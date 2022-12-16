Как белоруска из ЧКБ сражается против заочного суда

Белоруска Ольга Высоцкая, одна из тех, кого сейчас заочно судят в Минске, пытается добиться участия в процессе онлайн. Она - фигурантка дела "Черной книги Беларуси". Ее история - у DW.

Первый заочный процесс проходит в Минском городском суде по процедуре "специального производства". Журналиста и медиаменеджера Дмитрия Навошу, а также Янину Сазанович, Даниила Богдановича, Ольгу Высоцкую и Валерию Занемонскую называют администраторами Telegram-канала "Черная книга Беларуси" (ЧКБ), публиковавшего данные людей, задействованных в репрессиях в РБ.

Их обвиняют в разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК РБ), а также незаконном сборе и распространении персональной информации (ч. 3 ст. 203-1 УК РБ). С 14 декабря процесс сделали закрытым. Одна из фигурантов дела, Ольга Высоцкая, рассказала DW, как пыталась донести свою позицию до государственного защитника и добиться своего участия в процессе онлайн.

От начала "спецпроизводства" до суда - меньше трех месяцев

Высоцкая признается, что начало "специального производства" и дальнейший заочный суд ее не удивили. О том, что ею интересуются силовики, девушка знала еще в 2020 году. В базе МВД "Беспорядки", которую удалось добыть группе хакеров-активистов "Киберпартизаны", были и сведения об Ольге, ее обвиняли в незаконном доступе к персональным данным.

Также ее фамилия фигурировала в уголовных делах задержанных якобы за передачу данных в ЧКБ. "Силовики приходили по адресу моей прописки, по месту жительства в Беларуси, интересовались, где я, собираюсь ли возвращаться. Мою маму вызывали в Следственный комитет (СК)", - рассказывает Ольга Высоцкая. Она предполагала, что следствие продлится немного дольше, но от начала "спецпроизводства" до передачи дела в суд прошло меньше трех месяцев.

"Нас назвали преступниками еще до суда"

В ноябре МВД внесло Высоцкую и ее коллег по ЧКБ в список лиц, причастных к терроризму "за призывы к санкциям". "Я написала в Следственный комитет с просьбой разъяснить, почему обвинения не были опубликованы раньше, почему в "террористическом" списке и "спецпроизводстве" указаны разные статьи. Почему до обвиняемых не довели никакую информацию, чтобы мы могли заключить договор с адвокатом или запросить государственного защитника", - говорит Высоцкая.

Кроме того, по ее словам, в публикациях СК утверждалось, что фигуранты дела администрировали телеграм-каналы и что их целью было "разжигание вражды". "Не было еще ни суда, ни приговора, а нас уже назвали преступниками", - возмущается Ольга. Девушка также написала по нескольку обращений в Следственный комитет, прокуратуру и Минскую городскую коллегию адвокатов с просьбой предоставить ей государственного защитника. Ответов, по словам Ольги, она не получила до сих пор.

"Нет оснований для участия в суде онлайн"

Когда собеседница узнала, что дело будет рассматривать Минский городской суд, то отправила ходатайство и туда. "В начале декабря я написала ходатайство в суд, чтобы мне назначили защитника и разрешили участвовать в процессе онлайн, потому что я хочу, во-первых, доказать свою невиновность, во-вторых, реализовать свое право на справедливое судебное разбирательство", - объясняет Высоцкая.

7 декабря, за три рабочих дня до начала процесса, по словам Ольги, ей пришел ответ от судьи Натальи Бугук, в котором та отметила, что адвокат Высоцкой был назначен постановлением следователя еще 27 сентября, что он уже ознакомился с материалами дела, а оснований для участия Высоцкой в суде онлайн нет, но она может лично приехать в Минск.

Государственный адвокат не знает позицию подзащитной

В тот же день Ольга попыталась связаться со своим государственным защитником. По словам собеседницы, на электронное письмо и СМС-сообщение он не ответил. 9 декабря девушке удалось дозвониться ему в Viber.

"Я представилась, сказала, что Минский городской суд сообщил мне, что он мой адвокат. Он ответил, что не может меня идентифицировать по телефону, я включила видео, предложила показать свой паспорт. Он сказал, что ничего не видит и ничем не может мне помочь, - вспоминает Высоцкая. - Я спросила, какие интересы он будет представлять в суде, если даже не знает позицию своей подзащитной. На что он мне предложил созвониться чуть позже". После этого все попытки связаться с государственным защитником, говорит Ольга, успехом не увенчались. Девушка предполагает, что он просто ее заблокировал.

Суд по делу ЧКБ сделали закрытым

"Я отправила несколько ходатайств в суд, чтобы мне сняли защитника, потому что он не может представлять мои интересы, так как не знает мою позицию, что я готова защищать себя сама. На них мне не ответили. Но 13 декабря на сайте "Белсата" (государственного информагентства. - Ред.) было написано, что во время заседания эти ходатайства судья отклонила, хотя мой адвокат их поддержал и сказал, что не может действовать, переча своей подзащитной", - отмечает Ольга.

Она признается, что решила написать жалобу на действия судьи. С просьбой заменить адвоката или дать возможность представлять себя самостоятельно Ольга обратилась и в Следственный комитет, так как именно он назначил ей государственного защитника. Всю информацию о судебном процессе Ольга узнает только из публичных источников. Например, 13 декабря стало известно, что суд сделали закрытым. Высоцкая предполагает, что это может говорить о том, что начались допросы свидетелей по делу.

"Дайте возможность участвовать в процессе"

"Удивляет, насколько они боятся предоставлять информацию, даже не отвечают на обращения. Если вы считаете, что мои действия незаконны, то дайте мне возможность участвовать в этом процессе онлайн. Люди в здравом уме понимают, что я не поеду в Беларусь для того, чтобы меня пытали и незаконно отправили в заключение", - делится собеседница.

Она уверена, что на все нарушения прав белорусскими властями следует реагировать соответствующим образом. "Когда мы заявляем, что сейчас нарушаются права миллионов белорусов внутри страны, права политзаключенных, тех, кого судят по политическим мотивам, мы все это должны документировать. Те, кто сейчас находится за решеткой, не могут документировать нарушение и отстаивать свои права, не могут защищать себя на международной арене. Но мы находимся в безопасности, можем говорить от своего имени, защищать свои интересы. Таким образом, мы не легитимизируем власть, их приговоры или решения", - говорит девушка.

Захотят конфисковать имущество и лишить гражданства?

Ольга Высоцкая предполагает, что фигурантам дела ЧКБ заочно назначат максимальные сроки лишения свободы, возможно, захотят конфисковать из имущество и лишить гражданства "за экстремизм", как это предусмотрено недавно принятыми изменениями в белорусском законодательстве. Ко всему этому Ольга относится спокойно.

"В собственности в Беларуси у меня ничего нет. Даже если нас лишат гражданства, фактически для нас это ничего не изменит. Мне кажется, нет каких-то механизмов, чтобы аннулировать наши паспорта на международном уровне. В любом случае мы находимся сейчас под протекцией стран, в которых живем, потому что нас преследуют по политическим причинам", - отмечает Высоцкая.

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