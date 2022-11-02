Германия недосчиталась пациентов из России

Германия считается одним из популярных направлений медицинского туризма. При этом в страну приезжают не только желающие сделать "пластику" из эстетических соображений, но и пациенты с заболеваниями, дальнейшее лечение которых у них на родине становится невозможным по каким-либо причинам.

Кто приезжает на лечение в Германию?

К самым востребованным направлениям медицинского туризма в Германии относятся ортопедия, внутренняя медицина, кардиология и хирургия. "Как раз в случае редких заболеваний пациенты ищут лучшие возможности для лечения, и это может привести их и в Германию. Лечение в Германии - это еще и вопрос престижа", - говорит Мариам Азефи (Mariam Asefi), руководитель отделения, изучающего медицинский туризм в Высшей школе Бонн-Рейн-Зиг. На формирование спроса и предложения оказывают влияние и такие факторы, как цены на нефть, ситуация на валютном рынке, подчеркивает немецкий эксперт.

Медицинский туризм развивается и набирает обороты по всему миру - как следствие глобализации. 30 стран можно отнести к активным игрокам на этом рынке. Наиболее популярные направления - США, Южная Корея, Таиланд и Турция. Германия на протяжении последних лет также относится к востребованным странам и в ценовом сравнении считается относительно выгодной принимающей стороной. В 2020 году в Германию на лечение приехали более 65 тысяч иностранных пациентов из 177 стран мира. Больше всего - из соседних Польши (свыше 10 тысяч) и Нидерландов (свыше 6 тысяч). Пациенты из стран, не входящих в ЕС, приезжали также: больше всего - из России (свыше двух тысяч), из Украины (свыше 1400) и Саудовской Аравии (свыше 500).

Немецкие клиники недосчитались российских пациентов

Несмотря на то, что Германия успела зарекомендовать себя в сфере медицинского туризма как одна из основных стран-направлений, спрос среди иностранных пациентов на услуги немецких клиник резко снизился за последние пару лет. Мариам Азефи объясняет это прежде всего оттоком российских пациентов. В 2020 году спрос из России сократился на треть. После пандемии заметно вырос спрос из других стран, однако этого роста оказалось недостаточно, чтобы покрыть пробел, образовавшийся из-за нехватки туристов, приезжающих на лечение в Германию из России.

И немецкие клиники уже ощутили это на себе. В Университетской клинике во Фрайбурге в свое время было создано специальное отделение, которое занимается пациентами из стран, не входящих в ЕС. Из-за пандемии коронавирусной инфекции и введенных ограничений поток медицинских туристов за последние годы существенно сократился. В 2021 году это отделение приняло примерно 800 человек. В 2020 году в отделении побывало 1070 человек. Большинство приехали из Украины, четверть - из России.

Некоторые клиники приняли решение отказаться от медицинского туризма еще до пандемии. В Университетской клинике Дюссельдорфа, по информации DW, уже на протяжении последних лет не проводились кампании по активному привлечению пациентов из-за рубежа. Для клиники в Дюссельдорфе медицинский туризм больше не относится к стратегическим задачам и не играет существенной роли в структуре доходов.

Берлин, клиника Vivantes Фото: Schoening/imageBROKER/picture alliance

Аналогичные тенденции можно наблюдать и в немецкой столице - в сети клиник Vivantes. Созданный когда-то специально для иностранных пациентов отдел "Vivantes International Medicine" был распущен к концу марта текущего года. Причина все та же: падение спроса. Содержание целого отдела оказалось нерентабельным. В 2020 году пациентов из стран, не входящих в ЕС, было меньше 1000, большинство из которых приехали в Берлин из России. В период с 2016 по 2019 год ежегодно приезжало более 1200 человек.

Итак, несмотря на хорошую репутацию немецких клиник на рынке медицинского туризма, этот бизнес в Германии оказался в кризисной ситуации. Насколько отрасль сможет оправиться от последствий пандемии и войны в Украине, пока неясно.