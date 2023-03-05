Католическая церковь Германии задумалась о сексе

Еще пару лет назад такое невозможно было себе представить. Выставка под названием "Чертова похоть!" открылась в Музее архиепархии Мюнхена и Фрайзинга - католическом культурном учреждении.

Выставка под названием "Чертова похоть! Церковь. Тело. Искусство" ("Verdammte Lust - Kirche. Körper. Kunst") открылась в воскресенье, 5 марта, в Музее архиепархии Мюнхена и Фрайзинга (Diözesanmuseum Freising), расположенном во Фрайзинге - небольшом городе близ баварской столицы. Тема экспозиции весьма пикантна: церковь и секс. Инициатором ее проведения стал немецкий кардинал Райнхард Маркс (Reinhard Marx). В предисловии к каталогу он написал: дискуссия вокруг сексуального насилия в католической церкви сделала очевидной не только проблему злоупотребления властью, но и проблему очень сложных взаимоотношений между людьми в католической церкви и телесностью.

В проповедях и общении с паствой долгие годы создавался негативный образ сексуальности - она всегда упоминалась в связке с виной и искуплением, что в итоге приводило к репрессиям и двойным стандартам. Эта двойная мораль и стала темой экспозиции, на которой представлено более 150 артефактов - от античности до начала XIX века. К примеру, очевидным становится, что церковники не случайно заказывали живописцам портреты Марии Магдалины - весьма фривольные и явно воплощавшие мужские фантазии, уверено руководство музея.

Подробности о выставке "Чертова похоть"

До 29 мая на выставке можно увидеть работы Леонардо да Винчи, Тинторетто, Лукаса Кранаха (Lucas Cranach), Гвидо Рени и других выдающихся мастеров. По словам директора музея Кристофа Кюрцедера (Christoph Kürzeder), экспонаты прибыли из восьми стран и предоставлены крупнейшими собраниями Флоренции, Копенгагена, Вены и других европейских культурных центров.

Как говорит Кюрцедер, выставка призвана "показать структурные проблемы и противоречия, которые сопровождали церковное учение о сексе с момента его зарождения до наших дней". На протяжении веков искусство могло позволить себе создание образов исключительно в заданных христианством рамках, пытаясь при этом соединить человеческое с идеальным.

Тема выставки является потенциально взрывоопасной. При этом, по словам кардинала Маркса, широкий общественный и внутрицерковный дискурс необходим. Возможно, выставка создаст новые предпосылки для дискуссий. Еще несколько лет назад представить себе такую выставку было бы сложно, тем более - в католическом учреждении. Некоторые работы выглядят поразительно смелыми, многогранными, неоднозначными и часто уводят публику далеко за рамки церковных учений, отмечено на сайте Музея архиепархии Мюнхена и Фрайзинга.

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