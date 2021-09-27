 Деменция. Какие проблемы решают немецкие ученые | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.09.2021

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Культура и стиль жизни

Деменция. Какие проблемы решают немецкие ученые

Немецкий центр по исследованию нейродегенеративных заболеваний (DZNE) существует уже более десяти лет. Профессор Кристиан Хаасс рассказал DW, как он работает.

Deutschland Gottesdienst alte Menschen

Профессор Кристиан Хаасс (Christian Haass) - ответственный сотрудник мюнхенского офиса Немецкого центра по исследованию нейродегенеративных заболеваний (DZNE) и преподаватель биохимии в Мюнхенском университете имени Людвига-Максимилиана. Его исследования сосредоточены на образовании бляшек в головном мозге пациентов с болезнью Альцгеймера и на роли первичных иммунных клеток центральной нервной системы в иммунном ответе на воспаление, типичном для болезни Альцгеймера. В 2018 году за выдающийся вклад в нейробиологию он получил международную премию The Brain Prize. Сегодня профессор Кристиан Хаасс - собеседник DW. 

Профессор Кристиан Хаасс

Профессор Кристиан Хаасс

DW: Господин Хаасс, в настоящее время во всем мире почти 50 миллионов человек страдают деменцией. Предполагается, что к середине века это число достигнет 130 миллионов. Достаточно ли внимания общество уделяет болезням Альцгеймера, Паркинсона и другим нейродегенеративным заболеваниям?

Кристиан Хаасс: К сожалению, исследования нейродегенеративных заболеваний до сих пор финансируются в недостаточной степени, особенно если учесть, что число пациентов с каждым годом растет.

В Германии более десяти лет назад возникла инициатива - собрать под одной крышей Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний (DZNE) десять институтов Объединения немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца, расположенных по всей Германии. С тех пор нам стали выделять больше средств. При этом нельзя забывать, что мы охватываем все области: от исследований  в сфере по уходу за больными до биофизики.

Конечно, нас также просят разработать терапевтические стратегии. И если посмотреть на суммы денег, которые в настоящее время необходимы фармацевтическим компаниям для клинических исследований, зачастую их просто недостаточно. По сравнению с США исследованиям болезни Альцгеймера в той же Германии, например, все еще не хватает финансирования.

- Тем не менее, проводится множество исследований деменции. Что изменилось на практике для ученых в результате создания DZNE?

- DZNE действительно удалось объединить практически все сферы работы и интересы. Благодаря десяти центрам по всей Германии, которые сотрудничают с университетскими клиниками, стало возможным создать институт, в котором фундаментальные исследования и их клиническое применение идут рука об руку.

- Как это происходит на практике?

- Например, я при поддержке DZNE подал заявку на строительство нового здания в одном из институтов в Мюнхене и получил на это одобрение. Сейчас здесь работает двенадцать исследовательских групп, которые изучают широкий спектр болезни Альцгеймера - от фундаментальных исследований до клинических испытаний, и все под одной крышей.

Для меня в профессиональном плане это был кардинальный шаг вперед. Он был настолько радикальным, что в первое время, когда я начал здесь работать, нередко ловил себя на мысли, что у меня совершенно новая работа. Она сильно отличается от того, чем я занимался раньше. Моя работа изменилась к лучшему. Взаимодействие с различными рабочими группами и врачами открыло для меня совершенно новые перспективы. Это несбыточная мечта каждого ученого. Нам буквально дали "башню из слоновой кости", в которой работа спорится и где всегда можно найти компетентного специалиста по тем или иным важным вопросам. 

Новое здание DZNE в Бонне

Новое здание DZNE в Бонне, здесь наука напрямую связана с клиническими испытаниями

- Как в Мюнхене сочетаются исследования с клиническими испытаниями?

- С одной стороны, у нас есть специализированная клиника. Здесь мы работаем, например, с пациентами, страдающими наследственной болезнью Альцгеймера. Кроме того, прямо напротив нашего здания было открыто неврологическое отделение. Таким образом, у нас есть прямой доступ к пациентам.

Например, мы проводим позитронно-эмиссионную томографию. Метод визуализации специфических для болезни Альцгеймера изменений в мозге пациента осуществляется теми же индикаторами, что и в соседних лабораториях на мышах. Так что эта работа идет параллельно.

В моем старом институте нечто подобное было совершенно немыслимо. Раньше я не мог работать с пациентами и врачами. И междисциплинарной работы у меня раньше не было, потому что рядом отсутствовали люди, компетентные в тех или иных областях знаний. Здесь же, в новом институте, совсем другой мир.

Например, мы могли только мечтать о том, чтобы с разработанными и выделенными антителами тут же проводить клинические испытания. А теперь это наша задача и повседневная работа. Все это стало возможным.

- Десять локаций DZNE по всей Германии - неужели между ними нет соперничества?

- Я большой фанат DZNE. В прошлом, на этапе сбора экспертных оценок нового центра, я в силу своей молодости был довольно критичен и не всегда дипломатичен. Но это полностью изменилось, сегодня мы очень эффективно работаем вместе по всей Германии.

Хорошо то, что у каждого из десяти институтов есть свой ответственный представитель, так называемое контактное лицо, и мы превратились в сплоченное научное сообщество. Мы всегда все обсуждаем вместе и в конце концов приходим к единому решению. 20 лет назад я бы не мог подумать, что такое возможно.

Мало того, наш пример заразителен. Британский научно-исследовательский институт деменции был основан в Великобритании в 2015 году. Он имеет очень похожую структуру: центр находится в Лондоне, а множество его специализированных филиалов разбросаны по всей стране.

- А как насчет сотрудничества между учеными? Ведь часто возникают и противоречивые научные гипотезы.

- Меня нередко раздражает то, что ученых любят изображать именно таким образом, что, дескать, мы все работаем против друг друга, а не вместе и сообща, и что у каждого есть только своя гипотеза, и он уверен в том, что это верная.

Например, Еву-Марию и Экхарда Мандельковых (Eva-Maria und Eckhard Mandelkow) все время представляли, что, якобы, они против меня. Происходило это следующим образом: "Мандельковы работают над выделением тау-белков при нейродегенеративных заболеваниях, а Хаасс  - амилоидов (два разных отложения при болезни Альцгеймера), и они - враги-пауки".

Это полная чушь: Мандельковы - мои лучшие друзья как в области науки, так и в частной жизни. Мы прекрасно ладим друг с другом и с самого начала, когда я вернулся из США, мы придерживались мнения, что должны соединить эти две области, поскольку они неизбежно связаны друг с другом. Это отношение также привело к известной инициативе Немецкого научно-исследовательского сообщества, в рамках которой мы впервые в Германии объединили тау-белки и амилоидные тельца и разработали совместные проекты для ученых в обеих областях.

То же самое можно сказать и о моих текущих исследованиях относительно роли клеток микроглии (первичных иммунных клеток центральной нервной системы). Здесь также видно, что различные явления взаимосвязаны, и их необходимо принимать во внимание. 

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    Автор: Инга Ваннер, Бригитте Остерат


 

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