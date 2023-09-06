Кого КГБ вносит в "террористический список"?

4 сентября очередной день рождения в колонии отметил Максим Знак. Юрист, автор стихов и книги "Зекамерон", которая была презентована в том числе в Германии, осужден на 10 лет за то, что участвовал в предвыборной кампании-2020. Он, как и Мария Колесникова, в Беларуси внесен в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Всего в перечне, который ведет белорусский КГБ, 1103 человека, из них 347 - граждане Беларуси. До 2020 года в список вносили в основном иностранных граждан - Афганистана, Сирии, Сомали, КНДР. Основание - санкционный перечень Комитета Совета Безопасности ООН.

В 2020-м году в документе КГБ появляются граждане Беларуси. Под 725 номером в перечне стоит имя Степана Путило, основателя телеграм-каналов "Nexta" и "Nexta Live". Теперь здесь можно найти имена политиков Светланы Тихановской, Сергея Тихановского, Павла Латушко, блогера Антона Мотолько, руководителей Tut.by Марины Золотовой и Людмилы Чекиной, журналиста белорусской "Комсомолки" Геннадия Можейко, осужденного за короткую заметку на сайте, экспертов Валерии Костюговой и Татьяны Кузиной, приговоренных за участие в экспертном чате в 2020 году к 10 годам колонии.

Больше всего - минчан

КГБ может вносить в список "лиц, причастных к террористической деятельности" на основании 32 статьей УК Беларуси. Среди них "классические" террористические, например, "Акт терроризма" или "Геноцид". Однако есть и статьи, которые не ассоциируются с террористической деятельностью. В перечень добавляют граждан Беларуси, обвиненных в призывах к санкциям, участии в массовых беспорядках, разжигании социальной вражды (статья 130 УК, по которой часто судят за комментарии в интернете).

В список попали фигуранты дела Автуховича, "рельсовые партизаны", белорусы, комментировавшие в соцсетях "дело Зельцера". Были там и Роман Протасевич с Софьей Сапегой, однако их исключили из перечня после помилования.

Среди граждан Беларуси, внесенных в список, 49 женщин. Больше трети фигурантов родились в 1980-е, около трети - в 90-е, то есть, как правило, это люди среднего возраста. Больше всего минчан, на втором месте по численности - жители Гродненской области, на третьем - Минской области.

Как попадают в список?

"Очень заметно, как тренд сместился на белорусов", - говорит правовой аналитик Human Constanta Татьяна Зинякова. Перед именем Светланой Тихановской, например, в перечне значится человек, который обвиняется в военных преступлениях в Сомали.

Есть ли какая-то закономерность в том, кого именно включают в список? "Мне кажется, что нет. Мы ее не наблюдаем в своих аналитиках. Формально это зависит от статьи УК, то есть пытается соблюдаться какая-то формальная связь. Если человек осуждается по "террористической" статье (одной из 32 статей УК - Ред.), то он включается соответственно в "террористический список”, - говорит Татьяна Зинякова.

Адвокат Белорусской ассоциации адвокатов прав человека, который попросил не называть в статье его имени, считает, что большая часть статей, фигурантов которой могут вносить в список, ничего общего с терроризмом не имеет. "Например, статья 293 УК ("Массовые беспорядки") считается основанием для включения в перечень, тем не менее далеко не всех людей, малую часть осужденных включают в этот список", - подчеркивает он.

Процедура включения человека в список непрозрачна. Решает, кого туда добавлять, а кого нет, - руководство КГБ.

Адвокат обращает внимание, что даже исходя из постановления, которым регулируется внесение в список, недостаточно лишь одной из 32 статей УК. "Первично - доказать, что человек причастен к террористической деятельности. Статьи, в рамках которых лицо может осуществить террористическую деятельность, вторичны. Если в рамках статьи не совершено действий, которые имеют признаки терроризма, то никаких оснований включать человека в перечень нет. А тут - кого хотят, того включают, лишь бы была одна из 32 статей, перечисленных в постановлении", - говорит он.

Для чего вносят в список?

"Это сделано для того, чтобы усложнить передачу денег политзаключенным и ограничить их возможность распоряжаться имуществом", - считает адвокат Белорусской ассоциации адвокатов прав человека. Он подчеркивает, что после внесения в перечень любые финансовые операции, связанные с фигурантом списка, могут быть запрещены.

"Блокировка счетов - классическая реакция на преступления террористического толка. В белорусском контексте она тоже применяется", - объясняет Татьяна Зинякова.

Так, правозащитница Наста Лойка пыталась перевести деньги человеку, который находился в СИЗО. На почте не приняли перевод, потому что человек оказался в списке - якобы таким образом могло осуществляться финансирование террористической деятельности. “Такое ограничение формально не прописано, но оно встречается на практике", - подчеркивает правовой аналитик.

Законен ли такой перечень?

Татьяна Зинякова обращает внимание на то, что в списке КГБ указаны фамилии политических заключенных, оппонентов власти: "Вызывает вопросы соблюдение их права на свободу выражения мнений. Большинство людей оказались там за выражение мнения, которое властям показалось неугодным".

Студентку Дануту Передню осудили на 6,5 лет колонии и внесли в "террористический список" за комментарии о Путине и Лукашенко в интернете, которые она оставила после начала полномасштабной войны РФ против Украины Фото: Privat

Она напоминает, что Беларусь ратифицировала Международный пакт о гражданских и политических правах, где прописано, что государства-участники должны обеспечить совместимость своих антитеррористических мер с требованиями о свободе выражения мнений. Такие преступления, как поощрение, оправдание терроризма, экстремистская деятельность должны иметь четкие определения - чтобы была гарантия того, что это не приведет к неуместному вмешательству в право человека высказываться.

Список КГБ конфликтует с еще одним правом - презумпцией невиновности или правом на справедливый суд: "Частично в этот список включаются люди, которые только обвиняются в совершении преступления, когда приговор еще не вынесен, а дело не завершено", - говорит правовой аналитик.

Она обращает внимание и на вольное толкование статей УК: "Мы видим тенденцию, что статьи без налета экстремизма и терроризма приобретают его постепенно и толкуются властями непропорционально широко".

Например, статья УК о призывах к санкциям. "Как вообще может быть преступлением призывать кого-то к санкциям? Почему это преступление? Человек реализует свое право на свободу выражения мнений, когда высказывается о том, нужно присоединиться к санкциям или нет. Это его право считать так или иначе", - считает Татьяна Зинякова.

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