 Немецкие врачи совершили прорыв в лечении тяжелого заболевания легких | Научные открытия и технические новинки из Германии | DW | 30.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Наука

Немецкие врачи совершили прорыв в лечении тяжелого заболевания легких

В Ганноверской высшей медицинской школе впервые в мире ребенка с легочной гипертензией, сравнимой с раком легких, лечили с помощью терапии стволовыми клетками, полученными из пуповинной крови.

Исследование стволовых клеток

Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) - это очень суровый диагноз. По своей тяжести такое заболевание сравнимо с раком легких и характеризуется высоким давлением в кровяных сосудах, снабжающих важнейший орган дыхательной системы. Основной фактор риска - образование тромбов в легких и апноэ во сне, для которого характерно прекращение легочной вентиляции во время сна.

Лекарственная терапия страдающих ЛАГ детей в последние годы улучшилась благодаря применению ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа (ФДЭ5) - сосудорасширяющего препарата, который блокирует разрушающее действие ФДЭ5. Но несмотря на очевидные успехи в лечении, ЛАГ остается неизлечимым заболеванием. И у тяжелобольных малышей трансплантация легких рано или поздно все равно неизбежна. Поэтому необходим другой способ лечения болезни.

Команда врачей под руководством профессора Георга Хансмана (Georg Hansmann) из Клиники детской кардиологии и детской интенсивной терапии Ганноверской высшей медицинской школы (MHH) впервые в мире опробовали на трехлетней пациентке совершенно новый метод индивидуального лечения, а именно - терапию стволовыми клетками, полученными из пуповинной крови. На днях обнародованы впечатляющие результаты.

Наихудший прогноз среди всех известных генных мутаций

Легочная артериальная гипертензия, которой страдает девочка, вызвана мутацией в гене ACVRL1, который подавляет ангиогенез - процесс образования новых сосудов в органах и тканях. "Эти мутации могут возникать спонтанно или передаваться по наследству, причем мутация ACVRL1 имеет наихудший прогноз среди всех известных генных мутаций. Во всем мире до сих пор было известно лишь семь пациентов с ЛАГ, имеющих именно такую мутацию", - отметил Хансман в интервью Kardiologie.org.

В больничной палате

Началось все с того, что у ребенка случилось два приступа, которые врачи приняли за фебрильные судороги - распространенное среди детей расстройство, вызванное скачком температуры и связанное с кислородным голоданием головного мозга. Диагноз оказался ошибочным. В результате более тщательного обследования выяснилось, что у ребенка нарушена способность справляться со стрессом.

Девочка не по возрасту хрупкая и маленькая. Кроме того, у нее была замечена телеангиэктазия, - стойкое расширение сосудов кожи, проявляющееся в виде сосудистых звездочек и сопровождающееся спонтанными носовыми кровотечениями. Такие симптомы характерны при мутациях гена ACVRL1. При эхокардиографии сердца кардиологи обнаружили сильно нарушенную функцию правого желудочка с недостаточностью трехстворчатого клапана II степени. Катетеризация показала чрезвычайно высокое легочное артериальное давление - 119/57 мм рт. ст. при норме 25-30 мм рт. ст.

"Трансплантация легких в этом возрасте - не лучший вариант"

Маленькая пациентка была направлена в MHH для обследования на предмет пересадки легкого. Однако профессор Хансман сразу сказал, что трансплантация легких - не лучший вариант для трехлетнего ребенка. Поэтому на первом этапе лечения специалисты MHH попробовали изменить лекарственную терапию, в результате чего состояние девочки несколько стабилизировалось. Дистанция, которую она преодолевала пешком, стала немного длиннее, однако масса тела и рост практически не изменились.

Исследование стволовых клеток

На данном этапе и было принято решение опробовать терапию с использованием человеческих мезенхимальных стволовых клеток (МСК) из пуповины. А поскольку мать девочки была на тот момент беременна вторым ребенком и вот-вот должна была родить, врачи и решили использовать пуповину новорожденного. Хотя в принципе, как подчеркивает профессор Хансман, донорами мезенхимальных стволовых клеток не обязательно должны быть члены семьи: МСК отличаются иммунной толерантностью.

