Двум белорусам дали пять лет за донаты полку Калиновского

В Беларуси двоих мужчин приговорили к пяти годам колонии за помощь полку Калиновского. Георгий Черевако пожертвовал белорусским добровольцам, воюющим в составе ВСУ, примерно 20 евро, а Алексей Швецов - около 49 евро.

Минский городской суд приговорил двоих мужчин к пяти годам колонии каждого за перевод денег полку Кастуся Калиновского - белорусскому добровольческому объединению, которое воюет в составе ВСУ, помогая оборонять Украину от российской агрессии. О приговорах сообщил во вторник, 30 января, белорусский правозащитный центр "Весна".

Один из осужденных - 55 летний Георгий Черевако, который был задержан в августе 2023 года по возвращении в Беларусь из США, куда он ездил на месяц. Черевако признался сотрудникам правоохранительных органов Беларуси, что подписан на "экстремистские" Telegram-каналы, а также, что сделал пожертвование полку Калиновского. Перевод в размере 21,29 доллара США (около 20 евро) Черевако сделал со своего аккаунта в PayPal. Суд квалифицировал это как умышленные действия "с целью финансирования деятельности по вербовке, обучению, иной подготовке" лиц к вооруженному конфликту в Украине.

Второй осужденный - Алексей Швецов. Его возраст, как и обстоятельства задержания, не сообщаются. По данным белорусских правозащитников, Швецов сделал на счет полка Калиновского два перевода, также через PayPal, в размере 38,3 белорусского рубля (13,63 евро) и 95 рублей (35 евро). За это его признали виновным по той же статье 361-3 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("финансирование деятельности для участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании, либо в вооруженных конфликтах").

Приговор Черевако был вынесен 8 декабря, приговор Швецову - 26 декабря, однако известно о них стало только сейчас.

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