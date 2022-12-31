Умер Йозеф Ратцингер - папа римский на покое Бенедикт XVI

Он изменил Святой престол, чтобы сохранить его. Бенедикт XVI - первый понтифик из Германии за 500 лет. Многие его любили, для многих он остался противоречивой фигурой. Бенедикт XVI скончался в возрасте 94 лет.

Бенедикт XVI, получивший после отречения в 2013 году титул "римский понтифик на покое", скончался 31 декабря 2022 года на 95-м году жизни.

В феврале 2013 года Бенедикт предпринял необычный шаг, уйдя на покой с поста понтифика по состоянию здоровья. Он стал первым с 1415 года папой римским, который добровольно отрекся от поста главы Римско-католической церкви. Тем самым Бенедикт XVI открыл своим преемникам возможность последовать его примеру, если они почувствуют, что силы покидают их.

Он был первым немцем на Святом престоле за почти 500 лет. А вошел в историю папа римский Бенедикт XVI тем, что 28 февраля 2013 года от этого престола отрекся. Будучи главой Римско-католической церкви, он призывал к диалогу разума и веры, к поиску места религии в современном просвещенном мире.

"Кардиналы избрали меня. Простого и скромного делателя в винограднике божьем". С такими словами кардинал Йозеф Ратцингер (Josef Ratzinger) выступил с балкона собора Святого Петра в Ватикане 19 апреля 2005 года, сразу вызвав множество симпатий. После всего лишь двухдневного заседания конклава кардиналов над Сикстинской капеллой появился белый дым: 78-летний Ратцингер стал главой Римско-католической церкви, папой римский Бенедиктом XVI.

Путь от священника до папы римского

Избрание папой римским означало для Йозефа Ратцингера кульминационный момент его жизни. Ратцингер родился 16 апреля 1927 года в деревушке Марктль-ам-Инн в баварской провинции. Его отец служил в жандармерии, все члены семьи были глубоко религиозными людьми. 17-летним юношей Йозеф Ратцингер в 1944 был призван в ряды вермахта. После окончания Второй мировой войны он, как и его брат Георг, который был старше на три года, изучал теологию в университете и стал священником.

Семья Ратцингер. 1938 год. Крайний слева - Йозеф. Фото: Getty Images/German Catholic News Agency KNA

В конце 50-х годов Ратцингер стал профессором теологии и очень быстро завоевал всеобщее уважение. Вместе с кельнским архиепископом кардиналом Йозефом Фрингсом (Josef Frings) в 1963 году он принимал участие во втором Ватиканском соборе, который должен был положить начало обновлению церковного учения и жизни католической церкви. Но студенческие протесты 1968 года сильно изменили настрой Ратцингера. Если вначале профессор теологии из Баварии выступал за новый курс и реформы, то впоследствии вернулся к традиционалистскому мышлению. В 1977 году Ратцингер стал архиепископом Мюнхена и Фрайзинга и в скором времени кардиналом.

Спустя 4 года папа Иоанн Павел Второй пригласил его в Ватикан. Там Ратцингер стал префектом Конгрегации доктрины веры. В дискуссиях по таким острым вопросам как реформы, церковное учение, роль женщины в церкви, экуменический процесс теолог Ратцингер придерживался строгого консервативного курса.

Немцы и папа римский

Избрание папы Бенедикта XVI в 2005 году вызвало восторг и гордость у немецких католиков. "Мы - папа римский" - так была озаглавлена статья в самом популярном бульварном издании Германии. Но звучали и опасения: дескать, 265-й папа в истории католической церкви слишком стар для Святого престола в свои 78 лет, а из-за своего консерватизма он не способен проводить реформы в церкви.

"Мы - папа!" Заголовок газеты Bild после избрания Йозефа Ратцингера папой римским. Фото: picture-alliance/dpa/T. Kleinschmidt

За пределами ФРГ тоже высказывали опасения. Немец на Святом престоле? И это спустя 60 лет после Второй мировой войны и совершенных национал-социалистами чудовищных преступлений против евреев? Понтифик из страны Мартина Лютера, расколовшего христианскую церковь?

Сейчас ясно, что 8 лет нахождения Йозефа Ратцингера на Святом престоле были переходным периодом . Это однако не означало, что Ратцингер ограничивался малозначительными поступками, а его действия не имели далеко идущих последствий для церкви. Бенедикт XVI расставил собственные акценты. Так, он назначил более половины тех кардиналов, которые в 2013 году выбрали следующим папой римским Франциска - лидера уже совсем другой эпохи, проводящего сейчас осторожные реформы Римско-католической церкви.