Строго говоря, ганноверские врачи проводили лечение легочной гипертензии не стволовыми клетками как таковыми, а кондиционированной средой, то есть "супернатантом" культур стволовых клеток. Это обычная процедура при использовании и других методов лечения стволовыми клетками. К слову, не исключается возможность, что терапевтический эффект вызывают не сами клетки, а вырабатываемые ими цитокины - секретируемые белки, стимулирующие и размножающие иммунные клетки.

Терапевтический эффект лечения стволовыми клетками

Лечение трехлетней пациентки продолжалось полгода. За это время в ее организм, а точнее - в кровоток, было постепенно введено пять продуктов из мезенхимальных стволовых клеток, полученных из пуповины. Две инфузии осуществлены в легочные артерии, три - через центральную венозную линию.

Девочка перенесла курс лечения без проблем, а терапевтический эффект в итоге оказался просто впечатляющим: у ребенка наблюдалось не только явное улучшение самочувствия, но и не было никаких нежелательных побочных действий. Уже три месяца спустя после начала инфузий пациентка выросла на 10 сантиметров. У нее также значительно увеличилась масса тела.

Лечение привело к улучшению переносимости физических нагрузок и клинических показателей сердечно-сосудистой системы. За 6 минут ходьбы девочка стала преодолевать не 370, как раньше, а 485 метров. Давление в легочной артерии снизилось на четверть, а функция правого желудочка сердца в основном нормализовалась.

С того времени прошло три года. И до сих пор ребенок чувствует себя нормально. Болезнь, которой страдает девочка, конечно, до конца не излечивается, но проведенное по новому методу лечение сделало ее жизнь достаточно полноценной.

Это была первая успешная терапия человека, страдающего выраженными формами ЛАГ. Но почему эффект лечения стволовыми клетками оказался таким стойким? Исследования, проведенные экспертами MHH, показали: "коктейли" из стволовых клеток пуповины способны не только улучшать регенерацию в поврежденных кровеносных сосудах, но также подавлять их воспаление и препятствовать повреждению определенных частей клеток. В любом случае клинические исследования будут продолжаться. А их объектом теперь, возможно, станет целевая группа пациентов, в которую входят молодые люди с ранней стадией легочной артериальной гипертензии. Она представляет особый интерес для ученых.

Смотрите также:

  • Аспирин

    Таблетки, изменившие мир

    Аспирин

    Название аспирину дала таволга вязолистная - Spiraea ulmaria, растение, содержащее салициловую кислоту. О целебных свойствах этого вещества знали еще древние греки. Немецким химикам из лаборатории Bayer удалось создать на его основе формулу для медицинского применения. Так в 1897 году появилась ацетилсалициловая кислота, которую используют как обезболивающее и противовоспалительное средство.

  • Виагра

    Таблетки, изменившие мир

    20 лет виагре

    Появление этого препарата 20 лет назад произвело настоящую сенсацию, улучшив сексуальную жизнь многих мужчин. Виагра, препарат для повышения потенции и лечения эректильной дисфункции, впервые была допущена к продаже в 1998 году в США. Корпорация Pfizer вообще-то разрабатывала медикамент, снижающий артериальное давление. Но в ходе клинических испытаний проявился неожиданный побочный эффект.

  • Король Швеции Карл XVI Густав вручает Нобелевскую премию Фериду Мураду

    Таблетки, изменившие мир

    Чудо-таблетка

    Виагра быстро стала мировым хитом продаж. В 1998 году за разработку ее лекарственной формулы американские ученые Роберт Фурчготт, Луис Игнарро и Ферид Мурад были удостоены Нобелевской премии. Позже выяснилось, что действующее вещество силденафил помогает и против увядания растений или боязни высоты у альпинистов. На фото: Король Швеции Карл XVI Густав вручает Нобелевскую премию Фериду Мураду.

  • Противозачаточные таблетки

    Таблетки, изменившие мир

    Гормональный контрацептив

    Началом сексуальной революции стало изобретение противозачаточных таблеток. В 1961 году первый оральный контрацептив появился на рынке США, а позже и в Германии, где вызвал протесты блюстителей морали. В ГДР противозачаточные сначала выдавали только замужним женщинам с детьми. Сегодня в индустриально развитых странах это самое распространенное средство для защиты от нежелательной беременности.

