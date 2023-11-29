Запретить любое мнение: власти РБ строят партийную систему?

После перерегистрации в Беларуси осталось только четыре политических партии. DW спросила экспертов, повлияет ли это на выборы 2024 года.

По итогам затеянной властями Беларуси перерегистрации из 15 партий осталось лишь четыре. Среди них Коммунистическая партия Беларуси, Либерально-демократическая партия, Республиканская партия труда и справедливости и новосозданная партия "Белая Русь". Все прошедшие регистрацию партии - провластные, оппозиционные массово ликвидируют по искам Министерства юстиции. Собирается ли правительство создавать партийную систему в Беларуси и как наличие только четырех партий отразится на грядущих парламентских и местных выборах?

Власти пытаются взять общество под контроль

Тот факт, что в итоге осталось только лишь четыре партии, далеко не сюрприз, говорит политический аналитик и эксперт "Европейской сети лидерства" Катерина Глод: "Именно столько партий ранее прогнозировал министр юстиции Сергей Хоменко, так и получилось. Это не было сюрпризом еще и потому, что в феврале в Беларуси изменили законодательство о партиях, что усложнило регистрацию для небольших оппозиционных партий".

По новому закону минимальное количество членов партии было увеличено с одной тысячи до пяти, была введена обязанность иметь отделения партии во всех областях страны и другие ужесточающие нормы. Таким образом, как говорит Глод, власти пытаются полностью взять общество под контроль.

Репрессии против политических партий в Беларуси заключаются не только в отсутствии перерегистрации - многие лидеры и политические активисты находятся в тюрьме или в эмиграции. Так, председатель Партии БНФ Григорий Костусев был осужден на 10 лет тюрьмы, а глава ОГП Николай Козлов получил 2,5 года колонии.

Остались марионетки

Старший советник Светланы Тихановской Александр Добровольский, который ранее входил в политсовет Объединенной гражданской партии, также называет действия властей вполне предсказуемыми, учитывая уровень репрессий в Беларуси. "Надо понимать, что эти (оставшиеся четыре - Ред.) структуры, по сути, партиями не являются. Партии - это те, кто борется за власть и может проводить самостоятельную политику. А они марионетки - остались только те партии, которые будут молчать или говорить, что им скажут".

Смысл в этих действиях властей, по мнению Добровольского, в том, чтобы не дать людям вообще никакой возможности высказываться. "Причем хотят запретить не только критику властей, а в целом - любое мнение. Власть очень боится критики, альтернативных мнений и политических конкурентов. Поэтому старается, чтобы конкурентов не было", - говорит политик.

В 2023 году Лукашенко не пришел в парламент даже во время ежегодного обращения к депутатам Фото: BelTA/Maxim Guchek/REUTERS

По словам Катерины Глод, власти Беларуси побоялись оставить даже одну оппозиционную партию, потому что считают, что после 2020 года даже минимальная политическая активность может принести нежелательные сюрпризы. "С одной стороны, это чрезмерная паранойя Лукашенко и режима. С другой стороны, их опасения вполне оправданы - на выборах в 2020 году оппозиция воспользовалась даже маленьким окном возможностей. Кроме того, внутренние проблемы, претензии, которые были у народа к власти, никуда не ушли", - комментирует она. При таком нестабильном фоне, говорит аналитик, при любой возможности снова могут возникнуть протесты, чего власти хотят избежать.

Появится ли партийная система?

Катерина Глод напоминает, в течение всех лет правления Лукашенко партии не играли большой роли в политической жизни страны. Они могли проводить митинги и выдвигать кандидатов на выборах, но не более того. "Голосование на парламентских выборах всегда осуществлялось не по партийным спискам, а по мажоритарной системе. Так будет и на следующих выборах в феврале 2024 года", - говорит она.

Эксперт считает, что, хотя в парламенте и существуют номинально какие-то фракции, они никогда не играли существенной роли именно как партии - не создавали коалиции, не продвигали законы. Кроме того, согласно статистике, "партийных депутатов" в сегодняшнем составе Палате представителей лишь 19,1% или 21 человек.

"Я не думаю, что власти будут форматировать политическую систему, ведь все партии кроме "Белой Руси" очень маленькие. Еще до своей отставки Лидия Ермошина (экс-глава ЦИК - Ред.) говорила, что Лукашенко не одобрил выборы по партийным спискам. Я не вижу намеков на то, что власть будет как-то выстраиваться партийную систему, хотя не исключаю, что когда-то это может случиться", - считает Екатерина Глод.

Март 2021 года, Минск Фото: BelaPan/AP/picture alliance

Тем не менее появление "Белой Руси" как партии может быть истолковано как сигнал, что в будущем в Беларуси будет партия власти. "Но сейчас кажется, что это скорее попытка Лукашенко сформировать вокруг себя актив, чтобы чувствовать себя спокойнее, зная, что в районах на заводах есть люди, которые связаны с партией власти и будут контролировать, чтобы новый 2020 год не повторился", - говорит эксперт.

Повлияет ли сокращение числа партий на выборы-2024?

Перерегистрация партий логично связана с грядущими парламентскими и местными выборами в Беларуси, которые назначены на 25 февраля 2024 года. Уже очевидно, что из-за ликвидации оппозиционные партии не смогут выдвигать своих кандидатов по упрощенной процедуре, как раньше, и, соответственно, использовать выборы для общения с избирателями.

Советник Тихановской Александр Добровольский считает, что наличие только четырех провластных партий не повлияет на выборы, потому что выборами кампанию-2024 назвать нельзя. "Фактически список уже определен, будущие депутаты назначены. Никто не посмеет выдвинуться без согласования с властью, а кто посмеет - получит проблемы. Поэтому рассуждать об этом не имеет смысла, пока люди просто лишены права выбора, в этой ситуации это просто имитация", - говорит он.

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