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Полмиллиона немцев вышли из католической церкви за год

Сергей Лебеденко
24 мин. назад

Католическая церковь в Германии теряет прихожан на фоне расследований о многочисленных сексуальных преступлениях священников. Сексуальные скандалы с участием священнослужителей затронули и евангелическую церковь.

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Кельнский собор
Кельнский соборФото: IMAGO/Panama Pictures

В 2022 году 522 821 гражданин ФРГ официально вышел из католической церкви. Такую статистику приводит в среду, 28 июня, Германская епископальная конференция (DBK). Это рекордное число покинувших церковь за год. В 2021 году из церкви вышло 359 338 человек. "Католическая церковь умирает мучительной смертью на глазах общественности", - прокомментировал новость агентству dpa специалист по церковному праву Томас Шюллер (Thomas Schüller).

Уменьшение числа католиков эксперты предсказывали еще в начале 2022 года. Тогда был опубликован доклад с выводами расследователей о сексуальном насилии в архиепархии Мюнхена и Фрайзинга (федеральная земля Бавария). Преступные действия в отношении несовершеннолетних предпринимались священниками на протяжении десятилетий: число жертв исчисляется сотнями. Авторы доклада выяснили, что Йозеф Ратцингер (Josef Ratzinger), бывший папа римский Бенедикт XVI, знал о преступлениях священников, но не предпринимал никаких действий. Будучи архиепископом Мюнхена и Фрайзинга в 1979-1981 годах, Ратцингер как минимум в четырех случаях не стал вмешиваться в происходящее.

Еще одним триггером для массового выхода из католической церкви послужил скандал, связанный с архиепископом Кёльнским Райнером Марией Вёльки (Rainer Maria Woelki). СМИ обвиняли Вёльки в даче ложных показаний по делу о случаях сексуального насилия в местной епархии. В рамках расследования лжесвидетельства немецкая полиция провела 27 июня обыски в шести объектах кёльнской епархии, включая резиденцию архиепископа. "Трагические события, связанные с Кёльном и другими епархиями, которые затронул этот скандал, особенно сильно повлияли на прихожан", - констатирует Шюллер.

Сексуальные скандалы с участием священнослужителей затронули и евангелическую церковь. На  этом фоне из нее в 2022 году вышли 380 тысяч прихожан, сообщает dpa. В Германии для католиков, протестантов, членов еврейских общин существует практика юридического выхода из религиозных организаций, означающая, что вышедшие перестают платить церковный налог. Прихожане других церквей такой налог не платят

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