Медицинские музеи в Германии

Экспозиции этих музеев рассказывают об истории медицины и фармакологии, о разных болезнях, целебных травах, важных открытиях, знаменитых врачах и ученых.

В Германии насчитывается несколько десятков музеев и постоянных экспозиций, посвященных истории медицины и других научных и практических областей, связанных со здоровьем и здравоохранением.

Некоторые работают по стандартному расписанию или хотя бы несколько дней в неделю. Многие небольшие музеи открыты для посетителей лишь несколько дней в месяц или проводят только экскурсии - по предварительной записи. В случае интереса информацию об этом можно узнать по ссылкам на сайты в коротких описаниях ниже.

Музей гигиены

Витраж 1930-х годов в Немецком музее гигиены Фото: Jens Meyer/AP/picture alliance

Немецкий музей гигиены (Deutsches Hygiene-Museum) был основан в Дрездене в 1912 году после проходившей в этом городе первой Международной выставки по вопросам гигиены. В музее также работает специальная экспозиция для детей. В рамочной программе - десятки докладов, дискуссий, чтений и концертов.

История медицины

Желчные камни из коллекции берлинского Музея истории медицины Фото: picture alliance/dpa/Stephanie Pilick

Музей истории медицины (Berliner Medizinhistorisches Museum) крупнейшей берлинской клиники (Charité) рассказывает о развитии медицины в течение последних четырех столетий. Помимо инструментов и приборов здесь выставлены патологоанатомические препараты и другие экспонаты, среди них - коллекция желчных камней.

Аптечное дело

Один из залов Немецкого аптечного музея Фото: Dt. Apotheken Museum-Stiftung Heidelberg

Немецкий аптечный музей (Deutsches Apotheken-Museum) в Гейдельберге - важнейший музей в Германии, посвященный истории фармакологии. Был основан в 1937 году. С 1957 года находится на территории Гейдельбергского замка. В коллекции представлены экспонаты от античных времен до наших дней.

Медицина и мореплавание

Медицинские инструменты судового врача из коллекции музея Фото: picture-alliance/dpa/Maja Hitij

Музей истории медицины при Университетской клинике Гамбурга (Medizinhistorisches Museum am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) был открыт в 2010 году. Большое значение для Гамбурга традиционно имеет морская торговля, поэтому особое внимание в музее уделяется работе судовых и портовых врачей.

Музей в Гютерсло

Кесарево сечение на рисунке 1506 года Фото: picture alliance/akg-images

Медицинская экспозиция Городского музея Гютерсло (Stadtmuseum Gütersloh) в 1990 году получила специальный приз как "Европейский музей года". Экспозиция рассказывает об истории медицины в мире, начиная с античных времен, а также о знаменитых врачах, работавших в этом городе. Среди экспонатов - письменный стол Роберта Коха и аппарат "железное легкое".

Роберт Кох

Роберт Кох во время экспедиции в Южную Африку в 1896 году Фото: picture-alliance/dpa

Экспозиция Музея в Институте Роберта Коха (Das Museum im Robert Koch-Institut) в Берлине посвящена основателю института по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней, знаменитому немецкому микробиологу Роберту Коху. В 1905 году этому ученому, открывшему возбудителя туберкулеза, была присуждена Нобелевская премия по медицине.

Икс-излучение

Вильгельм Конрад Рёнтген в своей лаборатории. Рисунок Фото: picture-alliance/prismaarchivo

Немецкий музей Вильгельма Конрада Рентгена (Deutsches Röntgen-Museum) в Ремшайде расположен на родине выдающегося немецкого ученого, первого в истории физики лауреата Нобелевской премии. Вильгельм Конрад Рентген получил ее за открытие икс-излучения - рентгеновского излучения. Музей расположен в небольшом фахверковом здании недалеко от дома, в котором он родился.

