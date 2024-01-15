Как власти готовятся к выборам в Беларуси

На участках впервые не будет независимых наблюдателей - ни международных, ни белорусских.

На 25 февраля назначены первые после политического кризиса выборы в Беларуси. Голосование пройдет сразу за местных и парламентских депутатов. Кампания началась с массовых обысков по "делу Координационного Совета" и допроса независимых наблюдателей. Как правозащитники будут следить за нарушениями, если не могут находиться в стране и как власти изменили процедуры после 2020 года - в материале DW.

Выборы проходят на фоне тотального страха и репрессий

Выборы-2024 в Беларуси начинаются в атмосфере тотального страха, непрерывных репрессий и на зачищенном политическом поле, отмечают в кампании "Правозащитники за свободные выборы". Из 16 партий осталось всего четыре, и каждая выражает полную поддержку режиму Лукашенко.

Эксперты указывают, что после выборов в 2020-м и референдума в 2022-м произошли существенные изменения в правовом регулировании избирательного процесса. Так, граждане, которые живут за границей, больше не могут голосовать в посольствах - это затронет более 1,8 млн человек.

Власти больше не сообщают, кто входит в состав избирательный комиссий. Избирателям запрещено фотографировать свой бюллетень. Сокращается количество общественных организаций, представители которых могут быть наблюдателями и входить в избирательные комиссии. Граждане, у которых есть паспорт другого государства и другие документы, которые дают им "привилегии" за рубежом (например, карта поляка), не могут быть кандидатами.

Выборы-2024 совмещают две кампании, в итоге сельские жители получат сразу четыре бюллетеня - с кандидатами в сельсовет, райсовет, областный совет депутатов и парламент. "Это чрезмерно громоздкая система для избирателей", - отмечают в кампании "Правозащитники за свободные выборы".

Кроме того, эксперты указывают, что в Избирательном кодексе сохранены наиболее спорные процедуры - досрочное голосование и непрозрачная процедура подсчета голосов.

К моменту объявления выборов-2024 власти создали атмосферу тотального страха, который поддерживает административный произвол, считают правозащитники: "После президентских выборов режим систематически опустошал общественное и политическое пространство, в стране не осталось места для дебатов и реальной политической борьбы".

На конец 2020 года правозащитникам было известно о 650 политических делах, в 2021 году - 1380, 2022 - 3800, в конце 2023 года таких дел было уже 5200.

Почему на выборах не будет независимых наблюдателей

Кампания "Правозащитники за свободные выборы" решила отказаться от наблюдателей по причинам безопасности. На этих выборах будет работать экспертная комиссия, которая собирает данные из открытых источников и через анонимную форму для сообщений о нарушениях.

"Сегодня участие независимых наблюдателей на выборах - это большой риск, - поясняет юрист Светлана Головнева. - Власти лишили регистрации правозащитные организации, которые ранее могли легально отправлять наблюдателей на участки. Кроме того, некоторые организации признаны экстремистскими, за что также могут привлечь к уголовной ответственности".

Это уже третья избирательная кампания, когда власти не приглашают наблюдателей от ОБСЕ. В МИД заявили, что причины "просты и понятны" - "традиционное доминирование представителей стран Запада в миссиях ОБСЕ", "введение странами Запада неоправданно жестких политических и экономических санкций", "ухудшение по вине Запада логистических возможностей выезда и въезда из Беларуси".

Кого пригласит на выборы ЦИК

По мнению директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, такой шаг "помешает гражданам и институтам страны получить беспристрастную, прозрачную и всестороннюю оценку" проведения предстоящих выборов.

"Это противоречит обязательствам, взятым на себя Беларусью, и противоречит как букве, так и духу сотрудничества, на котором основана ОБСЕ", - заявил он.

Глава ЦИК сообщил, что Беларусь пригласит на выборы представителей Центральных избирательных комиссий стран СНГ и Всемирной ассоциации избирательных органов, а также миссию Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Юрист Светлана Головнева отмечает, что у недемократических властей часто есть соблазн организовать псевдо-независимое наблюдение, чтобы иметь в распоряжении выгодную оценку выборов.

"Теперь, когда нет возможности осуществлять наблюдение ни гражданскому сообществу, ни международным независимым наблюдателям, будет намного сложнее собрать доказательства того, что выборы не прошли свободно и честно, - говорит собеседница. - Однако эксперты продолжают работать, в том числе по сообщениям избирателей на "горячую линию".

Когда независимое наблюдение изгоняется, доверие к выборам и их результатам стремительно падает, считает юрист Павел Сапелко: "И его не удастся восстановить за счет позиций "друзей" по клубу авторитарных и тоталитарных режимов. Наблюдение со стороны авторитетных международных субъектов, как БДИПЧ ОБСЕ, призвано улучшать избирательные процессы. А это не интересно режиму, который держится у власти благодаря фальсификации результатов выборов".

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