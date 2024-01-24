С чем связаны последние массовые обыски в Беларуси?

Во вторник, 23 января, белорусские силовики провели по всей стране моссовые обыски - правозащитникам известны имена как минимум сотни человек, которых они коснулись. Многие оказались задержаны, в том числе - родственники тех, кого признали политзаключенными. Причиной обысков, как выясняется, могло стать получение помощи от Ineedhelp.by - инициативы, которая предоставляла продуктовые наборы лицам, пострадавшим от репрессий со стороны властей.

Недавно Ineedhelp.by признали в Беларуси "экстремистским формированием". Перестанут ли белорусы помогать и принимать помощь, если за это их могут задержать по уголовной статье? Что можно предпринять, чтобы минимизировать риски? Об этом DW поговорила с правозащитниками.

Как проходили обыски?

Утром 23 января сотрудники силовых структур - в основном КГБ - провели обыски по десяткам адресов по всей Беларуси. Вечером правозащитники "Вясны" сообщили, что им известны имена как минимум 100 человек, к которым приходили силовики. Некоторых после допросов и обысков отпустили, признав свидетелями по уголовному делу, десятки человек были задержаны.

В числе последних - Марина Адамович, жена оппозиционного политика Николая Статкевича, которого задержали 31 мая 2020 года и летом 2022-го приговорили к 14 годам лишения свободы "за организации массовых беспорядков". 24 января Адамович дали 15 суток административногоареста за "мелкое хулиганство".

Как стало известно DW, некоторых из тех, кто подвергся обыску, подробно опрашивали об инициативе Ineedhelp.by, в рамках которой предоставлялась помощь продуктами лицам, пострадавшим от репрессий со стороны властей. Обыск проходил тщательно, "довольно культурно, под протокол, ничего не крушили", "даже отдали протокол обыска", рассказывают источники DW. У многих изъяли телефоны. "Если ничего не найдут, то телефон обещали вернуть", - сообшил один из собеседников.

Тех, у кого не нашли "экстремистские материалы" (например, подписки на Telegram-каналы, признанные таковыми в РБ), отпустили, их вызывают на допрос в качестве свидетелей по делу. В протоколах обыска, по данным правозащитников, была указана статья об "участии в экстремистских формированиях" и "финансировании экстремистской деятельности".

Что за инициатива Ineedhelp.by?

Проект Ineedhelp.by появился в 2020 году. Его участники помогают тем, кто пострадал от политических репрессий в Беларуси и находится в тяжелой финансовой ситуации. Помощь заключается исключительно в предоставлении продуктовых наборов. Изначально смысл инициативы заключался в том, чтобы связывать тех, кому необходима помощь, с теми, кто готов ее оказать.

Пострадавшие от репрессий белорусы оставляли заявку, а те, у кого есть ресурсы, могли сделать для них онлайн-заказ и доставку продуктов, например, из магазинов "Евроопт". За время существования в рамках инициативы была оказана помощь более чем 2300 семьям, которые получили более 19 тысяч продуктовых заказов, следует из отчета Ineedhelp.by на конец 2023 года.

"Сведения о задержаниях доходят нескоро"

Юрист "Весны" Павел Сапелко говорит, что пока непонятно, сколько именно человек были затронуты массовыми обысками и задержаниями. На данный момент правозащитникам из разных источников стали известны имена 100 человек. Это минимум: по опыту юриста, в последнее время белорусы опасаются даже сообщать о фактах их преследования.

Павел Сапелко Фото: DW

"Сведения доходят часто с большим опозданием. Если идет речь о задержаниях людей в регионах, то это становится известно нескоро, а может вообще остаться в тени. Многие просят сохранять информацию непубличной. Мы всегда относимся к этому с большим уважением и требования выполняем", - пояснил Сапелко.

Число тех, кто, по данным Ineedhelp.by, получал помощь, гораздо выше, чем количество задержанных 23 января. Что остальные могут сделать сейчас, чтобы скрыть факт получения помощи и минимизировать для себя риски? В первую очередь юрист рекомендует выполнять требования цифровой безопасности: "Важно не хранить данные о контактах с какой-либо инициативой или ее представителями, а также вести коммуникацию только с проверенными субъектами. Безусловно, это должно быть тайной для всех окружающих. Даже для самых близких друзей".

