Прабабушка и внучка в одном минском СИЗО с разницей в 80 лет

Их обвинили в том, что портал как резидент Парка высоких технологий (ПВТ) получал немногим больше года налоговые льготы, якобы не имея на это права. Экономические дела в Беларуси часто заканчиваются освобождением фигурантов - если они возмещают насчитанный следствием ущерб в кратном размере. Компания тоже выплатила более 1 миллиона 120 тысяч евро, однако за время следствия дело из экономического переросло в политическое.
Почти все задержанные были отпущены, а генерального директора Людмилу Чекину и главного редактора Марину Золотову теперь судят не только за неуплату налогов, но и за "разжигание социальной вражды" и "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ". Руководство портала обвиняют в публикациях, которые содержали "заведомо позитивную оценку действий оппонентов власти, сознательно негативное отражение решений должностных лиц", "скрытую координацию протестной активности" и "сведения, направленные на дестабилизацию ситуации в стране".
Марина Золотова возглавляла портал больше 16 лет, при ней Tut.by стал самым популярным белорусским СМИ с охватом более 60% интернет-аудитории страны.
Она не первая женщина в семье, которая из-за своей работы и убеждений попадает на "Володарку" - самое известное СИЗО в Беларуси, расположенное в старом замке в центре Минске. В годы Второй мировой войны там находилась ее прабабушка. Врач Елена Николаева провела в замке во время оккупации Минска несколько месяцев, Марина Золотова в мирное время - уже больше полутора лет. Рассказываем историю двух белорусок, которые с разницей в 80 лет были заключении в одном минском СИЗО.
Елена Николаева: в годы войны была главврачом больницы для сирот
Уже во время учебы в университете Елена Николаева работала врачом по борьбе с эпидемиями тифа и холеры. А после окончания вуза участвовала в создании кафедры нормальной физиологии Белорусского государственного университета. На сайте БГМУ опубликована краткая биография врача: в 1937 получила степень кандидата медицинских наук, в годы войны возглавляла больницу для сирот, участвовала в партизанском и подпольном движении, в это же время были утеряны ее наработки для докторской диссертации. После войны Елена Николаева была заведующей кафедры медуниверситета, написала более 50 научных работ.
На сайте мемориального комплекса истории холокоста "Яд Вашем" о Елене Николаевой рассказывает Давид Таубкин, чьи родные в годы войны жили в Беларуси. Семью отправили в Минское гетто, и когда стало понятно, что готовится уничтожение его жителей, мать мальчика обратилась к Елене Николаевой.
"Елена Ивановна считалась одним из лучших врачей в Минске (...), согласилась помочь, хотя понимала, на какой риск идет, потому что за укрытие еврейского ребенка ей грозила смертельная опасность, - рассказывает в своих воспоминаниях Давид Таубкин. - Меня поместили в палату и оформили медицинскую карточку на имя Виктора Савицкого, белоруса. Елена Ивановна объяснила, чтобы я накрепко запомнил легенду о белорусском происхождении и ни при каких обстоятельствах и проверках не признавался, что я еврей".
В больнице Давид Таубкин провел больше месяца - иногда его, во время инспекций и проверок, переводили в инфекционный изолятор. "Никто на меня и других скрывавшихся не донес - мне думается, благодаря авторитету, которым пользовалась Елена Ивановна среди персонала и той моральной обстановке, которую ей удалось там создать", - пишет он.
Спустя время мальчика отправили в детский дом, но после нескольких месяцев снова вернули в больницу: "Я не был болен, думаю, моими перемещениями руководила Елена Ивановна Николаева, узнав, что в детдом должна приехать комиссия и мне грозит опасность разоблачения. Работая в больнице, Елена Ивановна скрывала многих еврейских детей".
По сведениям Таубкина, Николаева также передавала лекарства партизанам. Родные женщины говорят, что ее предупредили о готовящемся аресте, она пыталась уехать из Минска, однако была задержана и попала в замок на ул. Володарского (СИЗО "Володарка" - Ред.). Через несколько месяцев ее отправили на принудительные работы в Германию. В Минск Елена Николаева вернулась лишь в 1945 году. Она прожила 95 лет.
Марина Золотова: прабабушка гордилась бы правнучкой
"Подвиг Марининой прабабушки для нашей семьи свят, как и подвиг народа, победившего фашизм, - говорит муж Марины Золотовой Василий Кишкурно. - Не сомневаюсь, что прабабушка Алена гордилась бы своей правнучкой".
Василий рассказывает, что Марина "всегда была ярко выраженной общественницей". Золотова пришла в белорусскую журналистику еще студенткой, в 19 лет. Уже в 2004 стала главным редактором Tut.by, который в тот момент был скорее агрегатором новостей, а не популярным национальным СМИ.
В последние же годы работы на портале выходили до 200 материалов в день, была организована своя видеослужба, а соцсети были лидерами среди белорусских медиа по количеству подписчиков. Большая заслуга Tut.by была в том, что при таких охватах и количестве публикаций он смог выиграть конкуренцию с российскими СМИ, которые долгое время в Беларуси оставались популярнее местных.
Одна из коллег Марины рассказывает, что главред Tut.by всегда считала: важно говорить обо всем происходящем в стране, искать местных героев, вести общественные дискуссии, она верит, что только от самих людей зависит, какой будет жизнь в Беларуси.
Спустя месяц после задержания Марина Золотова написала в письме коллегам о своей прабабушке. "Первое, что я подумала, когда мы сюда (в СИЗО - Ред.) попали, что моя прабабушка во время оккупации сидела вот тут в подвале на Володарке. И когда нас ведут на прогулку по сводчатому подвалу, я вспоминаю ее рассказы и думаю: не тот ли это подвал? Она чудом избежала смерти, ее должны были расстрелять. Потом угнали в плен. Но она вернулась домой, и мы вернемся".
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