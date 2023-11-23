"Экстремист" Дунин-Марцинкевич. За что власти мстят классику

Белорусские власти уже дважды объявляли "экстремистскими" произведения классика 19-го века Винцента Дунина-Марцинкевича. За что поэт попал в немилость и как реагируют на это решение его родные?

Двухтомник избранных произведений Винцента Дунина‑Марцинкевича признали в Беларуси "экстремистскими материалами". Такое решение 8 ноября 2023 года вынес суд Житковичского района (Гомельская область). Книги вышли в госиздательстве "Мастацкая літаратура" в 2007 и 2008 годах. Издание попало в немилость, вероятно, потому что в нем напечатаны анонимные стихи "Плывуць вятры" и "Гутарка старога дзеда", призывающие к борьбе против Российской империи. Их автором литературоведы считают Дунина-Марцинкевича. Оба стихотворения признаны "экстремистскими материалами" еще в августе, также как и предисловие белорусского литературоведа и архивиста Язэпа Янушкевича к книге "DUBIA" из серии "Беларускі кнігазбор" Выбраныя творы. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч.

Винцент Дунин-Марцинкевич - поэт, драматург, театральный деятель, его произведения включены в школьную программу, пьесы идут в белорусских театрах. Почему режим Александра Лукашенко вдруг испугался литератора, умершего почти 150 лет назад? Что об этом думают потомки Дунина-Марцинкевича?

Прапраправнучка писателя: "Я не могла в это поверить"

"Сначала я не могла в это поверить. Я подумала, что это слишком абсурдно, чтобы быть правдой. Однако люди, от которых я об этом услышала, не шутили", - рассказывает прапраправнучка Винцента Дунина-Марцинкевича Агнешка Крыжаньска-Дусь. Она из любопытства даже нашла на Википедии текст "экстремистской" "Гутаркі старога дзеда". "Я поняла содержание стихотворения, хотя никогда не учила белорусский язык, но не понимаю, чем стихотворение 19 века может навредить власти в 21 веке", - говорит собеседница.

Агнешка Крыжаньска-Дусь с дядей у памятника Винценту Дунину-Марцинкевичу на месте его усадьбы в Люцинке. Беларусь 2008 Фото: Privat

Агнешка живет в Неполомице - небольшом городке в 20 километрах от Кракова. Она - учитель польского языка в начальной школе в Кракове, преподает его детям из Украины и Беларуси. "Я не являюсь ни исследователем творчества Винцента Дунина-Марцинкевича, ни экспертом по политической ситуации. Я лишь выиграла в лотерею, будучи потомком известного человека", - говорит собеседница.

По ее словам, у Дунина-Марцинкевича много потомков в Польше, США и Нидерландах, только в ее поколении одиннадцать человек. После Второй мировой войны бабушка и дедушка Агнешки приехали в Польшу со своими детьми, взяв только самое необходимое для жизни. "Много лет спустя, когда мой отец впервые посетил Лютинку (сейчас деревня в Минской области. - Ред.), где он провел в детстве военные годы, он привез фотографию лестницы перед тем местом, где когда-то стоял усадебный дом из лиственницы, и кусок ствола липы, которая росла рядом с ним", - делится героиня.

Потомки Дунина-Марцинкевича были на праздновании его 200-летия в РБ

О своем родстве со знаменитым поэтом и драматургом Агнешка узнала, когда училась в старших классах школы - ей с братом отец показал документы и рассказал то немногое, что сам знал о Дунине-Марцинкевиче. "О значении Винцента Дунина-Марцинкевича для белорусской литературы мы узнали только в 1980-е годы, благодаря Язепу Янушкевичу. Я искала информацию о своем прапрапрадедушке, но тогда без интернета это было непросто", - говорит собеседница.

Она также отмечает, что белорусскоязычные произведения Дунина-Марцинкевича не переведены на польский, а польскоязычное творчество не оценено, ведь он писал в то время, когда и другие выдающиеся поэты, в Польше он мало известен. Первое произведение Дунина-Марцинкевича, с которым Агнешка познакомилась спустя много лет - "Пинская шляхта" в переводе ее тети Барбары Черноветской.