Вильгельм Конрад Рентген

Вильгельм Конрад Рёнтген Фото: picture-alliance/dpa

Мемориальный музей Вильгельма Конрада Рентгена (Röntgen-Gedächtnisstätte Würzburg) в Вюрцбурге был создан в лабораториях бывшего университетского Института физики, где работал этот ученый. Экспозиция посвящена истории экспериментальной физики. Икс-излучение, названное его именем, ученый открыл 120 назад - в 1895 году.

Водолечение

Водные процедуры по методу Кнейппа. Фотография 1935 года Фото: picture alliance/akg-images

Музей Себастьяна Кнейппа (Kneippmuseum Bad Wörishofen) в Бад-Вёрисхофене посвящен немецкому физиотерапевту и священнику, разработавшему популярную систему водолечения. Его книга "Meine Wasserkur" была переведена на многие языки. Издание на русском "Мое водолечение: средства для излечения болезней и сохранения здоровья" впервые вышло в 1893 году в Киеве.

Лечебные травы

Хильдегарда Бингенская Фото: picture alliance/Arco Images GmbH

Исторический музей Хильдегарды Бингенской (Historisches Museum am Strom - Hildegard von Bingen) в городе Бинген-на-Рейне рассказывает о немецкой монахине XII века - знаменитой травнице, автору трудов по естествознанию и медицине, одной из четырех женщин, удостоенных Ватиканом звания Учитель Церкви. Всего в этом списке - 36 имен во главе с Фомой Аквинским.

Госпитальный орден

Искушение Святого Антония. Картина XVII века Фото: picture-alliance/akg-images

Музей госпитального ордена Антония Великого (Antoniter-Museum) расположен в городе Мемминген. Названный именем первого христианского монаха орден был основан в 1095 году. Его братство в Меммингене существовало в 1214-1526 годах. Главной задачей было лечение больных, страдавших от так называемого "огня Святого Антония" (эрготизма) - отравления алкалоидами спорыньи. Они попадают в муку из зерен ржи и ряда других злаков, зараженных склероциями.

Оздоровительная гимнастика

Спортивная площадка в берлинском парке Хазенхайде, заложенная "Отцом Яном" в 1811 году. Гравюра около 1850 года Фото: picture-alliance/akg-images

Музей Фридриха Людвига Яна (Friedrich-Ludwig-Jahn-Museum) работает во Фрейбурге (Унструт) в земле Саксония-Анхальт. "Отец Ян", как его называют, жил в 1778-1852 годах и считается основателем современной гимнастики. Он организовал несколько спортивных обществ и сыграл решающую роль в распространении многих спортивных снарядов - от брусьев до гимнастических колец.

Хирургия

Иллюстрация 1633 года к изданию собрания трудов Вильгельма Фабри во Франкфурте-на-Майне Фото: picture alliance/akg-images

Музей Вильгельма Фабри (Wilhelm-Fabry-Museum) находится в Хильдене. Отец немецкой хирургии, как его называют, родился в этом городе в 1560 году. Написал двадцать научных трудов и считается основоположником хирургической науки. Его жена Мари Колинет, тоже врач, первой применила магнит для извлечения металлических предметов из глаза и улучшила метод кесарева сечения.

Анатомия

Скелеты сиамских близнецов из коллекции в Галле Фото: picture alliance/ZB/W. Grubitzsch

Анатомическая коллекция Мекелей (Meckelsche Sammlung) принадлежит Университету имени Лютера в городе Галле (Зале). Первыми экспонатами стали препараты из частной коллекции, собранной берлинским анатомом XVII века Иоганном Мекелем. Дело продолжили его сын и внук. Последний, названный в честь деда, стал основателем современной тератологии - науки, изучающей уродства.

Университетский музей

"Урок анатомии доктора Тульпа". Картина Рембрандта, 1632 год. Королевская галерея в Гааге Фото: cc

Анатомический музей (Museum anatomicum) является одним из подразделений Марбургского университета, широко известного своими давними традициями в области преподавания медицины и медицинских исследований. Коллекцию начали собирать в XIX веке для научных и учебных целей.

