Германии нужны врачи-иностранцы. Что их здесь ждет?

Германия может столкнуться с нехваткой врачей. Чтобы система здравоохранения могла работать в привычном режиме, в ФРГ приезжают иностранные врачи. Но могут ли они сразу начать работать и что для этого необходимо?

Германия становится все более популярной среди иностранных врачей. Их число растет, и для страны, которая борется с нехваткой медицинских работников, это настоящее благо. По данным Федеральной врачебной палаты Германии, к настоящему времени в ФРГ работают около 60 тысяч врачей, не имеющих немецкого гражданства, что составляет почти 12% медицинского персонала страны. Большинство врачей-иностранцев прибыли в Германию из других европейских стран или стран Ближнего Востока, самая большая группа - из Сирии.

Прежде чем врачи из других стран смогут начать работать по специальности в Германии, они должны получить медицинскую лицензию, для чего им необходимо пройти строгую и довольно сложную процедуру. В нее входят и два экзамена на знание немецкого языка. На одном подтверждаются общие знания языка, на другом - профессиональный немецкий язык для медицинских сотрудников.

Многие считают, что процесс получения лицензии настолько сложный, что врачам, которые хотят работать в Германии, необходима дополнительная поддержка. Иначе немецкая система здравоохранения может пострадать. "К врачам нужно относиться не как к дешевой рабочей силе, а интегрировать их как можно быстрее и эффективнее", - говорит DW исполнительный директор Врачебной палаты федеральной земли Рейнланд-Пфальц Юрген Хоффарт (Jürgen Hoffart).

Почему Германии нужны иностранные врачи?

Международные организации здравоохранения предупреждают, что нехватка врачей и медперсонала настолько остро ощущается во всем мире, что возможность найти нужного доктора поблизости в скором времени может стать роскошью во многих странах. Особенно остро недостаток врачей ощущается в странах с низким уровнем дохода: рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения соотношение один врач на 1000 человек там часто не соблюдается.

Врач из Мексики Хосе Хименез беседует с пациентом в клинике Бад Кройценаха Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

В Германии, по официальным данным, на 1000 человек приходится около 5 практикующих врачей, то есть 30% от 1,82 млн врачей в Европе. Пока в стране достаточно врачей, но их число стремительно сокращается. Как и другие страны-члены Европейского Союза, Германия вскоре столкнется с серьезной нехваткой докторов и медперсонала. Эта проблема усугубляется в связи с общим старением населения Германии, которое будет нуждаться во все более пристальном медицинском внимании. Между тем уходящих на пенсию врачей зачастую некому заменить, и это создает дополнительную нагрузку на работников здравоохранения, особенно в государственном секторе.

В 2023 году 41% практикующих врачей в Германии и 28% медицинского персонала были старше 60 лет. По прогнозам, в ближайшие три года должны будут закрыться от 5000 до 8000 врачебных практик - работающие там врачи уйдут на пенсию. Выпускников медицинских факультетов в немецких университетах недостаточно для замены уходящих на пенсию врачей. Единственное краткосрочное решение, которое может обеспечить работу системы здравоохранения на том же уровне, - это привлечение врачей из-за рубежа.

На что могут рассчитывать в Германии медики из-за рубежа?

"В Германии все медицинские работники, включая иностранных, пользуются доверием и ценятся", - сказал доктор Фабри Бека из Косово, который работает в Германии более 18 лет. "По моему опыту, иностранные врачи - это мотивированные люди, готовые учиться и справляться с вызовами, возникающими в системе здравоохранения другой страны". По мнению Беки, Германия дает им возможность сохранять баланс между работой и частной жизнью и повышать професиональную квалификацию. "Вся инфраструктура в сфере здравоохранения в Германии значительно лучше, чем во многих других странах, включая Косово, - говорит он. - Для врачей это означает возможность работать с более современным оборудованием и развиваться в профессиональном плане".

Врач из Сербии готовится к сдаче языкового теста для работы в Йене Фото: Marc Tirl/dpa/picture alliance

Фабри Бека отметил, что "иностранным врачам часто приходится работать в отделениях неотложной помощи или в больницах, где нагрузка сравнительно выше". Тем не менее, "вы хорошо зарабатываете и имеете достаточно времени, чтобы наслаждаться жизнью", говорит он.

Однако же иностранным врачам требуется приложить больше усилий для профессионального развития, чем их местным коллегам, подчеркнул Бека, указывая на то, что они не всегда получают необходимую поддержку. Например, открытие собственной клиники или медицинской практики требует значительно больше времени для иностранных специалистов, чем для их немецких коллег, в основном из-за особенностей немецкого законодательства. "Германия признает только базовое медицинское образование, поэтому если врач хочет практиковать в Германии, он должен пройти заново здесь обучение по своей специализации", - говорит Бека, подчеркивая, что это требует дополнительных лет учебы.

С какими проблемами сталкиваются в ФРГ врачи-иностранцы

Между тем, как рассказал Юрген Хоффарт, от пациентов поступают жалобы на то, что они не всегда понимают иностранных врачей из-за их недостаточного знания немецкого языка. "Неоднократно я получал звонки от пациентов с вопросом: "Можете ли вы порекомендовать мне больницу, где врачи говорят на чистом немецком?, - сказал он, подчеркивая, что эта критика может быть оправданной. - Я постоянно получаю медицинские заключения, которые, по крайней мере частично, очень трудно понять". Хоффарт отметил, что языковые тесты, которые должны сдавать иностранные врачи во время процедуры апробации для получения лицензии, фокусируются на стандартном немецком языке, но это не помогает людям понимать местные диалекты и акценты.

Разрешение на проживание в Германии Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Из исследования, проведенного в 2016 году Мюнхенским университетом имени Людвига и Максимилиана, стало известно, что многие врачи-мигранты сталкиваются с языковой проблемой, а также с определеными трудностями интеграции - с нехваткой знаний о культуре и о том, как устроена медицинская система в Германии. Другое исследование, опубликованное в 2022 году Базельским университетом, которое проводилось в двух крупных университетских клиниках в Германии, показало, что многие медицинские работники-мигранты, включая медсестер и врачей, сталкиваются с языковой, национальной, расовой и этнической дискриминацией.

Врач из Косово, работающий в Германии, Фабри Бека говорит, что не замечал никаких проблем с интеграцией врачей и их способностью изучать язык: "По моему опыту, большинство врачей быстро осваивают язык. Кроме того, даже если вы хорошо говорите по-немецки, всегда есть пациенты, которые не говорят по-немецки, поэтому языковой барьер - это проблема не только для врачей".

Юрген Хоффарт считает, что один из способов решения проблем с коммуникацией - это забота опытных немецких врачей о своих новых коллегах из-за границы и предоставление им подробной информации об особенностях немецкой системы здравоохранения и особенностях жизни в Германии.