В 2008 прапраправнучку белорусского классика вместе с дядями пригласили в Минск - на официальное празднование 200-летия со дня рождения Винцента Дунина-Марцинкевича. "Увидев масштаб церемонии, продолжавшейся несколько дней с утра до вечера, я поняла, насколько важен был наш предок для белорусской культуры. Это оставило у меня много незабываемых воспоминаний, как от официальной программы, так и от встреч с людьми", - вспоминает Агнешка.

Пьеса Винцента Дунина-Марцинкевича "Пінская шляхта" Фото: Privat

В этот визит в Беларусь она впервые посетила Лютинку, побывала на могиле своего знаменитого предка и на спектакле "Сялянка" (Ідылія) по пьесе Дунина-Марцинкевича, которую в театре им. Янки Купалы поставил Николай Пинигин. В 2016 Агнешка приезжала в Беларусь вместе с двумя дочерьми. Их пригласили на 150-летие пьесы Дунина-Марцинкевича "Пінская шляхта": "Мои дочери тоже смогли почувствовать и увидеть, насколько уважаем и ценится их знаменитый прапрапрапрадедушка".

Запрет привлечет новых читателей?

Через 7 лет произведения Винцента Дунина-Марцинкевича в Беларуси назовут "экстремистскими материалами".

"Я не могу ответить, почему поэта 19 века снова заклеймили "экстремистом" в 21 веке. Может быть, потому что двести лет назад его вина (участие в восстании 1863 года. - Ред.) не была доказана, и кто-то решил, что пора исправить эту "ошибку"?, - рассуждает Агнешка Крыжаньска-Дусь. - Однако, мне кажется более разумным указать на современных людей и явления. Наведение страха и поиск врагов - известные и, к сожалению, популярные методы управления. Возможно, в этом есть какой-то глубоко скрытый смысл, который принесет властям ожидаемую пользу. Или совсем наоборот".

Прапраправнучка белорусского классика не теряет надежды, что запрет властей послужит рекламой произведениям Дунина-Марцинкевича и привлечет новых читателей, ведь "чем более противоречивой является книга, пьеса, фильм или песня, тем больше людей к ней стремятся". "Надеюсь, что Винцент Дунин-Марцинкевич тоже переживет эту немилость (властей. - Ред.)", - добавляет Агнешка.

Василь Дранько-Майсюк Фото: privat

"Для многих это повод начать изучать Дунина-Марцинкевича, если не в Беларуси, то в других странах, открывать в нем что-то новое, потому что этот писатель всегда актуален своим свободолюбием", - уверен исследователь литературы, преподаватель, драматург и сценарист Василь Дранько-Майсюк. По его словам, решение о признании "экстремистскими" произведений Дунина-Марцинкевича объясняется нынешней политикой РБ, направленной "на конфликт с западным миром, с Польшей".

Эксперт напомнил, что в свое время власти Российской империи обвиняли Дунина-Марцинкевича в поддержке восстания 1863-1864 годов под руководством Кастуся Калиновского. Хоть это и не было доказано, писатель год провел в тюрьме.

"Дунин-Марцинкевич поддерживал повстанцев, которые не хотели быть в империи, ему приписываются также некоторые антиимперские стихи. Сейчас Беларусь снова, к большому сожалению, под влиянием этой самой империи. Империя чувствует себя на белорусских землях также свободно, как в 19 веке", - говорит Дранько-Майсюк. Собеседник предполагает, что под критику властей могут попасть и другие "белорусско-польские или польско-белорусские писатели".

Что касается Дунина-Марцинкевича, эксперт считает, что власти могут "тихонько убрать его произведения из школьной программы", как уже убрали "Каласы пад сярпом тваім" Владимира Короткевича. И в нынешней ситуации в РБ "никто не будет высказывать свое несогласие". "Просто постараются навести на него тень в прямом и переносном смысле, сделать так, чтобы люди о нем забыли. Так будет и с другими писателями, которые в 19-м веке занимали активную антиимперскую позицию. Это жесткая логика сегодняшнего дня", - говорит Василь Дранько-Майсюк.

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