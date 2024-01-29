Белорусы о выборах-2024: "Какой смысл идти?"

Что белорусы думают сегодня о предстоящих в феврале этого года парламентских и местных выборах в РБ, собираются ли на избирательные участки, как относятся к протестному голосованию и верят ли в значимость собственного голоса? DW поговорила с жителями Беларуси.

"Какой смысл лишний раз куда-то ходить?"

Андрей (имя изменено. - Ред.) работает в одном из государственных СМИ, но признается, что "никаких эмоций" по поводу предстоящих выборов не испытывает. В редакции, по его словам, никакой агитации или сбора подписей за выдвижение кандидатов не было. Собеседник говорит, что не видит смысла в предстоящем голосовании и на участок не пойдет. "Я и раньше не участвовал в парламентских, местных выборах, только на президентские ходил и то не на все. Я не ощущаю, что это важные люди (депутаты. - Ред.), которые что-то будут решать. Какой смысл лишний раз куда-то ходить?", - рассуждает собеседник.

По словам Андрея, ситуация внутри страны и события в мире не прибавляют оптимизма. Мужчина говорит, что сейчас ему "хочется думать о себе и о семье, больше ни о чем".

"В 2020 ощущалась значимость моего голоса"

"Может, где-то выставили и по два кандидата, может, у них и будет какая-то борьба, но какое я имею к этому отношение, если они мне потенциально оба не подходят? Поверить, что может быть допущен (к выборам.- Ред.) кто-то, кто бы подходил мне, думаю, таких нет", - говорит минчанка Ирина (имя изменено.- Ред.), которая также не собирается идти на выборы. Девушка вспоминает, что во время президентской компании 2020 года была надежда на перемены в стране, "ощущалась значимость моего голоса, моего участия", а "сейчас ситуация совсем по-другому выглядит" и похожих чувств нет.

Для себя Ирина не видит смысла и в так называемом протестном голосовании. Однако, считает собеседница, если в государственных учреждениях, к примеру, в школах или больницах "адекватных" сотрудников будут заставлять идти на выборы, то "наверное, меньшее зло", чтобы они пошли и проголосовали "против всех, за всех или испортить бюллетень", чтобы "не лезть на рожон в сложившейся ситуации" и иметь возможность дальше работать. По словам Ирины, категоричный отказ от участия в выборах "вряд ли что-то изменит", но может спровоцировать увольнение или другие негативные последствия для человека.

"Не пойду, потому что не согласна с тем, что происходит в стране"

Ольга (имя изменено. - Ред.) преподает в одном из минских колледжей, но на выборы тоже не собирается. "Я, честно говоря, давно уже не ходила на выборы, в 2020 году тоже не была, - рассказывает собеседница. - Почему не пойду? Потому что не согласна с тем, что происходит сейчас в стране".

В то же время Ольга признается, что подписалась за выдвижение в депутаты директора колледжа - "проанализировала его личные качества и решила, что он все-таки достоин". По словам девушки, несмотря на то, что ее руководитель поддерживает Александра Лукашенко и что в Беларуси продолжаются "чистки", в колледже ни одного человека по политическим причинам не уволили, "не потому что таких нет, а потому что директор таких людей, наверное, не сдавал".

Собеседница также говорит, что она как преподаватель никакой идеологической работы или агитации не проводит, но руководство собирало данные о совершеннолетних учащихся, вероятно, чтобы проследить, чтобы они "обязательно проголосовали".

"Главное - обеспечить явочное число"

"Детей мы вообще не агитируем, единственное, о чем мы говорим на воспитательных часах, чтобы пошли совершеннолетние дети, которым 18 лет, исполнили просто гражданский долг. За кого они там проголосуют, это не волнует, главное обеспечить явочное число", - рассказывает преподаватель колледжа в Могилеве Сергей (имя изменено. - Ред.). Сам он тоже пойдет голосовать, потому что на работе "намекнули", что "вы работаете в государственных учреждениях, поэтому как-то должны подчиняться каким-то стандартам государственным".

"Не то чтобы нас из-под палки гонят, конечно, немного навязывают. При хорошем раскладе я бы мог плюнуть на это и сказать, это мой выходной день, - говорит Сергей. - Он (директор. - Ред.) говорит, не портите себе жизнь, просто сходите, а то мало ли, может, какие-то камеры будут стоять (на участках для голосования. - Ред.)".

Мужчина также говорит, что многие, в том числе и он сам, пойдут голосовать, потому что теперь при смене работы нужна хорошая характеристика от предыдущего работодателя. Сергей предполагает, что если бы у него было собственное дело и он "не зависел от государства", то мог бы не идти на выборы.

"Вряд ли выдвинут политиков, которые думают о какой-то демократии"

Что касается кандидатов в депутаты, то, по словам собеседника, вряд ли выдвинут политиков, "которые думают о какой-то демократии", хотя "у нас относительно демократическое общество в отношении некоторых моментов, но есть какие-то перегибы на местах". "Кандидатов, скорее всего, выдвинут тех, которые из партии какой-нибудь "Белая Русь", которые поддерживают идеологию нашего государства, которым не нужны какие-то путчи, перевороты и так далее, - предполагает собеседник. - Я просто приду, посмотрю, кто мне больше приглянется, за того проголосую".

Сергей убежден, что депутатами должны становиться "политтехнологи, идеологи", "чиновники, которые сидят в управлениях", а не врачи, учителя или директора "паровозного депо". По мнению мужчины, местные советы депутатов "еще что-то и делают", а вот в парламенте слишком долго принимают законы. "Один депутат, который выдвигался из нашего района, как-то старался людям помочь, дороги восстанавливал, помог коммуникации какие-то быстрее провести, хотя для этих дел не депутат нужен, а должны работать коммунальные организации. А те депутаты, которые сидят наверху, в Национальном собрании, которые законы принимают, это вообще нонсенс, иногда закон муссируется целый год ", - возмущается мужчина.

"От депутатов зависит решение многих вопросов"

Еще один собеседник DW, минчанин Денис, занимается бизнесом и поддерживает действующую власть. На президентских выборах 2020 года он голосовал за Александра Лукашенко и сейчас, признается мужчина, по-прежнему отдал бы за него свой голос. 25 февраля Денис тоже пойдет на избирательный участок, потому что у него "принято так, если есть выборы, если есть возможность". Собеседник говорит, что местные выборы важны, потому что от депутатов зависит решение многих вопросов, "улучшение качества жизни", "социальная работа".

Минчанин уже определился, что на выборах в столичный горсовет поддержит Елену Иванову. Как указано на сайте ЦИК Беларуси, это врач 1-й центральной районной поликлиники Минска, член партии "Белая Русь".

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