За подрыв самолета РФ грозит расстрел. Что решит Лукашенко?

Белорусам, которых задержали по обвинению в подрыве самолета РФ на аэродроме под Минском, может грозить смертная казнь. Какое решение примет режим, зависит от хода войны в Украине, считают эксперты.

26 февраля на военном аэродроме под Минском был подорван российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Объединение бывших белорусских силовиков BYPOL заявило, что операцию совершили белорусские партизаны, которые успели покинуть страну. Однако вскоре в Беларуси были задержаны более 30 человек. В КГБ заявляют, что виновным грозит смертная казнь. В истории Беларуси пока высшая мера не применялась по политическим делам. Пойдет ли режим на такой радикальный шаг, DW выяснила у экспертов.

И власти, и оппозиция сходятся в том, что подрыв самолета был направлен против войны в Украине. Фигурантов обвиняют в акте терроризма, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 289 УК). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь. Замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек, комментируя уголовное дело, особо подчеркнул, что задержанным грозит исключительная мера наказания - и это сразу же подхватила белорусская пропаганда.

Как назначают наказание по уголовным делам?

Юрист Юлия Леванчук поясняет, что при определении наказания суд оценивает степень общественной опасности преступления, мотивы, личность каждого обвиняемого, какие последствия наступили, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства. "Однако по политическим делам суды действуют предвзято - например, назначают максимальный срок по менее тяжким преступлениям людям, которые до этого не были судимы. В обычной практике такого нет, - поясняет эксперт. - Что касается высшей меры, то здесь играет роль и "внутренее убеждение суда". А это понятие субъективное".

Фигурантам, которые заключат досудебное соглашение, по закону, не могут назначить смертную казнь или пожизненное заключение, - только лишение свободы на срок до 25 лет. Заключая такое соглашение, обвиняемый обязуется помочь следствию изобличить других участников - дать против них показания.

В приговоре должно быть четко прописано, почему суд избрал именно такую меру наказания - будь то лишение свободы или смертная казнь. Однако суды часто используют формальные пояснения, говорит Юлия Леванчук. По политическим делам, например, указывают, что "цели уголовной ответственности будут достигнуты при назначении наказания в виде лишения свободы".

"Почему именно такое наказание, никто не поясняет, - продолжает юрист. - Это можно объяснить конвейером репрессий и отсутствием верховенства права. Принимая такое решение, судья прекрасно понимает, что оно не будет отменено вышестоящим судом, поэтому даже не заморачивается с формулировками".

Кому обычно выносят смертный приговор в Беларуси?

14 статей Уголовного кодекса предусматривают смертую казнь, но в каждом случае есть и альтернативные наказания. Чаще всего в Беларуси расстреливают за убийства с особой жестокостью, двух и более человек. Известно только одно исключение - дело Коновалова-Ковалева, связанное со взрывом в минском метро. За историю независимой Беларуси по приговору суда было расстреляно 330 человек.

Смертную казнь политзаключенным в Беларуси пока не назначали. Но на фоне протестов и войны в Украиневласти ужесточили закон: высшую меру теперь могут назначить за покушение на акт терроризма, а также измену государству. Белорусские правозащитники отмечают, что "обществу не было представлено четких обоснований необходимости расширения применения смертной казни".

"Белорусские власти используют обвинения в терроризме для преследования политического инакомыслия, - заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс. - Власти систематически приравнивают мирные протесты и реализацию права на свободу слова к насильственным преступлениям. Закон, расширяющий применение смертной казни, является ужасающим сигналом усиления репрессий и повышения ставок для критиков режима буквально до новой смертельной высоты".

Решать судьбу обвиняемых будет Лукашенко

Как наказать задержанных по делу о подрыве самолета, будет решать не суд, а силовики с подачи Лукашенко, считает политический аналитик и координатор экспертной сети проекта "Наше мнение" Вадим Можейко. "Я бы не ориентировался на заявления пропагандистов, которые сейчас трубят о смертной казни, - говорит собеседник. - Напомню, по делу Автуховича они тоже предсказывали расстрел, но этого не произошло. Однако решение однозначно будет политическим, в Беларуси нет независимого суда".

Опрошенные DW эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко будет ориентироваться на развитие событий в Украине. "Он может как заигрывать с Кремлем - и тогда обвиняемых ждет действительно суровое наказание, так режим продемонстрирует, что готов защищать интересы России даже такой ценой, - отмечает Можейко. - А может вступить в переговоры с ЕС, он более 20 лет использует тему смертной казни в качестве торга".

Ранее Лукашенко называли причастным к исчезновению его оппонентов. Сам политик отрицал обвинения. Однако смертная казнь по приговору суда - новый уровень репрессий, который будет задокументирован. И это сделает режим еще более токсичным, считает Вадим Можейко: "Лукашенко будет выглядеть уже в другом свете. Это значительно сужает круг желающих вести с ним переговоры".

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