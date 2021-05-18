Команда Tut.by запустила новое СМИ

Команда белорусского портала Tut.by объявила о запуске нового медиа - Zerkalo.io. Обращение редакции размещено в четверг, 8 июля, на сайте издания.

"За час до нашего запуска стало известно", что сайт "Нашей Нивы" заблокирован, "в редакции и дома у наших коллег проходят обыски", напомнили создатели нового СМИ. "Мы выражаем поддержку независимым медиа Беларуси и требуем, чтобы давление на них было остановлено", - подчеркнули они.

Команда объяснила, почему пока не вернется под старым брендом

"Когда независимых медиа в Беларуси становится меньше, то пора запускать новые", - уверены в редакции. Там объяснили, почему решили пока не возвращаться под старым брендом. Это связано с тем, что в начале июня МВД Беларуси обратилось в суд в Минске с просьбой признать Tut.by экстремистским. Команда издания хотела бы, чтобы ,если это произойдет, читатели не лишились доступа к "объективной информации".

Zerkalo.io не будет копией Tut.by

Zerkalo.io не будет полной копией Tut.by. При доступных ресурсах команда сможет освещать лишь самые главные темы, сделав акцент на социальную сферу, политику, экономику и аналитику. Кроме того, журналисты перенимают соцсети, которые ранее вел портал Tut.by.

В Беларуси доступ к Zerkalo.io возможен будет через VPN. За пределами страны ресурс открывается без дополнительных настроек и сервисов.

В обращении редакция резюмировала, что Zerkalo.io закончит свое существование в тот день, когда Tut.by "сможет легально возобновить свою полноценную работу в Беларуси со всем архивом публикаций". "Когда это произойдет, мы не знаем", - добавили репортеры.

Дело Tut.by

Сотрудники Департамента финансовых расследований 18 мая пришли в офисы редакции Tut.by и регистратора доменных зон Hoster.by, а также домой к ряду журналистов. В отношении "должностных лиц" TUT BY MEDIA ("ТУТ БАЙ МЕДИА") было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от "уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере". По делу задержаны 15 человек. С тех пор редакция белорусского издания работает в усеченном составе, все участники рабочего процесса находятся за рубежом.

В начале июня МВД Беларуси обратилось в суд в Минске с просьбой признать издание экстремистским. Редакция Tut.by в ответ заявила, что подобные действия являются "попыткой стереть историю страны, которую 20 лет писали журналисты" и "объявить незаконным для обсуждения и распространения" все сказанное и написанное ими.

Целый ряд европейских политиков выступили с жесткой критикой действий белорусских властей. Так, члены Европарламента обнародовали заявление, в котором "решительно осудили неослабевающие репрессии со стороны режима" правящего в Беларуси Александра Лукашенко в отношении независимых СМИ.

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