегация, нагнетание тревоги и страха в обществе, "дозачистка" информационного пространства - белорусские социологи проанализировали репрессивные практики режима Александра Лукашенко в 2023 году.

4100 человек были задержаны в Беларуси в 2023 году по политическим мотивам, в среднем задерживали по 342 человека в месяц. Такие подсчеты приведены в исследовании Центра новых идей "Барометр репрессий в Беларуси" . Его онлайн-презентация состоялась в среду, 31 января.

В исследовании использовались данные правозащитного центра "Вясна", Белорусского хельсинского комитет, Lawtrend, Human Constanta, Dissidentby. При этом авторы подчеркивают, что это не правозащитный, а статистически-аналитический проект, одна из целей которого "очертить обобщенную картину работы репрессивно-карательной системы" в Беларуси.

Среди новых трендов - задержания на границе

В течение прошлого года по так называемы "протестным" уголовным статьям в Беларуси было осуждено минимум 1603 человека, в среднем - 134 человека в месяц. На конец 2023 года в заключении находилось 1452 человека со статусом политзаключенного, за год таковыми правозащитники признали 643. Основными "политическими" мотивами для задержания были участие в протестах 2020 года, поддержка Украины, несогласие с властями.

Среди новых трендов - задержания на границе. По словам автора исследования, старшего эксперта Центра новых идей Геннадия Коршунова, в прошлом году на границе было задержано более 200 человек. Он обращает внимание, что впервые были введены проверки на белорусско-российской границе.

Социолог также отмечает рост так называемых "хапунов" (единовременных массовых репрессивных мероприятий - таких, как обыски, задержания, аресты, - которые происходят преимущественно в одном населенном пункте. - Ред.) в начале и конце года.

Рост связан с подрывом 26 февраля 2023 года российского военного самолета в Мачулищах, когда "хапуны" шли несколько недель почти по всей Беларуси, а в конце года массовые репрессии коснулись бывших независимых наблюдателей на выборах-2020 и тех, проходил по делу Координационного совета оппозиции.

Растут списки "экстремистов" и "террористов"

В то же время Геннадий Коршунов отмечает, что в последнее время не всегда доходит до уголовных дел, но растет количество административных преследований с "сутками" и штрафами: за 2023 было вынесено почти четыре тысячи подобных судебных решений.

По словам социолога, если такие тенденции сохранятся, то, скорее всего, можно будет говорить, что поменялась установка властей "на большее запугивание с использованием административного преследования вместо уголовного".

Также в прошлом году режим продолжил пополнять списки "экстремистов" и "террористов". В "экстремистский" список за год добавили 1400 человек, или 117 человек в месяц, "террористический" пополнился 172 фамилиями - в среднем в месяц "террористами" признавали 14 человек. Абсолютное большинство - белорусы.

За год прошло почти 890 судебных заседаний по признанию информационной продукции "экстремистскими материалами". Таковыми стали считать и некоторые книги белорусских классиков. Выросло на 162 позиции и количество "экстремистских формирований".

"Главный смысл таких действий, как нам кажется, это запугивание общества, - говорит Коршунов. - Понятно, что это очень сильно влияет на белорусов, потому что любой контакт что с "экстремистами", что с "террористами", что с "экстремистскими материалами" - это контакт криминализированный, то есть за него может быть назначено наказание".

Режим четко проводит разграничение между "лояльными и нелояльными"

Среди других репрессивных трендов в исследовании отмечается уничтожения возможностей для самоорганизации и самоуправления в обществе, "дозачистка информационного пространства", нагнетание тревоги и страха в обществе, "политическая сегрегация" - белорусский режим четко проводит разграничение между "лояльными и нелояльными ему гражданами" и дискриминирует последних.

К примеру, уехавших белорусов считают "тунеядцами", белорусам за границей нельзя поменять паспорт и проголосовать на выборах.

Екатерина Дейкало Фото: Belarusian Helsinki Committe

Дискриминационные положения были закреплены в Беларуси в 2023 году законодательно, акцентирует внимание юрист, эксперт Белорусского хельсинкского комитета Екатерина Дейкало. По ее словам, более 30 нормативных и правовых актов были изменены именно для формализации и легализации репрессий. И если вначале дискриминационные положения касались политических оппонентов и несогласных с властью, то сейчас затрагивают широкие слои общества.

В качестве примера Дейкало приводит новые правила обучения в ординатуре и последующей обязательной отработки для медиков или новые этические правила для гидов-переводчиков и экскурсоводов - теперь они должны следить за тем, что говорят туристы на их экскурсиях.

В 2023 году появилась норма о необходимости сообщать о наличии иностранных ВНЖ. По словам юриста, "это уже выкристаллизовалось в отдельное дискриминационное основание".

Переход "от индивидуальной ответственности к коллективной"

Также среди репрессивных трендов правозащитники фиксируют переход "от индивидуальной ответственности к коллективной". "Не только твой статус и твоя связь с иностранным государством влияют на давление на тебя со стороны государства, но и статус и какие-то действия твоих родственников", - поясняет эксперт.

Так, законодательно существенно расширился круг родственников, статус которых мешает дипломату устроиться на работу, а препятствием для продвижения по службе может стать "карта поляка у твоего ребенка".

"Есть случаи давления на работе за то, что делал апостиль не ты, а твой ребенок", - также приводит пример Дейкало.

Она считает, что в 2023 году государство пыталось влиять на уехавших белорусов "вне своей территориальной юрисдикции". У внешней разведки законодательно появляется новая функция на "упреждение угроз национальной безопасности за рубежом", а в концепцию национальной безопасности вводится "субъектный подход к угрозе, то есть теперь конкретный человек может считаться угрозой национальной безопасности".

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