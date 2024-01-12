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Собираются ли белорусы возвращаться из эмиграции?

Татьяна Гаргалык
12 января 2024 г.

По разным оценкам, после 2020 года из Беларуси могли уехать до полумиллиона человек. Как живут белорусы за границей и планируют ли возвращаться домой - у DW.

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Поезд и пассажиры на немецком вокзале
Фото: Micha Korb/pressefoto_korb/picture alliance

Мечтают увидеть родных, ищут "новую родину" или "устали надеяться на лучшее" и живут одним днем - трое живущих за границей белорусов рассказали DW, планируют ли вернуться на родину и что для этого должно произойти.

Дальнобойщик Денис: "Вернуться в Беларусь - то же, что в маленькую деревеньку, где ты когда-то рос"

"Я в поисках новой родины для себя", - признается Денис. В Беларуси он был журналистом-фотографом, в эмиграции освоил профессию дальнобойщика. "Романтика, почему бы не попробовать? Сел за руль в марте 2022 года, - вспоминает белорус. - Подъемы в четыре утра, грязь, дождь, пот, без душа пять дней - это то, что я узнал. Это был жесточайший выход из зоны комфорта".

Денис также отмечает, что оказался в "жестком мужском мире", где людям часто неизвестно, что такое личные границы. "Но с другой стороны, я сейчас стою возле города Кремона в Италии (на момент беседы с DW. - Ред.), вчера проезжал Венецию. Всегда хотелось попутешествовать, и вот эту страсть я точно удовлетворил. Для меня Европа теперь такая маленькая", - говорит Денис.

По словам мужчины, иногда за день он проезжает четыре страны, в месяц - около одиннадцати тысяч километров.  При этом белорус отмечает, что зарабатывает "нормальные деньги даже по европейским меркам".

"Я уже съездил в Южную Америку на два с половиной месяца: месяц жил на берегу океана в Перу, в Рио-де-Жанейро наконец походил в белых штанах по Копакабана, - вспоминает Денис. - Я себе смог позволить то, о чем раньше только мечтал".

Возвращаться в Беларусь собеседник не планирует: для него это как вернуться "в маленькую деревеньку, где ты когда-то рос". 

В качестве возможного места для жизни мужчина рассматривает Канаду. "События 2020 года были очень травматичны для меня, для нас всех, но они же явились для меня очень мощной силой, которая вытолкнула с насиженного места", - признается Денис.

По словам белоруса, у него "появился какой-то расклад на будущее с более-менее светлой перспективой". "В Беларуси ничего этого у меня не было, я не вижу смысла возвращаться", - говорит собеседник.

Музыкант Сергей: "Я хотел бы вернуться в Беларусь"

Музыкант и звукорежиссер Сергей переехал в Грузию в августе 2021 года, потому что в Беларуси, по его словам, становилось "мрачнее и мрачнее". "Мы думали, что если что-то изменится, вернемся, но ничего лучше не становится, - говорит мужчина. - Несмотря на то, что трудностей (в Грузии. - Ред.) много, ощущение, что ты живешь в относительно свободной стране".

На момент переезда, отмечает Сергей, в Грузии были достаточно комфортные условия для жизни, можно было найти недорогое жилье, но после волны массовой эмиграции из России и Беларуси в 2022 году цены очень выросли. "Но ничего, справляемся", - не унывает Сергей.

В Грузии он продолжает заниматься тем же, чем и в Беларуси: делает музыкальные аранжировки и сведения, хоть и "в несколько худших условиях", чем в Минске, где у него была "неплохо оборудованная домашняя студия".

К тому же белорус организовал собственную рок-группу. На момент разговора с DW коллектив гастролировал в Сванетии (горный регион в Грузии. - Ред.). "Всегда исполняем хотя бы одну белорусскую песню на концерте, поем на украинском, есть песни и на грузинском языке, - рассказывает Сергей. - Из белорусов (в группе. - Ред.) - я и моя жена. Но со всеми участниками - на одной волне, все придерживаются одних и тех же моральных принципов и взглядов на творящееся в мире".

Сергей признается, что хотел бы вернуться в Беларусь, в первую очередь из-за того, что там живут родители, остались близкие друзья. "Ну и родина есть родина, тут ничего не скажешь, но действительно должно что-то принципиально поменяться", - говорит белорус.

В то же время мужчина отмечает, что в эмиграции он всего два с половиной года и пока "не так сложно сняться, поехать еще куда-то" или вернуться в Беларусь, но что будет через несколько лет, предсказать невозможно. 

Он говорит, что было бы здорово, если бы все изменилось и можно было спокойно вернуться, повидать близких и друзей, родные места и тогда уже принять решение, что делать дальше.

IТ-специалист Татьяна: "Живем сегодняшним днем"

IТ-специалист Татьяна также почти три года живет в Грузии. Это не первая ее релокация: девушка с семьей временно уезжала из Беларуси в 2016 году и, как она вспоминает, с радостью вернулась на родину.

Сейчас ситуация изменилась. После переезда Татьяна несколько раз бывала в Беларуси, но признается, что там ей некомфортно. "Я чувствую как-то слишком много вины за то, что у нас произошло, и за то, в какие конфликты втянута Беларусь. Просто мне морально, психологически некомфортно сейчас среди людей, среди всей этой гнетущей обстановки, - говорит собеседница. - Когда раньше возвращалась в Беларусь из какой-то командировки, видела, что у нас люди не особо счастливые. Сейчас приезжаю и понимаю, что они стали еще более несчастливыми".

Татьяна говорит, что достаточно комфортно чувствует себя в Грузии, но не знает, сможет ли там оставаться, когда ее ребенку придет время идти в школу: "В Беларусь мы не поедем. Куда ехать дальше, не понимаем, но живем сегодняшним днем. Просто отучились планировать что-либо, радуемся мелочам".

Белоруска признается, что не может пока даже самой себе честно ответить, вернется ли в Беларусь в случае перемен. Она говорит, что просто устала надеяться на то, что "что-то изменится, станет лучше". "Будет возможность и реальный выбор, тогда сможем ответить, - говорит она.

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