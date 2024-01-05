Пропагандисты и силовики. Кто в Беларуси рвется в депутаты?

Стать депутатами в Беларуси хотят известные провластные активисты, в том числе попавшие под санкции ЕС. DW разбиралась, зачем им это и что значит для власти.

25 февраля 2024 года будет понятно, кто станет депутатом Палаты представителей РБ и местных Советов, а в апреле объявят имена делегатов Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое отчасти формируется из депутатов.

Среди особенностей - то, что в списках кандидатов в депутаты много скандально известных фамилий. А ведь ВНС прочили получение части функций по руководству страной, провластные аналитики даже называли его "коллективным Лукашенко". DW посмотрела, кто хочет попасть в парламент и ВНС, и спросила мнение экспертов.

Провластные активисты и пропагандисты

В новый созыв Палаты представителей хотят попасть директор Нацбиблиотеки Вадим Гигин, находящийся под санкциями ЕС как "голос пропаганды", а также провластный политолог Александр Шпаковский, который сейчас работает в посольстве РБ в России. Оба выдвигаются от созданной в 2023 году партии "Белая Русь".

Среди кандидатов в депутаты и Дмитрий Шевцов - руководитель Белорусского Красного Креста (БКК), который признался, что он и организация участвовали в вывозе детей с оккупированных территорий Украины в Беларусь, было и его фото из оккупированных Луганска и Донецка в одежде с буквой Z. С 1 декабря 2023 года членство БКК в Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) приостановлено.

На новый срок в парламенте претендуют и депутаты, которые отработали в нем в сложном для власти 2020 году Фото: Maxim Guchek/BelTA/REUTERS

На место в Минском городском совете депутатов претендует Иван Эйсмонт, руководитель Белтелерадиокомпании, супруг пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт. Туда же будут баллотироваться Андрей Кривошеев, глава госагентства "Минск-Новости" и провластного Союза журналистов, и телеведущий госканала СТВ Евгений Пустовой, находящийся под санкциями ЕС как пропагандист.

Иногда на участках складывается даже своеобразная конкуренция. Так, попасть в Мингорсовет по округу №17 хотят и 38-летний Николай Волович - член Компартии, поклонник Сталина, который пишет колонки в одном из главных рупоров пропаганды - "Минской правде", и 45-летний Вадим Боровик, доверенное лицо Лукашенко на выборах 2020 года, частый гость на госТВ, из-за скандальных высказываний (например, "добавлять девственницам баллы на ЦТ") его представляют "нашим Жириновским".

Нынешние депутаты и силовики

Переизбраться хотят и несколько скандально известных депутатов. Например, активный гость пропагандистских шоу, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, депутат-коммунист Сергей Клишевич, который помогал задерживать протестующих, и депутат Марина Ленчевская. По информации "Весны", она ответственна за подготовку законопроекта, позволяющего судить умерших.

Больше в списках стало и фамилий силовиков. Так, баллотируется в депутаты глава пресс-службы Генпрокуратуры РБ Анжелика Курчак и экс-замглавы МВД Александр Барсуков, который лично руководил подавлением протестов в 2020 году и попал под санкции ЕС, сейчас он - помощник Лукашенко по Минску.

В депутаты собираются начальник "Военной академии" Геннадий Лепешко, начальник штаба Министерства внутренних дел Игорь Пашков. Интересно, что избирательную кампанию начинает и Вадим Ипатов, который с 2012 года, то есть уже минимум в течение двух президентских кампаний, занимает должность зампредседателя Центризбиркома.

"Нет очереди из желающих, если говорить о толковых людях"

Выборы в белорусский парламент всегда подвергаются критике международных наблюдателей. В 2024 году наблюдателей от ОБСЕ и стран Запада просто не будет.

"Это абсолютно контролируемая процедура. Тем, кто хочет избраться, надо согласовать свое избрание, они ходят, обивают пороги. А кто-то в администрации Лукашенко ищет кандидатуры, - описывает процесс редактор "Белорусского ежегодника" Вадим Можейко. - Чтобы не было безальтернативного избрания, есть люди, которые "постоят" в списке для галочки - директор школы, врач, представитель "Зеленстроя".

Властям нужны кандидаты, но скамейка запасных невелика, считает Вадим Можейко Фото: Violetta Savchits

Списки будущих "избранников" сформированы с учетом двух взаимных тенденций, считает Вадим Можейко. "С одной стороны, для власти важно парламент сформировать из проверенных людей, а скамейка запасных короткая. Нет очереди из желающих, если говорить о толковых людях в системе. С другой стороны, после 2020 года в госСМИ пришло много людей, которым раньше не давали слова. И эти люди, попавшие в медийную, пропагандистскую обойму, хотят закрепиться. Провластный комментатор - это изменчивый статус, за это не платят. А быть депутатом парламента - это серьезно, надолго и деньги выше среднего по стране".

"Признак тоталитаризации режима"

"Кто под рукой, - так охарактеризовал пестрый провластный состав Александр Класковский, политический аналитик информационного агентства "Позірк". - Составляются списки, и тот, кто составляет списки, что, будет ходить где-то, искать? Вот сидит пресс-секретарь (глава пресс-службы Генпрокуратуры РБ Анжелика Курчак. - Ред.) рядом, надо вписать, потому что он ее знает, надежный человек".

По словам аналитика, раньше власти допускали какую-то оппозицию или старались, чтобы были специалисты из разных сфер, люди, пользующиеся каким-то авторитетом. "Я думал, будет больше крепких хозяйственников, врачей и так далее. Но будут не просто провластные люди, а одиозные, не знающие берегов в восхвалении власти и ненависти к инакомыслию. Это признак тоталитаризации режима", - считает Александр Класковский.

Выдвинуть свою кандидатуру в депутаты пытался Дмитрий Кучук, экс-глава ликвидированной властями партии "Зеленые". Но его инициативную группу не зарегистрировали, зацепившись за опечатку в документах.

В результате таких "выборов" снизится качество депутатского корпуса, говорит аналитик. "Все же какие-то специальные знания, здравость мышления присутствовали, а эти люди умеют только щелкать каблуками. В парламенте нужно в комиссиях законопроекты рассматривать. Вряд ли они способны к такой работе", - констатирует Класковский.

Лукашенко остается единственным, а не "коллективным"

"Говорить о появлении "коллективного Лукашенко" пока рано. По сути, ничего не изменится. Лукашенко не умеет делегировать полномочия", - считает Александр Класковский. По его мнению, Лукашенко станет ипредседателем ВНС, и останется в нынешнем кресле, и даже при ухудшении здоровья не захочет уступать власть.

"Он никому не верит, для него лучший вариант - править, пока не возмужал младший Коленька, и ему передать власть. Если сильно прижмет, то есть Виктор, старший сын. Но придворная медицина работает хорошо, старается", - считает Класковский.

ВНС как коллективный Лукашенко, по словам Вадима Можейко, это "давняя розовая мечта" номенклатуры. "Но мы видим на примере созданной из общественной организации партии "Белая Русь", что никаких полномочий они не получили. Так будет сейчас и с ВНС. Теоретически, в будущем ВНС сможет сыграть когда-то роль. Но многое зависит от ситуативных факторов. Тем более, что у ВНС, создающегося после 2020 года нелегитимным Лукашенко по нелегитимной Конституции, тоже легитимность не высока", - говорит Можейко.

Смотрите также: