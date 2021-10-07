 В Беларуси завели новое уголовное дело в отношении сотрудников Tut.by | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 07.10.2021

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Беларусь

В Беларуси завели новое уголовное дело в отношении сотрудников Tut.by

Сотрудников издания теперь обвиняют в разжигании розни. Ранее на 15 сотрудников Tut.by завели дело об уклонении от уплаты налогов, а само издание признали экстремистским.

Логотип белорусского сетевого издания Tut.by

В отношении сотрудников белорусского издания Tut.by заведено новое уголовное дело. Как сообщил в четверг, 7 октября, Следственный комитет Беларуси, дело возбуждено главным следственным управлением  этого ведомства по обвинению в "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц" (ч. 3 ст. 130 УК). Наказанием по этой статье является лишение свободы на срок до 12 лет.

В мае текущего года пресс-служба комитета госконтроля Беларуси сообщила, что в отношении сотрудников Tut.by было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Были задержаны 15 человек, в том числе и не являющиеся сотрудниками компании. 11 из них до сих пор находятся в СИЗО. Срок содержания под стражей им был продлен 18 сентября на два месяца. Правозащитники считают обвиняемых по делу политзаключенными.

В Европе критикуют действия белорусских властей

13 августа суд Центрального района Минска признал "экстремистскими" издание Tut.by и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах. Решение суда коснулось и Zerkalo.io, которое часть сотрудников Tut.by создала в июле. Ранее, в декабре 2020 года Tut.by - на тот момент самое читаемое белорусское сетевое издание - было лишено статуса СМИ решением Экономического суда Минска.

Европейские политики выступили с жесткой критикой действий белорусских властей. Так, члены Европарламента обнародовали заявление, в котором "решительно осудили неослабевающие репрессии со стороны режима" правящего в Беларуси Александра Лукашенко в отношении независимых СМИ.

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