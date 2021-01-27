Ребенок болеет, но отказывается от лекарств. Как быть?

Вы хотите дать ребенку микстуру и закапать ушки, а в ответ - капризы. Что делать в такой ситуации? Немецкий врач подсказывает, как обхитрить упрямца.
Зима - разгар сезона простудных заболеваний и вирусных инфекций. И особенно подвержены "зимним" болезням маленькие дети: их организм еще в стадии развития, иммунная система не натренирована. Особой проблемой становится и лечение заболевшего малыша: из-за недомогания многие дети становятся капризными и наотрез отказываются от лекарств. Что делать родителям? Немецкий врач подсказывает.
"Главное - ни в коем случае не заставлять ребенка принимать лекарство. Иначе он будет сопротивляться так, словно его ведут на эшафот. Я знаю семьи, в которых случалось, что один из родителей держал упиравшегося малыша за руки и за ноги, а другой буквально вливал ему в рот из ложечки микстуру от кашля. Подобные методы совершенно недопустимы! Они не только не помогут лечению, но и могут привести к нарушению работы психики, а то и всего организма ребенка", - предостерегает в беседе с DW врач из Франкфурта-на-Майне Наргес Пойян (Narges Poyan) и подсказывает, какие способы лучше использовать при домашнем лечении малышей.
Вашему ребенку выписали капсулы или таблетки, а он только морщится при их виде и ни в какую не хочет глотать? Тогда размельчите пилюлю, спрячьте ее в ложке фруктового пюре или какой-нибудь вкусной каши - и предложите малышу это лакомство. А после того, как ваше чадо его проглотит, дайте ему выпить немного воды или сока, делится одним из своих лайфхаков врач.
К слову, таблетки ребенок должен принимать в положении сидя или стоя, но не лежа - и после этого не ложиться в течение примерно двух минут. Иначе лекарство может прилипнуть к внутренней поверхности пищевода и постепенно разрушиться, так и не попав в желудок. Однако, когда речь идет об антибиотиках, лучше проконсультироваться с врачом или с фармацевтом, поскольку не все из них можно принимать вместе с пищей, предупреждает доктор.
Но в основном препараты для самых маленьких выпускаются жидкие - в виде микстур, суспензий, сиропов. Многие производители добавляют в них специальные ароматизаторы, благодаря чему они, как правило, становятся приятны на вкус. Но даже несмотря на это, заболевшие дети порой отказываются пить и такие лекарства. Тем не менее, выход из положения есть.
Манипуляцию с введением медикамента в полость рта малыша можно произвести с помощью одноразового шприца, какие продаются в аптеках, подсказывает Наргес Пойян - и объясняет, как такой метод работает: снимите со шприца иглу, наберите в него необходимую дозу лекарства, отвлеките внимание ребенка, показав ему яркую картинку или игрушку, и осторожно впрысните препарат в полость рта. Только направляйте шприц не на корень языка, а в щечный карман - иначе рвотного рефлекса не избежать
При насморке облегчить дыхание помогают капли в нос и натуральные солевые растворы в виде назальных спреев. Малышам в возрасте до двух лет закапывать нос лучше всего, когда они лежат, а дети постарше могут сидеть, запрокинув голову. Аэрозоль можно использовать, когда ребенок сидит или стоит. Спина у него при этом должна быть прямая. Нос предварительно очищают от слизи и корок.
Закапывать нос маленьким детям лучше всего при участии помощника. Один взрослый фиксирует голову малыша и слегка приподнимает его носик, а второй вводит пипеткой в ноздрю ребенка лекарство и сразу же поворачивает его голову в сторону этой половины носа. Через минуту-другую закапывают вторую ноздрю. Чтобы отвлечь внимание ребенка, во время процедуры можно показать ему забавную игрушку или картинку, рекомендует врач.
При конъюнктивите или раздражении глаз могут понадобиться глазные капли. Закапывать малышу глазки тоже лучше вместе с помощником. Сделать это легче всего, когда ребенок крепко спит. Один взрослый фиксирует голову малыша, а второй вводит пипеткой капли в области внутреннего уголка глаза, осторожно оттянув нижнее веко вниз немного в сторону щеки. Таким образом капля легко попадает в конъюнктивальный мешок. Во избежание попадания на пипетку бактерий, ее касания с кожей и слизистой нужно избегать.
Отит - одно из наиболее часто встречающихся заболеваний у маленьких детей. Остановить воспалительный процесс в ухе помогут специальные капли. Перед применением их необходимо нагреть до температуры 36,6 градуса, а слуховой проход осторожно очистить от гноя с помощью специальных аптечных препаратов. Вводить капли в ухо также лучше с помощником.
Ребенка укладывают на спину. В качестве отвлекающего маневра можно поставить его любимый мультфильм. В это время один взрослый осторожно поворачивает голову малыша на бок - больным ухом кверху. Второй взрослый с помощью пипетки вводит в ухо капли, а затем протирает ушную раковину салфеткой, пропитанной антисептиком. При этом важно: закапывая больное ухо, ни в коем случае не касайтесь его пипеткой - иначе на нее могут попасть бактерии, поясняет доктор.
В любом случае, какие бы лекарства вы ни давали вашему малышу, главное - делать это осторожно, ласково и с доброй улыбкой. Даже незначительный раздражитель может спровоцировать испуг у ребенка, предостерегает немецкий врач Наргес Пойян.
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