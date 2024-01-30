В Германии врачи университетских клиник провели забастовку

Профсоюз врачей "Марбургский союз" добивается повышения доплат за работу по ночам, выходным и праздникам. Однодневные предупредительные стачки прошли в нескольких городах.

Тысячи врачей немецких университетских клиник приняли во вторник, 30 января, участие в предупредительной забастовке. По данным профсоюза врачей "Марбургский союз" (Marburger Bund), только на центральный митинг стачки в Ганновере прибыли 5 тысяч медиков со всей Германии. Акции прошли также во Фрайбурге, Тюбингене, Гейдельберге, Мюнхене, Йене, Ахене, Кёльне и других городах.

Профсоюз призвал к однодневной предупредительной забастовке в 23 больницах, принадлежащих федеральным землям, чтобы оказать давление на работодателей в ходе текущих переговоров о заработной плате. Три раунда переговоров о повышении зарплаты более чем 20 000 врачей университетских клиник до сих пор не увенчались успехом.

Повышение доплат за работу по ночам, выходным и праздникам

"Марбургский союз" добивается повышения доплат за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также 12,5-процентного повышения зарплаты по итогам года.

В ряде университетских клиник (в Берлине, Гамбурге и Гессене) действуют иные коллективные договоры для врачей, поэтому тарифные переговоры их не затрагивают. Внутренние коллективные договоры действуют также в университетских клиниках Дрездена и Майнца - переговоры по ним ведут земельные ассоциации Marburger Bund.

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