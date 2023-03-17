  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Марина Золотова и Марина Чекина в суде
Марина Золотова и Марина Чекина в судеФото: Natalya Talanova/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаБеларусь

Главред и гендиректор Tut.by приговорены в Минске к 12 годам

Евгений Жуков
1 ч. назад

За время следствия к обвинениям, выдвинутым против Марины Золотовой и Людмилы Чекиной, добавились политические: разжигание социальной вражды и призывы к действиям, направленным против национальной безопасности Беларуси.

https://p.dw.com/p/4OqVx

Городской суд Минска признал главного редактора оппозиционного онлайн-издания Tut.by Марину Золотову и его генерального директора Людмилу Чекину виновными в уклонении от уплаты налогов, разжигании вражды и призывах к действиям, направленным против национальной безопасности Беларуси, и приговорил их в пятницу, 17 марта, к 12 годам колонии, передает государственное информационное агентство БелТА.

Суд по делу Tut.by начался 9 января и проходил в закрытом режиме. Обвиняемыми по делу, помимо Чекиной и Золотовой, проходили еще три бывшие сотрудницы ООО "Тут бай медиа": редактор отдела экономики и политики Ольга Лойко, корреспондент Елена Толкачева и юрисконсульт Екатерина Ткаченко. Однако перед судом они выехали за границу, их объявили в розыск, а уголовное дело в отношении них выделили в отдельное производство, отмечает издание "Наша Нива".

Людмила Чекина и Марина Золотова находились в минском СИЗО-1 с мая 2021 года. Тогда в редакции прошел обыск, по делу о неуплате налогов были задержаны 15 человек. Их обвинили в том, что портал как резидент Парка высоких технологий (ПВТ) получал немногим более года налоговые льготы, якобы не имея на это права. Большинство задержанных впоследствии были освобождены из-под стражи.

Компания выплатила насчитанный следствием ущерб - более 1 миллиона 120 тысяч евро, но за время следствия к обвинениям, выдвинутым против Золотовой и Чекиной, добавились политические - "разжигание социальной вражды" и "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ".

В июне 2022 года белорусские власти  признали Tut.by экстремистской организацией, деятельность издающего его ООО на территории страны было запрещено.

Смотрите также:

Диктатура и бизнес: стоит ли вести дела в Беларуси?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Разгром медиа в Беларуси: изгнание или тюрьма?

Разгром медиа в Беларуси: изгнание или тюрьма?

После выборов 2020 года под удар режима Лукашенко попали и независимые СМИ. 29 сотрудников белорусских медиа до сих пор остаются за решеткой. В мировом рейтинге свободы прессы, обнародованном "Репортерами без границ", Беларусь опустилась на 158 место из 180. Что происходит с журналистами? Кто из независимых СМИ остался в стране и в каких условиях они работают? И почему это касается каждого?
Политика5 ноября 2021 г.44:01 мин.
external

Катерина Борисевич: Я не должна была находиться в СИЗО ни одного дня

Катерина Борисевич: Я не должна была находиться в СИЗО ни одного дня

"Я часто слышу, что чуть ли не должна радоваться, что получила 6 месяцев. Я не совсем понимаю, откуда во мне должно быть столько счастья, потому что полгода жизни для меня важны. Возможно, кто-то может подарить их СИЗО или колонии, но я не собиралась свою жизнь кому-то отдавать", - говорит журналистка белорусского портала Tut.by Катерина Борисевич.
Политика9 июля 2021 г.22:53 мин.
external

Приговор журналистке Tut.by Катерине Борисевич и врачу Артему Сорокину по "делу о ноль промилле"

Приговор журналистке Tut.by Катерине Борисевич и врачу Артему Сорокину по "делу о ноль промилле"

Журналистку Катерину Борисевич приговорили к шести месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин. Артема Сорокина - к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых величин.
Политика2 марта 2021 г.04:15 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание МУС в Гааге

МУС выдал ордер на арест Путина

Конфликты13 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный президент России Владимир Путин в роли деда из русской сказки про репку тянет из земли большую репу и спрашивает выстроившихся за ним карикатурных президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, собаку с флагом ЕС, кошку и мышку: "Явились?".

Польза от репы: что Путин предложил вместо нефти и газа

Польза от репы: что Путин предложил вместо нефти и газа

Политика5 ч. назад
Наталья Пинчук

Жена Беляцкого: Деньги за Нобелевскую премию дождутся Алеся

Жена Беляцкого: Деньги за Нобелевскую премию дождутся Алеся

Права человека5 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Веерная рассылка повесток. Задержание Ройзмана. DW Шоу

Веерная рассылка повесток. Задержание Ройзмана. DW Шоу

Политика23 ч. назад59:39 мин.
При въезде в Беларусь

Зачем родные политэмигрантов зовут их обратно в Беларусь?

Зачем родные политэмигрантов зовут их обратно в Беларусь?

Права человека4 ч. назад
Косовские сербы блокируют дороги

Смогут ли ЕС и США разрешить конфликт Косово и Сербии?

Смогут ли ЕС и США разрешить конфликт Косово и Сербии?

Конфликты13 ч. назад
Видеозапись сброса россисйским истребителем Су-27 топлива на разведывательный дрон США MQ-9 Reaper над Черным морем

Поиски обломков дрона США и другие события 386-го дня войны

Поиски обломков дрона США и другие события 386-го дня войны

Конфликты19 ч. назад
На главную страницу