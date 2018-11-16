Молодой немецкий: любимые слова тинейджеров в Германии

Молодежный сленг: любимые слова немцев

I bims - "Это я"

Это почти из серии "Их бин дубин". Немецкое "их бин" прижилось в русской разговорной речи - даже те, кто не знают немецкого, с этим выражением знакомы. Коверканием немецкого языка увлеклись и молодые немцы, особенно в интернете, порой из-за незнания сложной немецкой грамматики. Этот тренд критикуют, что, как мы видим, не помешало I bims (правильно "Ich bin´s") стать самым популярным в 2017 году.