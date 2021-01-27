 Ребенок болеет, но отказывается от лекарств. Как быть? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.02.2021

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Культура и стиль жизни

Ребенок болеет, но отказывается от лекарств. Как быть?

Вы хотите дать ребенку микстуру и закапать ушки, а в ответ - капризы. Что делать в такой ситуации? Немецкий врач подсказывает, как обхитрить упрямца.

Девочка отказывается принимать микстуру

Зима - разгар сезона простудных заболеваний и вирусных инфекций. И особенно подвержены "зимним" болезням маленькие дети: их организм еще в стадии развития, иммунная система не натренирована. Особой проблемой становится и лечение заболевшего малыша: из-за недомогания многие дети становятся капризными и наотрез отказываются от лекарств. Что делать родителям? Немецкий врач подсказывает.

Таблетки - вместе с едой 

"Главное - ни в коем случае не заставлять ребенка принимать лекарство. Иначе он будет сопротивляться так, словно его ведут на эшафот. Я знаю семьи, в которых случалось, что один из родителей держал упиравшегося малыша за руки и за ноги, а другой буквально вливал ему в рот из ложечки микстуру от кашля. Подобные методы совершенно недопустимы! Они не только не помогут лечению, но и могут привести к нарушению работы психики, а то и всего организма ребенка", - предостерегает в беседе с DW врач из Франкфурта-на-Майне Наргес Пойян (Narges Poyan) и подсказывает, какие способы лучше использовать при домашнем лечении малышей.

Вашему ребенку выписали капсулы или таблетки, а он только морщится при их виде и ни в какую не хочет глотать? Тогда размельчите пилюлю, спрячьте ее в ложке фруктового пюре или какой-нибудь вкусной каши - и предложите малышу это лакомство. А после того, как ваше чадо его проглотит, дайте ему выпить немного воды или сока, делится одним из своих лайфхаков врач. 

К слову, таблетки ребенок должен принимать в положении сидя или стоя, но не лежа - и после этого не ложиться в течение примерно двух минут. Иначе лекарство может прилипнуть к внутренней поверхности пищевода и постепенно разрушиться, так и не попав в желудок. Однако, когда речь идет об антибиотиках, лучше проконсультироваться с врачом или с фармацевтом, поскольку не все из них можно принимать вместе с пищей, предупреждает доктор. 

Микстуру - с помощью одноразового шприца 

Но в основном препараты для самых маленьких выпускаются жидкие - в виде микстур, суспензий, сиропов. Многие производители добавляют в них специальные ароматизаторы, благодаря чему они, как правило, становятся приятны на вкус. Но даже несмотря на это, заболевшие дети порой отказываются пить и такие лекарства. Тем не менее, выход из положения есть.

Манипуляцию с введением медикамента в полость рта малыша можно произвести с помощью одноразового шприца, какие продаются в аптеках, подсказывает Наргес Пойян - и объясняет, как такой метод работает: снимите со шприца иглу, наберите в него необходимую дозу лекарства, отвлеките внимание ребенка, показав ему яркую картинку или игрушку, и осторожно впрысните препарат в полость рта. Только направляйте шприц не на корень языка, а в щечный карман - иначе рвотного рефлекса не избежать

Капли в нос - мерной пипеткой 

При насморке облегчить дыхание помогают капли в нос и натуральные солевые растворы в виде назальных спреев. Малышам в возрасте до двух лет закапывать нос лучше всего, когда они лежат, а дети постарше могут сидеть, запрокинув голову. Аэрозоль можно использовать, когда ребенок сидит или стоитСпина у него при этом должна быть прямая. Нос предварительно очищают от слизи и корок. 

Мальчик, страдающий насморком

Закапывать нос маленьким детям лучше всего при участии помощника. Один взрослый фиксирует голову малыша и слегка приподнимает его носик, а второй вводит пипеткой в ноздрю ребенка лекарство и сразу же поворачивает его голову в сторону этой половины носа. Через минуту-другую закапывают вторую ноздрю. Чтобы отвлечь внимание ребенка, во время процедуры можно показать ему забавную игрушку или картинку, рекомендует врач. 

Глазные капли - во время сна 

При конъюнктивите или раздражении глаз могут понадобиться глазные капли. Закапывать малышу глазки тоже лучше вместе с помощником. Сделать это легче всего, когда ребенок крепко спит. Один взрослый фиксирует голову малыша, а второй вводит пипеткой капли в области внутреннего уголка глаза, осторожно оттянув нижнее веко вниз немного в сторону щеки. Таким образом капля легко попадает в конъюнктивальный мешок. Во избежание попадания на пипетку бактерий, ее касания с кожей и слизистой нужно избегать. 

Ушные капли - во время просмотра мультика

Отит - одно из наиболее часто встречающихся заболеваний у маленьких детей. Остановить воспалительный процесс в ухе помогут специальные капли. Перед применением их необходимо нагреть до температуры 36,6 градуса, а слуховой проход осторожно очистить от гноя с помощью специальных аптечных препаратов. Вводить капли в ухо также лучше с помощником.  

Ребенку закапывают ухо

Ребенка укладывают на спину. В качестве отвлекающего маневра можно поставить его любимый мультфильм. В это время один взрослый осторожно поворачивает голову малыша на бок - больным ухом кверхуВторой взрослый с помощью пипетки вводит в ухо капли, а затем протирает ушную раковину салфеткой, пропитанной антисептикомПри этом важно: закапывая больное ухо, ни в коем случае не касайтесь его пипеткой - иначе на нее могут попасть бактерии, поясняет доктор. 

В любом случае, какие бы лекарства вы ни давали вашему малышу, главное - делать это осторожно, ласково и с доброй улыбкой. Даже незначительный раздражитель может спровоцировать испуг у ребенка, предостерегает немецкий врач Наргес Пойян. 

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    Автор: Татьяна Вайнман


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