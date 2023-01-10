Прабабушка и внучка в одном минском СИЗО с разницей в 80 лет

Главный редактор Tut.by Марина Золотова находится в минском СИЗО-1 уже больше 600 дней. Во время Второй мировой войны там же была в заключении ее прабабушка - Елена Николаева.

В Минске 9 января начали судить руководителей крупнейшего независимого интернет-медиа Беларуси - гендиректора Людмилу Чекину и главного редактора Марину Золотову. Обе находятся в СИЗО на ул. Володарского с мая 2021 года, когда в один день портал был разгромлен, а по делу о неуплате налогов были задержаны 15 человек.

Их обвинили в том, что портал как резидент Парка высоких технологий (ПВТ) получал немногим больше года налоговые льготы, якобы не имея на это права. Экономические дела в Беларуси часто заканчиваются освобождением фигурантов - если они возмещают насчитанный следствием ущерб в кратном размере. Компания тоже выплатила более 1 миллиона 120 тысяч евро, однако за время следствия дело из экономического переросло в политическое.

Почти все задержанные были отпущены, а генерального директора Людмилу Чекину и главного редактора Марину Золотову теперь судят не только за неуплату налогов, но и за "разжигание социальной вражды" и "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ". Руководство портала обвиняют в публикациях, которые содержали "заведомо позитивную оценку действий оппонентов власти, сознательно негативное отражение решений должностных лиц", "скрытую координацию протестной активности" и "сведения, направленные на дестабилизацию ситуации в стране".

Марина Золотова возглавляла портал больше 16 лет, при ней Tut.by стал самым популярным белорусским СМИ с охватом более 60% интернет-аудитории страны.

Она не первая женщина в семье, которая из-за своей работы и убеждений попадает на "Володарку" - самое известное СИЗО в Беларуси, расположенное в старом замке в центре Минске. В годы Второй мировой войны там находилась ее прабабушка. Врач Елена Николаева провела в замке во время оккупации Минска несколько месяцев, Марина Золотова в мирное время - уже больше полутора лет. Рассказываем историю двух белорусок, которые с разницей в 80 лет были заключении в одном минском СИЗО.

Елена Николаева: в годы войны была главврачом больницы для сирот

Уже во время учебы в университете Елена Николаева работала врачом по борьбе с эпидемиями тифа и холеры. А после окончания вуза участвовала в создании кафедры нормальной физиологии Белорусского государственного университета. На сайте БГМУ опубликована краткая биография врача: в 1937 получила степень кандидата медицинских наук, в годы войны возглавляла больницу для сирот, участвовала в партизанском и подпольном движении, в это же время были утеряны ее наработки для докторской диссертации. После войны Елена Николаева была заведующей кафедры медуниверситета, написала более 50 научных работ.

Елена Николаева с дочкой и мужем, фото сделано в 1927 или 1928 году Фото: Privat

На сайте мемориального комплекса истории холокоста "Яд Вашем " о Елене Николаевой рассказывает Давид Таубкин, чьи родные в годы войны жили в Беларуси. Семью отправили в Минское гетто, и когда стало понятно, что готовится уничтожение его жителей, мать мальчика обратилась к Елене Николаевой.

"Елена Ивановна считалась одним из лучших врачей в Минске (...), согласилась помочь, хотя понимала, на какой риск идет, потому что за укрытие еврейского ребенка ей грозила смертельная опасность, - рассказывает в своих воспоминаниях Давид Таубкин. - Меня поместили в палату и оформили медицинскую карточку на имя Виктора Савицкого, белоруса. Елена Ивановна объяснила, чтобы я накрепко запомнил легенду о белорусском происхождении и ни при каких обстоятельствах и проверках не признавался, что я еврей".

В больнице Давид Таубкин провел больше месяца - иногда его, во время инспекций и проверок, переводили в инфекционный изолятор. "Никто на меня и других скрывавшихся не донес - мне думается, благодаря авторитету, которым пользовалась Елена Ивановна среди персонала и той моральной обстановке, которую ей удалось там создать", - пишет он.

Спустя время мальчика отправили в детский дом, но после нескольких месяцев снова вернули в больницу: "Я не был болен, думаю, моими перемещениями руководила Елена Ивановна Николаева, узнав, что в детдом должна приехать комиссия и мне грозит опасность разоблачения. Работая в больнице, Елена Ивановна скрывала многих еврейских детей".

По сведениям Таубкина, Николаева также передавала лекарства партизанам. Родные женщины говорят, что ее предупредили о готовящемся аресте, она пыталась уехать из Минска, однако была задержана и попала в замок на ул. Володарского (СИЗО "Володарка" - Ред.). Через несколько месяцев ее отправили на принудительные работы в Германию. В Минск Елена Николаева вернулась лишь в 1945 году. Она прожила 95 лет.

Марина Золотова: прабабушка гордилась бы правнучкой

"Подвиг Марининой прабабушки для нашей семьи свят, как и подвиг народа, победившего фашизм, - говорит муж Марины Золотовой Василий Кишкурно. - Не сомневаюсь, что прабабушка Алена гордилась бы своей правнучкой".

Василий рассказывает, что Марина "всегда была ярко выраженной общественницей". Золотова пришла в белорусскую журналистику еще студенткой, в 19 лет. Уже в 2004 стала главным редактором Tut.by, который в тот момент был скорее агрегатором новостей, а не популярным национальным СМИ.

Марина Золотова Фото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

В последние же годы работы на портале выходили до 200 материалов в день, была организована своя видеослужба, а соцсети были лидерами среди белорусских медиа по количеству подписчиков. Большая заслуга Tut.by была в том, что при таких охватах и количестве публикаций он смог выиграть конкуренцию с российскими СМИ, которые долгое время в Беларуси оставались популярнее местных.

Одна из коллег Марины рассказывает, что главред Tut.by всегда считала: важно говорить обо всем происходящем в стране, искать местных героев, вести общественные дискуссии, она верит, что только от самих людей зависит, какой будет жизнь в Беларуси.

Спустя месяц после задержания Марина Золотова написала в письме коллегам о своей прабабушке . "Первое, что я подумала, когда мы сюда (в СИЗО - Ред.) попали, что моя прабабушка во время оккупации сидела вот тут в подвале на Володарке. И когда нас ведут на прогулку по сводчатому подвалу, я вспоминаю ее рассказы и думаю: не тот ли это подвал? Она чудом избежала смерти, ее должны были расстрелять. Потом угнали в плен. Но она вернулась домой, и мы вернемся".

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