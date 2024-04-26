"За донорской почкой". Кто и почему едет лечиться в Беларусь

Несмотря на сложившуюся в целом ситуацию, медицинский туризм в Беларуси, похоже, процветает. Кто и откуда сейчас приезжает в страну на лечение и какие медицинские услуги наиболее востребованные?

Беларусь в 2023 году заработала десятки миллионов долларов на медицинских услугах, предоставленных иностранным гражданам, сообщил вице-премьер РБ Игорь Петришенко на открытии выставки "Здравоохранение Беларуси-2024" 23 апреля. "Мы гордимся тем, что, только по итогам прошлого года, экспорт медицинских услуг в 140 стран мира составил более 40 млн долларов", - отметил чиновник. Таким образом, несмотря на действующие в отношении Беларуси санкции Запада, касающиеся различных сфер экономики, а также на ограниченное авиасообщение с РБ, медицинский туризм в стране, по данным белорусских властей, процветает. Но как это возможно, и что на самом деле кроется за официальными данными?

Пациенты едут из 140 стран?

Показатели экспорта медицинских услуг, которыми гордится вице-премьер РБ Петришенко, - это менее 0,5% от всего экспорта услуг, объем которых превысил 8,5 млрд долларов за 2023 год, и 20% (200 млн долларов) от экспорта туристических услуг. Цифры не являются рекордными в сравнении с предыдущими годами. Так, в 2019 году экспорт медуслуг составил - 46,5 млн долларов. В 2020-м, хотя в Беларуси и не было ограничений из-за пандемии, он сократился до 33,4 млн долларов. А в 2021-м вновь увеличился - до 41,1 млн долларов. Данных за 2022 в открытом доступе нет.

Что касается числа медицинских туристов, то в 2023 году это более 134 тысяч человек, что на 31 тысячу меньше, чем годом ранее. По официальным данным, в РБ приезжали пациенты из 140 стран, чаще всего - из России, Казахстана, Латвии, Боснии и Герцеговины и Китая. Наиболее востребованными были медицинские услуги в сферах трансплантологии, онкологии, неврологии, нейрохирургии, стоматологии и кардиологии.

Между тем врач, заместитель представителя по социальной политике Объединенного переходного кабинета (ОПК) Станислав Соловей называет заявления Минздрава о том, что в РБ приезжают лечиться чуть ли не со всего мира, "манипулятивными": "Наш Минздрав, даже если один гражданин Филиппин (приехал на лечение в РБ. - Ред.), отчитается, что мы лечим филиппинцев. А этот гражданин может быть этническим белорусом, который получил филиппинский паспорт, или женой или мужем (граждан РБ. - Ред.)".

Иностранные пациенты - вне очереди?

Станислав Соловей отмечает, что основной поток пациентов в Беларусь едет из России. Согласна с этим и старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC, экономист Анастасия Лузгина. По ее словам, в целом, жители РФ сейчас активно рассматривают Беларусь "в туристических целях", с учетом того, что у россиян тоже ограничены возможности куда-то ездить. "Вполне возможно, что часть из них пользуется какими-то медицинскими услугами", - говорит Лузгина.

Относительно стран ЕС она отмечает, что после 2020 года "туристический поток с западного направления" в РБ стал существенно меньше: "Люди просто не хотят ехать, и возможностей стало намного меньше из-за тех же границ и отсутствия авиаперелетов".

Одна из центральных районных поликлиник в Беларуси Фото: DW

Однако отсутствие авиаперелетов с Европой и сложности с пересечением границ с РБ, возможно, могут повлиять на тех, кто хотел сэкономить несколько тысяч долларов на стоматологических услугах, но вряд ли остановят пациента, "у которого стоит вопрос о пересадке печени или почки", считает Станислав Соловей. По его словам, если у человека появилась возможность получить донорский орган, он даже "в Сомали полетит".

Соловей отмечает, что иностранцы за меньшие, в сравнении с ЕС, деньги могут приехать "в лучшую клинику Беларуси, чтобы получить максимально качественную помощь" "вне очереди". Кроме того, белорусские трансплантологи берутся за лечение пациентов пожилого возраста, которым отказывают в пересадке органов в других странах. "Обычно найти орган сложнее, чем того, кому он нужен. (…) К сожалению, при дефиците (донорских органов. - Ред.), предпочтение будет все-таки отдано более молодому реципиенту", - объясняет собеседник. В Беларуси же, по его словам, для тех, кто платит, таких ограничений нет.

Клиники в Беларуси встроены "в систему государства"

В то же время эксперт отмечает, что все белорусские клиники встроены "в систему государства", у них нет "своих денег": чем больше клиника заработает, тем меньше власти выделят ей из бюджета, к примеру, на замену аппаратуры или покупку "расходников". "Можно будет сэкономить на зарплатах врачей. Не поднимать им зарплаты, потому что платные услуги будут больше покрывать", - говорит Соловей.

Палата в одной из белорусских клиник Фото: DW

По словам собеседника, у врачей, которые оказывают высококвалифицированную помощь, зарплата "будет на порядок выше, чем зарплата среднего врача в стране", но в разы меньше, чем у врача, работающего "в Германии на аналогичной позиции".

В перспективе, считает зампредставителя по социальной политике Объединенного переходного кабинета, из-за оттока из Беларуси квалифицированных кадров и медтуризм "будет чуть просаживаться". На это же обращает внимание и Анастасия Лузгина: "Безусловная проблема, которая сейчас существует в Беларуси на медицинском рынке, это дефицит кадров, дефицит врачей, которые уезжают, в том числе в страны Западной и Восточной Европы".

К снижению качества и доступности медицинских услуг, по ее мнению, будут вести и перебои с поставками лекарств, технологий, оборудования, "которые раньше могли завозиться из Европы", а сейчас многие компании разорвали связи с РБ.

Вопросы к качеству могут возникать и потому, что основная доля учреждений здравоохранения в РБ - государственные. "Частные медцентры могут осуществлять только диагностирование, общее лечение и очень ограниченный перечень операций. Все остальное - только государственные. Плюс некоторые медцентры за последние годы прекратили свое существование", - добавляет Лузгина.