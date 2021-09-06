Немецкие стоматологи в шоке: у каждого третьего ребенка - проблемы с эмалью

На зубах ребенка могут появиться странные полосочки или даже пятна. Такие зубки выглядят не очень эстетично, но это - второстепенная проблема. Главное - здоровье зубов. Дефекты эмали чаще всего проявляются уже на коренных зубах. И с такой проблемой в Германии сталкивается каждый третий ребенок в возрасте до 12 лет. Немецкие стоматологи бьют тревогу, наблюдая рост заболеваемости.

Зубы болят даже при обычной чистке

О причинах возникновения гипоплазии зубной эмали медики до сих пор спорят. Стоматолог Александра Вольф (Alexandra Wolf) говорит, что "причиной могут быть определенные процессы еще на этапе беременности и вынашивания плода". Но это - только предположение. Если имеются какие-то нарушения, то они могут сказаться на формировании эмали. Как правило, это происходит на восьмом месяце беременности. Кислородная недостаточность во время родов также может привести к появлению гипоплазии у ребенка.

В любом случае распознать заболевания на таком раннем этапе невозможно. Чаще всего изменениям подвержены резцы или премоляры, расположенные за клыками. Зубы детей с таким заболеванием имеют сильную чувствительность. "Они болят. При соприкосновении с холодным или горячим, а иногда даже просто при чистке", - объясняет немецкий стоматолог.

Не путать с флюорозом

Наша эмаль содержит минералы, содержание которых определяет ее твердость. Например, в эмали - самая высокая концентрация фтора. Зубы, которые имеют признаки гипоплазии, обладают более тонкой эмалью, чем здоровые зубы. Поэтому первое, что стараются в таком случае предпринять стоматологи, - снизить чувствительность. "Мы можем насытить эмаль фтором. Это позволяет укрепить ее. И, конечно, мы консультируем родителей, чтобы они тщательно следили за гигиеной рта своего ребенка, - говорит Вольф. - Мы можем выписать специальные препараты с содержанием минарельных веществ, которые следует наносить ежедневно".

В медицине это заболевание получило такое название - Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH). Важно отличать его от другого похожего заболевания - флюороза. Последнее развивается при переизбытке фтора в организме ребенка и проявляется чаще всего на резцах.

Ученые пытаются найти ответ на главный вопрос. Сегодня рассматривается целый комплекс факторов, которые могут быть причиной возникновения гипоплазии. "Среди них - и инфекционные заболевания, которые ребенок переносит в первые три года жизни, а также прием антибиотиков или нехватка витамина D", - объясняет стоматолог. В этом списке значится и бисфенол А - вещество, которое используется в изготовлении пластмассы, а также уровень диоксинов в грудном молоке.

Что же можно сделать, если возникла такая проблема? Если эмаль еще повреждена не так сильно, то стоматолог может осуществить герметизацию фиссур, то есть защитить поверхность зубов от микробов и пищи, предотвратив таким образом образования кариеса.

При поврежденной эмали, которая неизбежно возникает при гипоплазии зубов, велика опасность развития кариеса, лечение которого в данном случае затруднено. Если зуб со временем так и не удается спасти, то ребенку может потребоваться стоматологическое протезирование. Задача стоматологов - попытаться сохранить зуб как можно дольше, однако развитие гипоплазии сложно предсказать.

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