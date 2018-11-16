Молодой немецкий: любимые слова тинейджеров в Германии

В Германии выбрали "молодежное слово года". В онлайн-голосовании немецких подростков победил англицизм. О самых популярных словах в сленге молодых немцев - в фотогалерее DW.
Мы уже знакомили вас с немецкими пословицами и поговорками про детей, животных, птиц, лес, сад и огород... Сегодня речь пойдет о частях тела: голове, животе, ногах - и так далее.
Почти 300 видов птиц обитают в Германии в природе. Плюс разные домашние виды. Не удивительно, что птиц так много и в немецком языке - в пословицах, поговорках, фразеологизмах.
Животные часто становятся героями пословиц, поговорок, идиом. Причем речь в этих устойчивых оборотах на самом деле идет о людях.