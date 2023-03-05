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СИЗО в Минске (фото из архива)Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаБеларусь

Центр "Весна": В Беларуси - аресты из-за взрывов в Мачулищах

Виталий Кропман
6 мин. назад

Сотрудники КГБ арестовывают всех преследовавшихся по административно-политическим статьям с 2020 по 2023 год, сообщил центр "Весна". Людей после обысков увозят в СИЗО КГБ, добавили правозащитники.

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В Минском районе второй день продолжаются обыски и аресты из-за взрывов на аэродроме Мачулищи, где 26 февраля был поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает белорусский правозащитный центр "Весна" в своем Telegram-канале.

Как указывают правозащитники, сотрудники КГБ арестовывают всех, кто преследовался по административно-политическим статьям с 2020 по 2023 год, а после обысков людей увозят в следственный изолятор КГБ. Центру "Весна" известно не менее десятка таких случаев. "Кажется, действуют методом "пальцем в небо". Ходят к тем, у кого есть дроны, легкомоторники, ходят по людям, которые живут рядом с Мачулищами", - пишет издание "Наша Нива" со ссылкой на очевидцев.

Взрывы на аэродроме в Мачулищах

Взрывы на белорусском военном аэродроме в Мачулищах под Минском произошли утром 26 февраля. Объединение бывших белорусских силовиков BYPOL сообщило, что в результате диверсии серьезно поврежден российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50, который использовался для наведения ракет на цели в Украине. По данным BYPOL, взрывы повредили переднюю и среднюю секции А-50, а также радиолокационную антенну. Через несколько дней, 3 марта, стало известно, что самолет вылетел на ремонтный завод в Таганрог.

По данным группы "Беларускі Гаюн", самолет ДРЛО А-50У воздушно-космических сил РФ с регистрационным номером RF-50608 прилетел в Беларусь 3 января 2023 года. За 54 дня он сделал 12 вылетов. Его предыдущий прилет на белорусскую территорию был зафиксирован 24 февраля 2022 года. Всего у ВКС РФ имеется 9 таких самолетов.

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