Кому доверяют немцы и что это говорит о жизни в Германии

Врачи на первом месте в опросе, соцсети - на последнем. В ФРГ явный кризис доверия к политическим институтам, но не ко всем. Самые недоверчивые - сторонники "Альтернативы для Германии".

Что общего у врачей, полицейских, судей и университетских преподавателей? Именно им больше всего доверяют сейчас жители Германии. А еще их доверием пользуются те, кто проводят опросы общественного мнения - социологические институты.

Один из самых авторитетных из них, берлинский Forsa, последние два десятилетия регулярно составляет рейтинг доверия к профессиям, государственным институтам и общественным организациям в ФРГ. Результаты очередного опроса, проведенного по заказу журнала Stern и телекомпаний RTL и n-tv, были опубликованы 4 января. Опрос репрезентативный и свежий: в нем с 6 по 12 декабря 2023 года участвовали 4 тысячи респондентов. Им было предложен список из 36 позиций и задан вопрос: кому вы доверяете больше всего.

Высокое доверие к институтам правового государства

Абсолютное большинство опрошенных, около 81%, назвало врачей и полицейских, которые вновь заняли первое и второе места в рейтинге. Это свидетельствует о стабильно высоком авторитете как тех, кто составляет основу системы здравоохранения, так и тех, кто обеспечивает правопорядок в Германии. По-прежнему высоким доверием пользуется ключевой элемент немецкой системы высшего образования: на университеты указали 73% опрошенных.

Федеральный конституционный суд в Карлсруэ оглашает очередное решение Фото: Uli Deck/dpa/picture alliance

Но на сей раз их минимально обогнал Федеральный конституционный суд: его рейтинг повысился на 4 процентных пункта - до 74%. Видимо, такому росту авторитета весьма способствовало принятое в середине ноября решение этого суда о неконституционности нецелевого использования федеральным правительством кредитов на 60 млрд евро. Это решение ввергло правящую в Германии коалицию в острейший бюджентный кризис и потребовало сокращения госрасходов на 2024 год, но в то же время в очередной раз продемонстрировало независимость той судебной инстанции, которая призвана отстаивать принципы и требования Основного закона страны.

Однако обычные суды тоже пользуются в Германии большим, даже растущим доверием: их рейтинг поднялся на 3 процентных пункта, достигнув 71%. Причем среди молодых людей авторитет немецкой судебной системы особенно высок: ей доверяют 83% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет. Тот факт, что полиция, конституционный и обычные суды заняли лидирующие позиции в рейтинге, показывает: правовая система в ФРГ эффективно работает, защищая свободу и интересы жителей страны, поэтому они ей, в свою очередь, доверяют.

Местным властям немцы доверяют больше, чем федеральным

Если доверие к институтам правового государства в сегодняшней Германии очень высокое, то про законодательную и тем более исполнительную власть этого никак не скажешь. Бундестагу, парламенту страны, доверяют лишь 32%, федеральному правительству - только 21%, федеральному канцлеру Олафу Шольцу (Olaf Scholz) и того меньше - 20%. Рейтинг канцлера упал за год на 13 процентных пунктов. Совсем низкий авторитет - у политических партий: им доверяют всего 13% опрошенных, что на 4 пункта хуже прошлогоднего результата.

Мэрия Франкфурта-на-Майне находится в историческом здании ратуши Фото: Torsten Krüger/imageBROKER/picture alliance

В то же время региональные власти, правительства федеральных земель, пользуются доверием 43%, а у мэров городов и муниципальных властей рейтинг 45%. Таким образом, чем географически ближе к опрошенным органы госуправления и их избранные представители, тем скорее немцы склонны им доверять. Тут явно сказывается федеративный характер государственного устройства Германии: в ФРГ у земельных и местных властей весьма широкие полномочия.

Яркой особенностью нынешнего опроса стало то, что больше всего, сразу на 7 пунктов, вырос рейтинг вооруженных сил Германии. Бундесверу теперь доверяет свыше половины немцев: 53%. Это, несомненно, связано с войной в Украине, вопрос лишь в том, что именно укрепило авторитет армии ФРГ: осознание ее необходимости для обороны страны в условиях российского вторжения в Украину, компетентность высших офицеров и экспертов бундесвера при публичной оценке хода боевых действий или, может быть, их роль при оказании помощи украинской армии и при обучении ее солдат.

В Германии соцсетям не доверят даже молодежь

Другой особенностью опроса стало то, что социологи Forsa впервые включили в анкету социальные сети - и они сразу же оказались на последнем месте в списке. Соцсетям доверяют лишь 3% - и даже среди молодежи только 7%. Рейтинг классических средств массовой информации существенно выше, хотя и он довольно низкий. Так, телевидению доверяют только 27%, у прессы (печатные издания) показатель лучше - 41%, а у радио он составляет 50%. Но это означает, что даже этому популярному СМИ доверяет лишь половина населения ФРГ.

Август 2023 года. Художественная инсталляция из детских фигур перед Кёльнским собором в знак протеста против сексуальных преступлений католических священников Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Мало доверия у немцев и к религиозным организациям. Если евангелической (протестантской) церкви доверяют хотя бы 28%, то у католической церкви рейтинг составляет всего 10%, что, несомненно, связано с разоблачениями многочисленных и многолетних сексуальных преступлений священников. Исламу доверяют только 6% опрошенных.

Социологи Forsa спрашивали респондентов, какую партию они поддерживают. Представленные результаты показывают, что самыми недоверчивыми в стране являются сторонники праворадикальной популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Такое впечатление, что многие ее избиратели не доверяют никому и ничему, и прежде всего - демократическим институтам государства.

Так, к одному из лидеров рейтинга, Федеральному конституционному суду, доверие испытывают лишь 34% избирателей АдГ, к мэрам городов - только 24%, к земельным правительствам - всего 12%, к бундестагу - 8%. Если говорить о СМИ, то радио доверяют 17%, прессе - 8%, телевидению - 6%. Зато 15% сторонников "Альтернативы для Германии" доверяют социальным сетям. Это, напомним, в пять раз больше, чем в среднем по стране, и в два с лишним раза больше, чем в молодежной среде.

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