Англицизм года в Германии: пандемия ударила и по лингвистике

Англицизмом 2021 года стал глагол boostern - "бустерить". Он обозначает бустерную (дополнительную) прививку, которую рекомендуют делать спустя некоторое время после полного вакцинирования, поскольку количество антител уменьшается.

Еще в декабре прошлого года глагол boostern и существительное Boosterimpfung (бустерная прививка) пополнили орфографический словарь Duden. Это самое авторитетное и надежное издание, отражающее развитие немецкого языка. Раз в три-четыре года в свет выходит его новый печатный вариант. А в промежутке обновляется онлайн-версия словаря.

Новые слова в немецком языке

Новая лексика является своего рода зеркалом жизни немецкого общества - в ней отражены главные темы общественных дискуссий в Германии, а также события, существенно повлиявшие на жителей страны. И, разумеется, пандемия вот уже второй год остается главной темой. Поэтому решение жюри выбрать англицизмом года глагол, связанный с антиковидной прививкой, вряд ли кого-то удивило. Инициатива "Англицизм года" присуждает такой титул с 2010 года.

У заимствований есть, конечно, и свои противники, по убеждению которых чужие слова обедняют немецкий язык. Это, как правило, сторонники языкового пуризма: например, Объединение немецкого языка (Verein Deutsche Sprache) отчаянно борется с англизизмами.

Но все-таки большинство экспертов смотрят на заимствование иностранных слов оптимистично. Так, жюри инициативы "Англицизм года" довольно подробно объяснило, почему в данном случае иностранное слово является более удачным, чем немецкий эквивалент - "eine Auffrischungsimpfung geben/erhalten". Английское слово "бустерить" сразу относит нас к коронавирусу Sars-CoV-2. Это делает коммуникацию более точной. Другой аргумент в пользу распространенного англицизма: это слово подчеркивает временный эффект вакцины и необходимость повторной прививки.

Кроме того, у глагола "бустерить" есть положительный эффект или, так сказать, позитивная динамика. По мнению экспертов, он звучит оптимистично. Оставим аргументы специалистов в стороне и просто запомним, что в немецком языке стало еще на один англицизм больше. Статистически каждое третье-пятое слово в немецком происходят из латинского или греческого, около двух процентов немецких слов основаны на заимствованиях из английского. Самый распространенный англицизм - "окей".

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