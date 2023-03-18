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В центре МинскаФото: DW/Elena Daneyko
ПолитикаБеларусь

В Беларуси создана новая провластная партия "Белая Русь"

Сергей Ромашенко
23 мин. назад

На сайте "Белой Руси" говорится, что она объединяет 200 тысяч "неравнодушных патриотов". Отмечается, что "Белая Русь" изначально нацелена на поддержку политического курса Александра Лукашенко.

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В Беларуси учреждена новая провластная партия "Белая Русь", созданная на базе одноименного общественного объединения. Соответствующее решение принято на учредительном съезде "Белой Руси" в Минске в субботу, 18 марта.

В тот же день были утверждены программа и устав партии. Председателем новой политической организации избран глава РОО "Белая Русь" Олег Романов.

Общественное объединение "Белая Русь" было создано в ноябре 2007 года, в декабре того же года его зарегистрировал Минюст республики. На сайте объединения говорится, что оно объединяет "200 000 неравнодушных патриотов" - более 8500 первичных организаций. Особо отмечено, что "Белая Русь" изначально нацелена на поддержку политического курса" белорусского правителя Александра Лукашенко.

В Беларуси в нынешнем году были внесены изменения в законы о деятельности политических партий и общественных объединений. В числе прочего они предусматривают возможность ликвидации партии за пропаганду войны, террористической или экстремистской деятельности, деятельности, наносящей вред государственным и (или) общественным интересам, а также получение денежных средств и иного имущества из иностранных источников.

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