Музей в Ингольштадте

Медицинские инструменты эпохи Ренессанса - XVI век Фото: picture alliance/dpa/Hendrik Schmidt

Немецкий музей истории медицины (Deutsche Medizinhistorische Museum) расположен в городе Ингольштадт. В коллекции собраны экспонаты от древнейших времен до наших дней. Среди них - скелет "гиганта из Тегернзе" Томаса Хаслера (1851-1876), внесенного в Книгу рекордов Гиннесса. Его рост составлял 2,35 метра. Музей размешается в старом здании медицинского факультета.

Тело и этика

Рисунки Леонардо да Винчи, XV век Фото: picture alliance/Prisma Archivo

Медико-историческая коллекция Рурского университета (Medizinhistorische Sammlung der Ruhr-Universität) находится в Бохуме. В музее, расположенном в башне бывшей шахты, собрано более 10 тысяч инструментов и аппаратов из всех областей медицины XIX-XX веков. В центре внимания постоянной экспозиции - история изучения тайн человеческого тела и этические вопросы.

Фармакология

Аптекарские склянки Фото: picture alliance/Lou Avers

Музей истории медицины и фармакологии Университета имени Христиана Альбрехта (Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) в Киле был основан в 1980-х годах после передачи университету одной частной коллекции из Швейцарии. Помимо инструментов и техники здесь представлены объекты, относящиеся к народной и этномедицине.

Проказа

Экспонаты музея Фото: picture-alliance/dpa/F. Gentsch

Музей лепры (Lepramuseum) в вестфальском городе Мюнстер - единственный в Германии музей, посвященный истории, распространению и борьбе с этим инфекционным заболеванием. Был открыт в 1986 году после создания немецкого Общества по изучению лепры. Музей расположен в небольшом фахверковом доме. Рядом находится часовенка Святого Лазаря из лепрозория XVI века.

Черная смерть

Защитный костюм от чумы времен Средневековья Фото: picture alliance/ZB/Jens Wolf

Музей Иоганна Винтера (Johann-Winter-Museum) в городе Андернах - небольшой музей истории врачебного искусства в родном городе немецкого ученого-медика XVI века. Рассказывает о медицине доисторического периода, античности и Средневековья, а также фармакологии, анестезии, интенсивной терапии. Около музея расположен сад с лечебными травами.

Психиатрия

"Дом сумасшедших". Гравюра 1834 года Фото: picture-alliance/akg-images

Вюртембергский музей психиатрии (Württembergisches Psychiatriemuseum) в Цвифальтене основан в 2003 году. Музей посвящен истории современной психиатрии и психиатрических больниц, диагностике, а также знакомит с известными врачами и учеными, работавшими в этой области. Специальный раздел рассказывает об эвтаназии в "третьем рейхе".

Эпилепсия

МРТ-изображение головы человека Фото: picture alliance /Bildagentur-online/TIPS-Images

Немецкий музей эпилепсии (Deutsches Epilepsiemuseum Kork) в городе Кель находится в районе Корк в помещениях Музея ремесел. Этот первый в мире музей, посвященный эпилепсии, был открыт в 1998 году. Рассказывает об истории болезни, диагностике, методах лечения, а также отражении в религиозном искусстве и других произведениях.

Стоматология

Доктор Айзенбарт. Карикатура 1840 года Фото: picture alliance/akg-images

Музей истории дантистики (Dentalhistorisches Museum) в Чадрасе. Был открыт в 2000 году в одном из зданий замка Колдиц, а через несколько лет переехал в парк, находящийся по соседству. Музей располагает экспонатами, книгами и документами из более чем ста больших и малых частных коллекций. Экспозиция интересна не только профессионалам, но широкой публике.

Зрение

Монокль Фото: picture alliance/chromorange

Оптический музей (Optisches Museum Jena) в Йене. Специальные разделы его обширной экспозиции посвящены истории очков, офтальмологических приборов и микроскопов. В одном из помещений воссоздана старая мастерская фирмы Zeiss 1866 года. В 2023 году музей закрыт на реконструкицю.