Криминализация всех видов помощи пострадавшим от репрессий

После 2020 года белорусские власти признали "экстремистскими формированиями" большинство инициатив, которые помогали белорусам оплачивать штрафы, услуги адвокатов, а также восстановиться от пережитого заключения. Таким образом, власти фактически возвели оказание такой помощи в ранг уголовно наказуемых деяний. "Весне" известно о 47 белорусах, которые находятся под стражей за "финансирование экстремистской деятельности", 30 из них уже осуждены.

Задержания белорусов происходят даже через три года после массовых протестов в стране Фото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

"Мы видим только вершину айсберга - тех людей, кого осудили за донаты или кто публично заявил о вымогательстве, иначе это назвать невозможно. Но общее количество тех, кого вынудили "компенсировать" донаты в кратном размере, остается в серой зоне", - подчеркивает Павел Сапелко. Теперь же, по его словам, белорусские власти пытаются криминализировать не только оказание, но и получение помощи.

"Продолжается атака на инициативы, которые поддерживают политзаключенных и проявляют солидарность. Если сначала наказывали только тех, кто донатил, то сейчас появляется новая тенденция - наказывать и тех, кому потенциально необходима такая помощь. Строительство стены между выехавшими из страны структурами, которые поддерживают политзаключенных, и теми, кто остался в Беларуси, продолжается", - констатирует юрист.

Почему обыски провели именно сейчас?

Сооснователь фонда Bysol Андрей Стрижак предполагает, что активность силовиков связана с грядущими парламентскими выборами в Беларуси. "Властям нужно показать очередную успешную спецоперацию. На мой взгляд, в 2024 году мы увидим не одно большое подобное дело, когда система проведения репрессий придет в еще большее движение", - прогнозирует Стрижак.

За день до массовых обысков и задержаний фонд Bysol сообщил о том, что его сайт подвергся массированной атаке. По выражению Андрея Стрижака, в ходе нее была сделана попытка "нащупать доступ к базам данным платежной системы". На следующий день в провластных Telegram-каналах появились таблицы якобы с именами тех, кто делал пожертвования фонду. Стрижак заверил, что она "слеплена на коленке и не соответствует ничему".

"Наши базы и системы работают, они защищены различными методами, никакого вмешательства не произошло. Все, кто делает донаты Bysol с иностранных карт, на данном этапе защищены. Те системы, с которыми мы работаем, обеспечивают защиту того же уровня, что и в банках. Здесь я достаточно спокоен. У белорусских силовых структур меньше возможностей, чем у защиты этих данных", - отметил Стрижак.

При этом он не ответил на вопрос, как долго хранятся данные о донатах и тех лицах, кто переводил деньги. По словам сооснователя Bysol, разглашать эту информацию он не может, поскольку "она защищена GDPR" (Общий регламент по защите данных, действующий в ЕС. - Ред.).

Цена помощи повышается?

В целом же, считает Андрей Стрижак, сейчас наносится "комплексный удар по всей системе помощи". Останавливать ее оказание фонд Bysol не собирается, несмотря на то, что это может повлечь наказание для всех участников процесса.

Сооснователь Bysol Андрей Стрижак Фото: DW

”Для нас это стресс-тест. Главное - не оставаться в ступоре, не опускать руки и не думать о том, что нас лупанули так, что мы не встанем. Мы в принципе-то и не упали. Цель властей - лишить людей желания обращаться за помощью, сделать так, чтобы они сидели одни беззащитные, чувствовали себя брошенными, и посеять страх", - добавил Стрижак.

Ожидают ли в Bysol снижение запроса на помощь от пострадавших от репрессий, если она влечет за собой такие риски? "Думаю, определенная просадка в донатах и в обращении за помощью будет. Но практика показывает, что полностью уничтожить систему помощи белорусским политзаключенных невозможно. Она состоит из множества организаций и структур. Да, какая-то часть людей перестанет обращаться, перестанет донатить. Но через какое-то время мы опять вернемся к прежнему модусу. Не думаю, что удар фатальный и остановит нашу деятельность", - подвел итог Андрей Стрижак.

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