"Smash": молодежь в Германии выбрала секс и позитив

В Германии выбрали молодежное слово года. "Smash" можно перевести как "класс", "огонь", "бомба", то есть - очень круто. Глагол "smashen" употребляют с сексуальным подтекстом - для выражения заинтересованности.

Итак, жители Германии в возрасте от 10 до 20 лет выбрали свое "слово года": "smash" или его глагольная форма - "smashen". Об этом сообщили рано утром 25 октября издатели словаря немецкого языка Langenscheidt.

"Smash" можно перевести как "круто", "класс", "офигеть", "огонь", "бомба", то есть - очень хорошо в исключительно превосходной степени. Употребляется и как глагол - "smashen", чаще всего - с сексуальным подтекстом для выражения заинтересованности в другом человеке. "Jemanden smashen" означает "хотеть с кем-то пойти на свидание", "хотеть с кем-то заняться сексом". Происходит из английского языка.

Второе место заняло слово "bodenlos": дословно переводится как "бездонный", но молодыми немцами используется в значении "дно", "конец", "хуже некуда", "ниже плинтуса", то есть в тех случаях, когда что-то сделано на редкость скверно. Можно употреблять и в отношении человека, сделавшего что-то недостойное, нехорошее.

Словом "Macher", занявшим третье место, можно назвать человека, быстро и без особых раздумий совершившего поступок, пришедшего на помощь, принявшего решение. В общем, человека дела. Альтернативы в русском языке - "красавчик", "братан", "мужик сказал - мужик сделал". Причем "Macher" вовсе не обязательно является таковым на постоянной основе, быть названным "человеком дела" можно за какой-то конкретный поступок.

Молодежное слово года: что это?

Каждый год осенью издатели словаря Langenscheidt проводят конкурс , в результате которого в Германии выбирают "молодежное слово года". Варианты предлагают тинейджеры. Потом из списка, составленного на основе их предложений, путем онлайн-голосования в несколько этапов они же сами определяют сначала трех фаворитов, а затем - победителя.

В 2021 году победу одержало слово "сringe": употребляется как "вот лажа", "блин", всплывает в ситуации, когда стыдно за других, например, если взрослые заимствуют язык подростков, чтобы придать себе крутости, но ошибаются с контекстом.