 Колесникова и Знак теперь в ″списке террористов″. Чем им это грозит? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 26.05.2022

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Беларусь

Колесникова и Знак теперь в "списке террористов". Чем им это грозит?

Включение Марии Колесниковой и Максима Знака в "список террористов" ограничивает финансовые операции с ними. Но грозит ли из-за этого белорусским оппозиционерам новое уголовное дело?

Максим Знак и Мария Колесникова в день вынесения приговора 6 сентября 2021 года

Максим Знак и Мария Колесникова в день вынесения приговора 6 сентября 2021 года

Недавно КГБ Беларуси обновил так называемый "список террористов". Среди уже более 60 белорусов там теперь присутствуют и соратники Виктора Бабарико - Мария Колесникова и Максим Знак - в сентябре 2021 года их осудили на 11 и 10 лет тюрьмы соответственно, однако статьи обвинения никак с терроризмом не связаны. Что такое "список террористов", и грозит ли оппозиционерам новое уголовное дело - DW спросила у белорусских юристов.

Число "террористов" резко выросло после событий 2020 года

Официально "список террористов" именуется Перечнем организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Его ведет Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси с 2011 года, и первоначально, как рассказывает юрист правозащитной организации "Весна" Павел Сапелко, в него включали имена международных террористов, которых разыскивали на межгосударственном уровне. Так, "список террористов" был синхронизирован с санкционным перечнем Совета Безопасности ООН и там находились только иностранные граждане.

Павел Сапелко

Павел Сапелко

Как добавляет белорусский юрист Михаил Кирилюк, до правового дефолта в Беларуси список должен был носить информационный характер: "Список содержал фамилии тех людей, которые на международном уровне разыскиваются как террористы или могут быть причастными к террористической деятельности. Поэтому, среди оснований включения в перечень некоторых лиц указывалась резолюция Совбеза ООН".

Стремительный рост числа белорусских фамилий в "списке террористов" произошел после событий 2020 года в Беларуси. Первыми в него попали блогеры Степан Путило и Роман Протасевич, а сейчас среди прочих в перечень включены лидер демократических сил Светлана Тихановская, глава Народного антикризисного управления Павел Латушко, блогер Антон Мотолько, известный политолог Александр Федута и глава партии БНФ Григорий Костусев.

На включение в "список террористов" Марии Колесниковой и Максима Знака сразу же отреагировала команда Виктора Бабарико, назвав его необоснованным и незаконным. "Максим и Маша никогда не нарушали закон, а все их действия были направлены исключительно на смену власти законным путем и на сохранение независимости и суверенитета Беларуси", - отметили в телеграм-канале Виктора Бабарико.

Включить в "список террористов" могут как обвиняемых, так и осужденных

Как поясняют юристы, включение лиц в перечень террористов осуществляется на основании Положения Совета Министров № 1256 от 30 декабря 2014 года. "Чем интересен этот список и почему он вызвал так много закономерных вопросов, так это тот факт, что в него включаются люди, которые не совершали конкретных преступлений террористической направленности и даже не обвинялись в их совершении", - отмечает Сапелко.

Так, в положении Совмина указывается два основания включения в "список террористов" - вступивший в силу приговор или лишь обвинение лица по целому перечню из 25 статей Уголовного кодекса. Среди перечисленных составов преступлений как непосредственно "акт терроризма" (289 УК), так и часто применяемые по отношению к политзаключенным статьи о массовых беспорядках (293 УК), разжигании розни (130 УК), а в случае Колесниковой и Знака - призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (361 УК).

Получается, что часть лиц были добавлены в список только на основании обвинения, как, например, Светлана Тихановская и Павел Латушко, а другая - уже на основании вступившего в силу приговора суда. Вместе с тем, правозащитник Сапелко отмечает, что не все осужденные по перечисленными в положении статьям включены в этот список: "Среди осужденных по статье 130 УК о разжигании уже более 50 человек. Потенциально они тоже могут быть включены в этот перечень, как и осужденные за массовые беспорядки. Есть право включить их в этот список, но там присутствуют не все".

В свою очередь Михаил Кирилюк объясняет, что решение о включении того или иного лица в "список террористов" принимается по решению председателя КГБ и его заместителей: "Это значит, что Иван Тертель, просто один человек, назначенный Лукашенко, может кого угодно внести в перечень просто на основании того, что якобы есть сведения об участии в террористической деятельности".

У лиц из "списка террористов" ограничиваются финансовые операции

Самый главный вопрос, который возникает в связи со "списком террористов", - это последствия включения в него тех или иных лиц. Согласно положению и другим нормам законодательства, сведения о лицах, включенных в список, должны сразу доводиться до "лиц, осуществляющих финансовые операции, и органов финансового мониторинга". "Финансы людей из "списка террористов" подлежат особому контролю. Фактически запрещены любые финансовые отношения с этими лицами", - поясняет Павел Сапелко.

Мария Колесникова в зале суда

Мария Колесникова в зале суда

В практическом смысле для уже осужденных в Беларуси это будет означать невозможность делать денежные переводы в изоляторы и колонии. "Возможно, это и есть одна из причин включения в этот список - способ давления на заключенных, чтобы без копейки денег оставить в тюрьме. Кроме того, полагаю, это делают для того, чтобы запугать родных и, возможно, повысить цену на торгах за снятие санкций. Мол, смотрите, если не снимите санкции, мы можем пойти и дальше", - считает Кирилюк.

Можно ли ожидать новое уголовное дело против Колесниковой и Знака?

В то же время пропагандистские телеграм-каналы намекают на то, что полученные Колесниковой и Знаком ранее 11 и 10 лет колонии - это лишь промежуточный результат, и в связи с новыми обстоятельствами "нарастут и новые сроки". Такие заявления вызвали волнение и озабоченность в белорусском обществе, особенно учитывая недавно принятые "расстрельные поправки" за покушение на акт терроризма. 

Впрочем, юристы отмечают, что юридически внесение в этот список не является основанием для возбуждения уголовных дел по терроризму. "Наоборот, возбуждение уголовного дела по статье терроризм (или другой из перечня) является основанием для включения в список", - поясняет юрист Михаил Кирилюк.

Об этом же говорит и юрист "Весны" Павел Сапелко: "Само включение в "список террористов" не означает новое уголовное дело. Колесникову и Знака туда включили не потому, что с ними хотят что-то еще сделать, а потому, что уже с ними сделали. А касательно пропагандистских намеков, нужно понимать, что в сегодняшней ситуации может произойти что угодно - в том числе, новые дела о терроризме, но с самим размещением в списке это связано не будет".

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    Автор: Янина Мороз


 

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