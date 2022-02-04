В Минске на оппозиционера Латушко завели уголовное дело о взяточничестве

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь возбудил уголовное дело в отношении находящегося за пределами страны члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко по факту получения взятки. Сообщение об этом ведомство обнародовало в пятницу, 4 февраля, в своем Telegram-канале.

"Органами финансовых расследований Комитета госконтроля в ходе проведения проверочных мероприятий по контролю за расходованием бюджетных средств, направленных на производство национальных фильмов и фильмов в рамках социально-творческих заказов, установлены факты нарушения порядка финансирования ряда кинопроектов за счет средств бюджета", - говорится в сообщении.

Латушко грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет

Как уточнили в ведомстве, от одного из руководителей белорусской компании, занимающейся производством кино- и видеопродукции, поступила явка с повинной о якобы передаче им в 2012 году взятки в размере 10 тысяч долларов занимавшему на тот момент должность министра культуры Латушко. В результате соответствующий кинопроект был включен в план финансирования производства фильмов на 2012-2013 годы, хотя он не был признан победителем республиканского конкурса кинопроектов и не мог быть включен в план производства фильмов за счет средств бюджета.

Наказание за подобное преступление предусмотрено частью 3 статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В соответствии с ней, Латушко грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Ранее белорусские власти обвинили Латушко по ч. 3 ст. 289 УК Беларуси "Акт терроризма, совершенный организованной группой" и ст. 382 УК "Самовольное присвоение звания или власти должностного лица", а также по ч. 3 ст. 426 "Превышение власти или служебных полномочий".

Латушко одним из первых открыто выступил против Лукашенко

В разное время Павел Латушко был послом Беларуси в Польше и Франции, а также возглавлял министерство культуры. В настоящее время он входит в состав координационного совета белорусской оппозиции. Кроме этого, он возглавляет народное антикризисное управление. Латушко стал одним из первых руководителей, которые открыто выступили против насилия в отношении противников правителя Лукашенко после выборов 2020 года.

В августе 2020 года Латушко был уволен с поста руководителя Национального академического театра имени Янки Купалы. Вслед за ним в знак солидарности уволились и артисты, входившие в основную труппу театра.

В апреле 2021 года Комитет национальной безопасности Беларуси включил Латушко, экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в список граждан, причастных к террористической деятельности.

В октябре 2021 года в отношении Тихановской и Латушко возбуждено уголовное дела по статье о присвоении звания или власти должностного лица.

В настоящее время Павел Латушко живет за пределами Беларуси.

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