  • Пенициллин

    Таблетки, изменившие мир

    Антибиотики

    В 1928 году, исследуя колонии стафилококков, британец Александр Флеминг обнаружил в чашках Петри пятна плесени, вокруг которых бактерий не было. Выведенный им антимикробный препарат пенициллин помог победить такие в то время смертельные заболевания, как пневмония или туберкулез. С тех пор был выведен ряд других антибиотиков, которые сегодня применяют в виде инъекций, таблеток и суспензий.

  • Повышенное артериальное давление

    Таблетки, изменившие мир

    Таблетки, понижающие давление

    Сегодня в борьбе с повышенным давлением назначают диуретики, бета-блокаторы или ингибиторы АПФ. Первые мочегонные препараты на основе пуринов из бобов какао или орехов колы появились в конце XIX. В 1950-х немецкие ученые разработали фуросемид - стандарт современной терапии. В конце 1960-х для понижения артериального давления стали использовать бета-блокаторы, а 20 лет спустя - и ингибиторы АПФ.

  • Антикоагулянты после замены сердечного клапана

    Таблетки, изменившие мир

    Маркумар, варфарин, плавикс…

    Лекарства против образования тромбов знакомы людям с искусственным клапаном сердца или с атеросклерозом. Первым антикоагулянтом был гепарин. 100 лет назад студент медицины из США выделил его из печени собаки. Первый оральный антикоагулянт обнаружили в 1920-х годах, анализируя заплесневелый силос из донника. Коровы, которые его ели, гибли от потери крови после несложных операций.

  • Таблетки от аллергии

    Таблетки, изменившие мир

    Таблетки от аллергии

    Способы полностью избавить от аллергии до сих пор не найдены. Но антигистаминные препараты существенно облегчают жизнь аллергикам. Лишь в 1942 году Бернару Альперну, французскому иммунологу российского происхождения, удалось создать первый противоаллергический препарат.

  • Антидепрессанты

    Таблетки, изменившие мир

    Антидепрессанты

    Попытки синтезировать препарат для облегчения депрессии предпринимались с начала XX века. Первый антидепрессант был открыт в 1957 году случайно. Врачи обратили внимание на действие ипрониазида, который применяли при лечении туберкулеза. Побочным эффектом было повышение настроения. Почти одновременно в Цюрихе разработали имипромин. По сей день это один из самых популярных антидепрессантов.

  • Витамин C

    Таблетки, изменившие мир

    Витамины

    То, что нехватка витаминов может вызывать заболевания, ученые поняли в начале XX века, пытаясь бороться с бери-бери, цингой и рахитом. Понятие "витамин" в 1912 году впервые использовал польский биохимик Казимир Функ. Латинские буквы для витаминов ввел Эльмер Макколлум из США. В 1933 в Швейцарии синтезировали аскорбиновую кислоту. Этот метод и сейчас применяют для промышленного синтеза витамина С.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

В Германии разработали новый метод диагностики рака груди

Немецкие ученые представили новый метод диагностики рака груди на ранней стадии. Пока жидкую биопсию в рамках регулярного медицинского обследования рекомендуют как дополнительный метод.  

Деменция. Какие проблемы решают немецкие ученые

Немецкий центр по исследованию нейродегенеративных заболеваний (DZNE) существует уже более десяти лет. Профессор Кристиан Хаасс рассказал DW, как он работает.  

Немецкие стоматологи в шоке: у каждого третьего ребенка - проблемы с эмалью

Все больше детей страдают заболеванием, о причинах которого медики пока только догадываются.  

Врачи-трансплантологи работают над созданием искусственного пищевода

С тех пор, как была выполнена первая в мире пересадка искусственной трахеи, не прошло и шести лет, а сегодня ученые уже работают над созданием искусственного пищевода.  

Стволовые клетки излечивают эпилепсию... у мышей

Значительная часть больных эпилепсией плохо поддается стандартной терапии, будь то лекарства или операция. Теперь ученые пытаются решить проблему пересадкой стволовых клеток.  

Кардиологи делают ставку на стволовые клетки

Использовать стволовые клетки для терапии заболеваний - давняя мечта медиков. К наиболее перспективным в этом отношении разделам медицины относится, судя по всему, кардиология.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкие ученые разработали новый метод диагностики рака груди  

Вода в Германии: почему немцы не боятся пить из-под крана  

Как дорого человечеству обходится курение  