Слова, которые папа Бенедикт XVI оставил миру

Бенедикт XVI всегда выступал за живой диалог между религией и современностью. Он вел этот диалог во время своего телевизионного интервью - первого в истории церкви телеинтервью понтифика, в своих твитах, в книгах. Но, прежде всего, в своих речах. Он неоднократно выступал против противопоставления рационального начала и Бога. "Бог - это не нечто абсурдное, что противостоит разуму", - говорил он.

Йозеф Ратцингер после избрания папой римским в 2005 году Фото: Domenico Stinellis/AP Photo/picture alliance

Папа римский удивил всех, став - несмотря на почтенный возраст - настоящим вдохновителем на Всемирных днях католической молодежи. А как проповедник - прежде всего во время еженедельных выступлений в Ватикане - он концентрировался на толковании Святого Писания. "Кто верует, тот никогда не одинок. Ни в жизни, ни в смерти", - это были самые важные слова, произнесенные им во время его пребывания на Святом престоле.

Во время своего последнего визита в Германию в 2011 году в качестве понтифика Бенедикт XVI произнес в Айхсфельде в Тюрингии: "Где есть Бог, там есть будущее. Сказано, где мы даем Божьей любви полностью влиять на нашу жизнь, там открыты небеса".

Что сделал и не сделал понтифик

У Бенедикта XVI было немало критиков. Протестантов возмущало то, что он активно не способствовал экуменическому процессу - сближению различных христианских конфессий. Его критиковали и за контакты с традиционалистами из братства святого Пия и за излишнее терпение по отношению к их действиям. В арабском мире вызвала возмущение речь Бенедикта XVI в Регенсбурге в 2006 году и его неудачное высказывание о пророке Мухаммеде. Впрочем, впоследствии благодаря ему же христианско-мусульманский диалог проходил на качественно более высоком уровне.

Так на кёльнском карнавала комментировали усилия церкви по расследованию случаев педофилии Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Пожалуй, наиболее сильно время пребывания Бенедикта XVI на Святом престоле омрачил скандал из-за скрываемых церковью случаев педофилии. Во многих странах - Ирландии, США, Австралии, Бельгии, а с 2010 года и в Германии - достоянием общественности становились все новые случаи сексуального насилия священников над детьми. Церковь критиковали за то, что она реагировала недостаточно решительно, хотела умолчать о преступлениях, оставила виновных без наказания, просто лишив их сана. Понтифик искал выхода из этой ситуации. Он шел на контакт с жертвами, встречался с ними во время своих поездок по миру, всегда публично. Было заметно, как сильно его потрясли их судьбы, их - как он говорил - "огромные страдания". Впоследствии Бенедикт XVI ужесточил правила обучения священников.

В 2012 году разразился скандал, получивший название Vatileaks. Достоянием общественности стали секретные документы Ватикана и переписка папы римского. Человеком, который опубликовал все это, был камердинер папы Бенедикта XVI Паоло Габриеле. После короткого домашнего ареста понтифик его помиловал. Но это предательство, совершенное людьми из ближнего окружения, глубоко потрясло понтифика.

Решение оставить Святой престол

Конечно, в последние месяцы на Святом престоле 85-летний Бенедикт XVI выглядел физически больным. И на этом фоне решение сложить с себя полномочия было мужественным шагом и свидетельством рационального отношения к ситуации и своим возможностям влиять на нее. Но у многих католиков до тех пор был другой идеал папы римского - понтифика, который служил церкви до самой смерти. Получалось, что Бенедикт этому идеалу не соответствовал.

Отречение папы римского от Святого престола стало сенсацией в Германии Фото: picture-alliance/dpa

На самом деле Бенедикт XVI отрекся от Святого престола из-за безграничного уважения к нему - а также из-за стремления сохранить свое человеческое достоинство. Это и был смелый акт реформирования церкви, который сделал и высший пост в католической церкви, и самого понтифика ближе к людям.

Последние дни жизни

Последние кадры с Йозефом Ратцингером показало баварское телевидение в конце 2019 года. На них он уже не мог передвигаться самостоятельно и плохо видел. Голос его был слаб. В последний раз он побывал в Германии в июне 2020 года, чтобы попрощаться в Регенсбурге со своим умирающим братом Георгом и помолиться на могиле родителей. Через 10 дней состоялись похороны Георга Ратцингера, но на них он приехать уже не смог.

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