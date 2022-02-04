 В Минске на оппозиционера Латушко завели уголовное дело о взяточничестве | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 04.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

В Минске на оппозиционера Латушко завели уголовное дело о взяточничестве

Павел Латушко обвиняется в том, что в свою бытность министром культуры он якобы принял взятку в размере 10 тысяч долларов, после чего выделил финансирование на соответствующий кинопроект.

Павел Латушко

Павел Латушко

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь возбудил уголовное дело в отношении находящегося за пределами страны члена президиума координационного совета белорусской оппозиции  Павла Латушко  по факту получения взятки. Сообщение об этом ведомство обнародовало в пятницу, 4 февраля, в своем Telegram-канале.

"Органами финансовых расследований Комитета госконтроля в ходе проведения проверочных мероприятий по контролю за расходованием бюджетных средств, направленных на производство национальных фильмов и фильмов в рамках социально-творческих заказов, установлены факты нарушения порядка финансирования ряда кинопроектов за счет средств бюджета", - говорится в сообщении.

Латушко грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет

Как уточнили в ведомстве, от одного из руководителей белорусской компании, занимающейся производством кино- и видеопродукции, поступила явка с повинной о якобы передаче им в 2012 году взятки в размере 10 тысяч долларов занимавшему на тот момент должность министра культуры Латушко. В результате соответствующий кинопроект был включен в план финансирования производства фильмов на 2012-2013 годы, хотя он не был признан победителем республиканского конкурса кинопроектов и не мог быть включен в план производства фильмов за счет средств бюджета.

Наказание за подобное преступление предусмотрено частью 3 статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В соответствии с ней, Латушко грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Ранее белорусские власти обвинили Латушко по ч. 3 ст. 289 УК Беларуси "Акт терроризма, совершенный организованной группой" и ст. 382 УК  "Самовольное присвоение звания или власти должностного лица", а также по ч. 3 ст. 426 "Превышение власти или служебных полномочий".

Латушко одним из первых открыто выступил против Лукашенко

В разное время Павел Латушко был послом Беларуси в Польше и Франции, а также возглавлял министерство культуры. В настоящее время он входит в состав координационного совета белорусской оппозиции. Кроме этого, он возглавляет народное антикризисное управление. Латушко стал одним из первых руководителей, которые открыто выступили против насилия в отношении противников правителя Лукашенко после выборов 2020 года.

В августе 2020 года Латушко был уволен с поста руководителя Национального академического театра имени Янки Купалы. Вслед за ним в знак солидарности уволились и артисты, входившие в основную труппу театра.

В апреле 2021 года Комитет национальной безопасности Беларуси включил Латушко, экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в список граждан, причастных к террористической деятельности.

В октябре 2021 года в отношении Тихановской и Латушко возбуждено уголовное дела по статье о присвоении звания или власти должностного лица.

В настоящее время Павел Латушко живет за пределами  Беларуси.

Смотрите также:

  • Мужчина бросает бюллетень в урну для голосования

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс демократии

    При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.

  • Мужчина кладет пачку долларов в карман

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Уровень восприятия коррупции

    Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).

  • Человек смотрит в бинокль

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Условия для ведения бизнеса

    В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".

  • Женщина в пекарне

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Гендерное неравенство

    В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.

  • Один из торговых центров в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни

    Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).

  • Демонстрация в Минске, участники которой требуют освободить журналистов

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Уровень свободы СМИ

    По уровню свободы прессы Беларусь находится на 158-м месте из 180. Это результаты рейтинга 2021 года. Россия - на 150-й строчке, Украина - на 97-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.

  • Танки на военном параде в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Рейтинг милитаризации

    Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.

  • Девушка на фоне жилого комплекса в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Всемирный индекс счастья

    В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.

  • Прохожие на улицах Минска

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс человеческого развития

    При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.

  • Женщина держит в руке паспорт Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Свобода перемещения

    В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.

  • Одно из почтовых отделений в Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Почтовые услуги

    Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.

  • Мужчина на лодке о время паводка в Гомельской области

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс глобальных климатических рисков

    В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.

    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 13:46

Эксклюзивное интервью DW с Павлом Латушко

Аудио- и видеофайлы по теме

События в Казахстане - угроза для Лукашенко: Павел Латушко о влиянии протестов на Беларусь и Кремль  

Диалог Лукашенко с оппозицией и мигранты на границе между Польшей и Беларусью. DW Новости (19.11.21)  

Реклама

Самые читаемые

Запрет DW в России вызвал бурю возмущения в Германии  

У самого русского дворца Германии сменился владелец (фото)  

Мигранты портят статистику вакцинации в Германии? Новые данные  