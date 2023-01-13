Соучредитель Tut.by: Суд над женщинами - показательная порка

Интервью DW с соучредителем Tut.by Кириллом Волошиным о самом популярном медиа в Беларуси, его разгроме и судах над его сотрудницами - Людмилой Чекиной и Мариной Золотовой.

В Минске на этой неделе начали судить руководителей крупнейшего независимого интернет-медиа Беларуси Tut.by. Гендиректор Людмила Чекина и главный редактор Марина Золотова находятся в минском СИЗО-1 с мая 2021 года. Тогда в редакции прошел обыск, по делу о неуплате налогов были задержаны 15 человек. Их обвинили в том, что портал как резидент Парка высоких технологий (ПВТ) получал немногим больше года налоговые льготы, якобы не имея на это права.

Компания выплатила насчитанный следствием ущерб - более 1 миллиона 120 тысяч евро, однако за время следствия дело из экономического переросло в политическое. Золотову и Чекину теперь судят еще и за "разжигание социальной вражды" и "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ". DW поговорила с соучредителем портала Tut.by Кириллом Волошиным.

DW: Tut.by был основан в 2000 году несколькими энтузиастами. Как это было?

Кирилл Волошин: Он был запущен в октябре 2000 года. Группа энтузиастов обсуждала на форуме газеты "Компьютерные вести", что в Беларуси не хватает почтового портала. И этим энтузиастам написал Юрий Зиссер, который стал потом главным и основным инвестором. И как-то постепенно мы доросли почти до 300 человек, которых мы со слезами увольняли в мае 21-го года.

- 9 января начались суды по делу Tut.by. Как вы относитесь к этому суду?

Марина Золотова находится в минском СИЗО-1 уже больше 600 дней Фото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

- Это не имеет вообще никакого отношения к суду и справедливости, это показательная порка двух самоотверженных, очень умных, очень порядочных женщин, которые, я думаю, за свою жизнь и мухи не обидели.

- В апреле 2021 года - за месяц до разгрома - охват Tut.by составлял более 60 процентов белорусской интернет-аудитории. В чем причина такого успеха?

- Тут множество факторов. Во-первых, мы вышли вовремя. Во-вторых, мы не брезговали - в отличие от конкурентов - пиаром и маркетингом. Мы не зазнавались и с удовольствием учились и совершали ошибки. Мы росли, нанимали - как нам в тот момент казалось и, наверное, так и происходило - лучших людей на рынке. А если это были не лучшие люди, то мы их растили, делали из них высоких профессионалов. И, наверное, надо отдать должное атмосфере, которая была в компании, в том числе благодаря основателю Юрию Зиссеру.

- А какая атмосфера была в Tut.by?

- Я бы сказал, что это была демократия на грани попустительства. Я как человек с менеджерским образованием, может быть, долю попустительства уменьшил бы. То есть, это свобода, свобода мнения, возможность предлагать свои идеи и реализовывать их.

- А есть ли, на ваш взгляд, будущее у Tut.by? Вы можете себе представить, что этот проект возродится?

- Да, могу себе это представить. И надеюсь, что когда разум и свобода победит, мы сможем перезапуститься. Вряд ли мы будем занимать в строчках рейтингов первые места. Но, я думаю, что лидерами рынка мы можем быть. И надеюсь, что большинство тех людей, которые работали с нами, захотят к нам присоединиться.

- Кто после разгрома Tut.by заполнил освободившуюся нишу?

- Никто. Есть в каком-то смысле наследник "Зеркало", но его посещаемость, конечно, не дотягивает до Tut.by. С другой стороны, народ, откровенно говоря, разбежался в никуда. Это "никуда" иногда включает Telegram-каналы. Но с учетом того, как сейчас преследуют за подписки на оппозиционные издания, очень сложно посчитать. То есть, люди часто читают те или иные СМИ, просто не подписываясь, а заходя напрямую. Второй тренд в том, что люди устали от негатива. И февраль - я имею в виду войну России в Украине - добавил людям желание держаться подальше от властей.

- Как вы оцениваете, что сейчас происходит с медиа-рынком Беларуси? Осталась ли в Беларуси еще независимая журналистика?

Офис Tut.by в Минске Фото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

- А что мы называем медиа-рынком Беларуси? Если "Нашу Ніву", "Белсат" или "Зеркало", которые не присутствуют напрямую на рынке в виде редакций, журналистов и всего остального, то это одна история. Если считать все это разрозненное, уехавшее, закрытое и частично переоткрытое поле, то, наверное, оно стагнирует. В целом, это нельзя назвать рынком, потому что рынок подразумевает, что кто-то на этом зарабатывает. Не секрет, что большая часть независимых изданий, если не сказать, что все, мало того, что находятся за границей, поддерживаются Евросоюзом или США или какими-то ассоциациями, благотворительными фондами и прочее.

Поэтому к рынку в обычном понимании это, конечно, не имеет никакого отношения. Можно пытаться делить читателей, но мне кажется, что большинство здравомыслящих директоров и редакций понимают, что все они находятся на одной стороне. И сейчас скорее борьба не за читателей, борьба за то, чтобы честная информация о том, что происходит в стране, в мире, в Украине, доходила до как можно большего количества людей. И не очень важно, где эту информацию читатель получит.

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