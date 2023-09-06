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Кого КГБ вносит в "террористический список"?

Эмма Левашкевич
6 сентября 2023 г.

В перечне уже 347 граждан Беларуси: политики, журналисты, эксперты, люди, комментировавшие действия силовиков в соцсетях.

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Здания МВД и КГБ в Минске
Здания МВД и КГБ в МинскеФото: Bymedia

4 сентября очередной день рождения в колонии отметил Максим Знак. Юрист, автор стихов и книги "Зекамерон", которая была презентована в том числе в Германии, осужден на 10 лет за то, что участвовал в предвыборной кампании-2020. Он, как и Мария Колесникова, в Беларуси внесен в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Всего в перечне, который ведет белорусский КГБ, 1103 человека, из них 347 - граждане Беларуси. До 2020 года в список вносили в основном иностранных граждан - Афганистана, Сирии, Сомали, КНДР. Основание - санкционный перечень Комитета Совета Безопасности ООН.

В 2020-м году в документе КГБ появляются граждане Беларуси. Под 725 номером в перечне стоит имя Степана Путило, основателя телеграм-каналов "Nexta" и "Nexta Live". Теперь здесь можно найти имена политиков Светланы Тихановской, Сергея Тихановского, Павла Латушко, блогера Антона Мотолько, руководителей Tut.by Марины Золотовой и Людмилы Чекиной, журналиста белорусской "Комсомолки" Геннадия Можейко, осужденного за короткую заметку на сайте, экспертов Валерии Костюговой и Татьяны Кузиной, приговоренных за участие в экспертном чате в 2020 году к 10 годам колонии.

Больше всего - минчан

КГБ может вносить в список "лиц, причастных к террористической деятельности" на основании 32 статьей УК Беларуси. Среди них "классические" террористические, например, "Акт терроризма" или "Геноцид". Однако есть и статьи, которые не ассоциируются с террористической деятельностью. В перечень добавляют граждан Беларуси, обвиненных в призывах к санкциям, участии в массовых беспорядках, разжигании социальной вражды (статья 130 УК, по которой часто судят за комментарии в интернете).

В список попали фигуранты дела Автуховича, "рельсовые партизаны", белорусы, комментировавшие в соцсетях "дело Зельцера". Были там и Роман Протасевич с Софьей Сапегой, однако их исключили из перечня после помилования.

Среди граждан Беларуси, внесенных в список, 49 женщин. Больше трети фигурантов родились в 1980-е, около трети - в 90-е, то есть, как правило, это люди среднего возраста. Больше всего минчан, на втором месте по численности - жители Гродненской области, на третьем - Минской области.

Как попадают в список?

"Очень заметно, как тренд сместился на белорусов", - говорит правовой аналитик Human Constanta Татьяна Зинякова. Перед именем Светланой Тихановской, например, в перечне значится человек, который обвиняется в военных преступлениях в Сомали.

Есть ли какая-то закономерность в том, кого именно включают в список? "Мне кажется, что нет. Мы ее не наблюдаем в своих аналитиках. Формально это зависит от статьи УК, то есть пытается соблюдаться какая-то формальная связь. Если человек осуждается по  "террористической" статье (одной из 32 статей УК - Ред.), то он включается соответственно в "террористический список”, - говорит Татьяна Зинякова.

Адвокат Белорусской ассоциации адвокатов прав человека, который попросил не называть в статье его имени, считает, что большая часть статей, фигурантов которой могут вносить в список, ничего общего с терроризмом не имеет. "Например, статья 293 УК ("Массовые беспорядки") считается основанием для включения в перечень, тем не менее далеко не всех людей, малую часть осужденных включают в этот список", - подчеркивает он.

Процедура включения человека в список непрозрачна. Решает, кого туда добавлять, а кого нет, - руководство КГБ.

Адвокат обращает внимание, что даже исходя из постановления, которым регулируется внесение в список, недостаточно лишь одной из 32 статей УК. "Первично - доказать, что человек причастен к террористической деятельности. Статьи, в рамках которых лицо может осуществить террористическую деятельность, вторичны. Если в рамках статьи не совершено действий, которые имеют признаки терроризма, то никаких оснований включать человека в перечень нет. А тут - кого хотят, того включают, лишь бы была одна из 32 статей, перечисленных в постановлении", - говорит он.

Для чего вносят в список?

"Это сделано для того, чтобы усложнить передачу денег политзаключенным и ограничить их возможность распоряжаться имуществом", - считает адвокат Белорусской ассоциации адвокатов прав человека. Он подчеркивает, что после внесения в перечень любые финансовые операции, связанные с фигурантом списка, могут быть запрещены.

"Блокировка счетов - классическая реакция на преступления террористического толка. В белорусском контексте она тоже применяется", - объясняет Татьяна Зинякова.

Так, правозащитница Наста Лойка пыталась перевести деньги человеку, который находился в СИЗО. На почте не приняли перевод, потому что человек оказался в списке - якобы таким образом могло осуществляться финансирование террористической деятельности. “Такое ограничение формально не прописано, но оно встречается на практике", - подчеркивает правовой аналитик.

Законен ли такой перечень?

Татьяна Зинякова обращает внимание на то, что в списке КГБ указаны фамилии политических заключенных, оппонентов власти: "Вызывает вопросы соблюдение их права на свободу выражения мнений. Большинство людей оказались там за выражение мнения, которое властям показалось неугодным".

Студентка Данута Передня
Студентку Дануту Передню осудили на 6,5 лет колонии и внесли в "террористический список" за комментарии о Путине и Лукашенко в интернете, которые она оставила после начала полномасштабной войны РФ против УкраиныФото: Privat

Она напоминает, что Беларусь ратифицировала Международный пакт о гражданских и политических правах, где прописано, что государства-участники должны обеспечить совместимость своих антитеррористических мер с требованиями о свободе выражения мнений. Такие преступления, как поощрение, оправдание терроризма, экстремистская деятельность должны иметь четкие определения - чтобы была гарантия того, что это не приведет к неуместному вмешательству в право человека высказываться.

Список КГБ конфликтует с еще одним правом - презумпцией невиновности или правом на справедливый суд: "Частично в этот список включаются люди, которые только обвиняются в совершении преступления, когда приговор еще не вынесен, а дело не завершено", - говорит правовой аналитик.

Она обращает внимание и на вольное толкование статей УК: "Мы видим тенденцию, что статьи без налета экстремизма и терроризма приобретают его постепенно и толкуются властями непропорционально широко".

Например, статья УК о призывах к санкциям. "Как вообще может быть преступлением призывать кого-то к санкциям? Почему это преступление? Человек реализует свое право на свободу выражения мнений, когда высказывается о том, нужно присоединиться к санкциям или нет. Это его право считать так или иначе", - считает Татьяна Зинякова.

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