Беларусь: издание Tut.by убрало из общего доступа в соцсетях посты за полтора года

Белорусское онлайн-издание Tut.by убрало из общего доступа в социальных сетях свои публикации за 2020 год и первые 6 месяцев 2021-го, а также отказалось от отметки верификации в Telegram. Решение связано с требованием МВД Беларуси признать материалы издания экстремистскими, сообщила команда Tut.by вечером в воскресенье, 27 июня. В издании объяснили такой шаг желанием обеспечить безопасность коллег и читателей.
"Там, где можно - скрыли, где нельзя - удалили", эта информация "не утеряна навсегда", уточнила команда Tut.by. Редакция признала, что "поторопилась" с ограничением доступа к публикациям. "Ситуация, в которой мы находимся, для нас дикая и очень стрессовая. В какой-то момент мы приняли спорное и эмоциональное решение", - отмечается в Telegram-канале издания.
Дело Tut.by
Сотрудники Департамента финансовых расследований 18 мая пришли в офисы редакции Tut.by и регистратора доменных зон Hoster.by, а также домой к ряду журналистов. В отношении "должностных лиц" TUT BY MEDIA ("ТУТ БАЙ МЕДИА") было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от "уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере". По делу задержаны 15 человек. С тех пор редакция белорусского издания работает в усеченном составе, все участники рабочего процесса находятся за рубежом.
В начале июня МВД Беларуси обратилось в суд в Минске с просьбой признать издание экстремистским. Редакция Tut.by в ответ заявила, что подобные действия являются "попыткой стереть историю страны, которую 20 лет писали журналисты" и "объявить незаконным для обсуждения и распространения" все сказанное и написанное ими.
Целый ряд европейских политиков выступили с жесткой критикой действий белорусских властей. Так, члены Европарламента обнародовали заявление, в котором "решительно осудили неослабевающие репрессии со стороны режима" правящего в Беларуси Александра Лукашенко в отношении независимых СМИ.
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Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев