 Молодой немецкий: любимые слова тинейджеров в Германии | Учеба и работа в Германии | DW | 15.10.2020

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Учеба и карьера

Молодой немецкий: любимые слова тинейджеров в Германии

В Германии выбрали "молодежное слово года". В онлайн-голосовании немецких подростков победил англицизм. О самых популярных словах в сленге молодых немцев - в фотогалерее DW.

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Lost - "без понятия"

    Каждый год, за исключением 2019-го, в Германии проводят конкурс на самое популярное молодежное слово. Предлагают слова тинейджеры. На сей раз они сами выбрали победителя - раньше это делало жюри. Итак, самым популярным в молодежном сленге немцев стал англицизм "lost" - "потерянный", "растерянный", "не имеющий понятия". В русском языке можно сравнить с непристойной аббревиатурой "хз".

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Англицизмы рулят

    Среди фаворитов конкурса, который проводят издатели словаря Langenscheidt, в этом году были и другие слова из анлийского языка. "Cringe" ("Какой стыд!", "лажа", "конфуз") пришло из онлайнового общения, его можно встретить в комментариях под постами. "Wyld/Wild" - эмоциональная реакция "Класс!", "Супер!" или "Жесть!". В топ 10 есть и новая версия "братана" - "Digga/Diggah".

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Ehrenmann/Ehrenfrau - "братан"

    В 2018-м победил аналог "братана" - "Ehrenmann/Ehrenfrau". Так принято говорить о том, кто пользуется уважением, кто держит слово и остается верным своим принципам. В молодежную среду оно пришло не без помощи рэперов, правда, они используют это понятие в ироничном ключе. Bushido, Kollegah и его напарник Фарид Банг посвятили не одну песню "человеку чести".

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    "Verbuggt" - "с багом"

    В списке фаворитов 2018 года было слово "verbuggt" пришло из жаргона айтишников. "Verbuggt" или "buggy" - "с багом" - употребляют по отношению к программному обеспечению, которое дало сбой. Немецкая молодежь использует этот слово, критикуя кого-то. Можно перевести как "У тебя не все дома".

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    I bims - "Это я"

    Это почти из серии "Их бин дубин". Немецкое "их бин" прижилось в русской разговорной речи - даже те, кто не знают немецкого, с этим выражением знакомы. Коверканием немецкого языка увлеклись и молодые немцы, особенно в интернете, порой из-за незнания сложной немецкой грамматики. Этот тренд критикуют, что, как мы видим, не помешало I bims (правильно "Ich bin´s") стать самым популярным в 2017 году.

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Tinderjährig - "тиндерлетний"

    Tinderjährig - так называется человек, достигший возраста, когда ему можно пользоваться известным мобильным приложением для знакомств. "Тиндерлетний" было одним из популярных слов-номинантов в 2017-м. Годом ранее многие проголосовали за "Tindergarten". Так в немецком молодежном сленге обозначали собрание онлайн-контактов в Tinder.

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Fly sein

    Молодежным словом 2016 года стало Fly sein. Оно пришло из хип-хопа и описывает состояние "полного отрыва" и готовность гулять до упаду.

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Нopfensmoothie - "хмельной смузи"

    Смузи - напиток нового поколения поклонников здорового питания. Ягодный, фруктовый, с добавлением йогурта… Ячменный, пшеничный? Нopfensmoothie - Hopfen - нем."хмель" - новое, шутливое обозначение для пива. И у хипстеров этот традиционный напиток в моде.

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Smombie - "смартфонозомби"

    В 2015 году жюри проголосовало за "смартфонозомби". Так называют человека, который постоянно смотрит на дисплей телефона или планшета, не обращая внимания на то, куда идет. Этот термин возник от сокращенного слияния слов "смартфон" и "зомби". Среди фаворитов был глагол "krimmen" - "сначала подарить, потом отнять". Крым по-немецки - Krim. А также слово, связанное с канцлером Германии...

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Merkeln - "косить под Меркель"

    "Меркелить", "меркельничать", "косить под Меркель" - глагол "merkeln" был популярен среди юных немцев в 2015 году, но молодежным словом года все же не стал. Слово образовано от фамилии нынешнего канцлера Германии и означает ничегонеделание, уклонение от ответов и откладывание решений на потом.

    Автор: Татьяна Вайнман, Марина Борисова


  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Lost - "без понятия"

    Каждый год, за исключением 2019-го, в Германии проводят конкурс на самое популярное молодежное слово. Предлагают слова тинейджеры. На сей раз они сами выбрали победителя - раньше это делало жюри. Итак, самым популярным в молодежном сленге немцев стал англицизм "lost" - "потерянный", "растерянный", "не имеющий понятия". В русском языке можно сравнить с непристойной аббревиатурой "хз".

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Англицизмы рулят

    Среди фаворитов конкурса, который проводят издатели словаря Langenscheidt, в этом году были и другие слова из анлийского языка. "Cringe" ("Какой стыд!", "лажа", "конфуз") пришло из онлайнового общения, его можно встретить в комментариях под постами. "Wyld/Wild" - эмоциональная реакция "Класс!", "Супер!" или "Жесть!". В топ 10 есть и новая версия "братана" - "Digga/Diggah".

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Ehrenmann/Ehrenfrau - "братан"

    В 2018-м победил аналог "братана" - "Ehrenmann/Ehrenfrau". Так принято говорить о том, кто пользуется уважением, кто держит слово и остается верным своим принципам. В молодежную среду оно пришло не без помощи рэперов, правда, они используют это понятие в ироничном ключе. Bushido, Kollegah и его напарник Фарид Банг посвятили не одну песню "человеку чести".

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    "Verbuggt" - "с багом"

    В списке фаворитов 2018 года было слово "verbuggt" пришло из жаргона айтишников. "Verbuggt" или "buggy" - "с багом" - употребляют по отношению к программному обеспечению, которое дало сбой. Немецкая молодежь использует этот слово, критикуя кого-то. Можно перевести как "У тебя не все дома".

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    I bims - "Это я"

    Это почти из серии "Их бин дубин". Немецкое "их бин" прижилось в русской разговорной речи - даже те, кто не знают немецкого, с этим выражением знакомы. Коверканием немецкого языка увлеклись и молодые немцы, особенно в интернете, порой из-за незнания сложной немецкой грамматики. Этот тренд критикуют, что, как мы видим, не помешало I bims (правильно "Ich bin´s") стать самым популярным в 2017 году.

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Tinderjährig - "тиндерлетний"

    Tinderjährig - так называется человек, достигший возраста, когда ему можно пользоваться известным мобильным приложением для знакомств. "Тиндерлетний" было одним из популярных слов-номинантов в 2017-м. Годом ранее многие проголосовали за "Tindergarten". Так в немецком молодежном сленге обозначали собрание онлайн-контактов в Tinder.

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Fly sein

    Молодежным словом 2016 года стало Fly sein. Оно пришло из хип-хопа и описывает состояние "полного отрыва" и готовность гулять до упаду.

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Нopfensmoothie - "хмельной смузи"

    Смузи - напиток нового поколения поклонников здорового питания. Ягодный, фруктовый, с добавлением йогурта… Ячменный, пшеничный? Нopfensmoothie - Hopfen - нем."хмель" - новое, шутливое обозначение для пива. И у хипстеров этот традиционный напиток в моде.

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Smombie - "смартфонозомби"

    В 2015 году жюри проголосовало за "смартфонозомби". Так называют человека, который постоянно смотрит на дисплей телефона или планшета, не обращая внимания на то, куда идет. Этот термин возник от сокращенного слияния слов "смартфон" и "зомби". Среди фаворитов был глагол "krimmen" - "сначала подарить, потом отнять". Крым по-немецки - Krim. А также слово, связанное с канцлером Германии...

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Merkeln - "косить под Меркель"

    "Меркелить", "меркельничать", "косить под Меркель" - глагол "merkeln" был популярен среди юных немцев в 2015 году, но молодежным словом года все же не стал. Слово образовано от фамилии нынешнего канцлера Германии и означает ничегонеделание, уклонение от ответов и откладывание решений на потом.

    Автор: Татьяна Вайнман, Марина Борисова


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