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Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу

Сергей Куприков
27 мин. назад

В мае 2022 года белорусский суд приговорил Сапегу к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными.

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Софья Сапега
Софья СапегаФото: Leonid Shcheglov/Tass/IMAGO

Правитель Беларуси Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу. Ее передали в среду, 7 июля, из исправительной колонии в Гомеле представителям России. Первоначально предполагалось, что Сапегу передадут в РФ для дальнейшего отбывания наказания.

В мае 2022 года белорусский суд приговорил Софью Сапегу к шести годам колонии по статьям о "разжигании вражды" и о "правилах обращения с личными данными". Она была задержана в мае 2021 года вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Задержание произошло после принудительной посадки самолета компании Ryanair, в котором летели Сапега и Протасевич, в аэропорту Минска. Сообщалось, что на борту лайнера была бомба, но ее так и не обнаружили.

Софья Сапега подала прошение о помиловании на имя Лукашенко, однако в январе 2023-го стало известно, что власти отказали ей. В марте Сапегу внесли в белорусский список "причастных к террористической деятельности". В апреле, по словам адвоката, началась процедура экстрадиции девушки в Россию.

Романа Протасевича, заключившего досудебное соглашение со следствием, в мае 2023 года приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о "заговоре для захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем". Однако вскоре Александр Лукашенко подписал указ о его помиловании.

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