Медицинские музеи в Германии
В Германии насчитывается несколько десятков музеев и постоянных экспозиций, посвященных истории медицины и других научных и практических областей, связанных со здоровьем и здравоохранением.
Некоторые работают по стандартному расписанию или хотя бы несколько дней в неделю. Многие небольшие музеи открыты для посетителей лишь несколько дней в месяц или проводят только экскурсии - по предварительной записи. В случае интереса информацию об этом можно узнать по ссылкам на сайты в коротких описаниях ниже.
Музей гигиены
Немецкий музей гигиены (Deutsches Hygiene-Museum) был основан в Дрездене в 1912 году после проходившей в этом городе первой Международной выставки по вопросам гигиены. В музее также работает специальная экспозиция для детей. В рамочной программе - десятки докладов, дискуссий, чтений и концертов.
История медицины
Музей истории медицины (Berliner Medizinhistorisches Museum) крупнейшей берлинской клиники (Charité) рассказывает о развитии медицины в течение последних четырех столетий. Помимо инструментов и приборов здесь выставлены патологоанатомические препараты и другие экспонаты, среди них - коллекция желчных камней.
Аптечное дело
Немецкий аптечный музей (Deutsches Apotheken-Museum) в Гейдельберге - важнейший музей в Германии, посвященный истории фармакологии. Был основан в 1937 году. С 1957 года находится на территории Гейдельбергского замка. В коллекции представлены экспонаты от античных времен до наших дней.
Медицина и мореплавание
Музей истории медицины при Университетской клинике Гамбурга (Medizinhistorisches Museum am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) был открыт в 2010 году. Большое значение для Гамбурга традиционно имеет морская торговля, поэтому особое внимание в музее уделяется работе судовых и портовых врачей.
Музей в Гютерсло
Медицинская экспозиция Городского музея Гютерсло (Stadtmuseum Gütersloh) в 1990 году получила специальный приз как "Европейский музей года". Экспозиция рассказывает об истории медицины в мире, начиная с античных времен, а также о знаменитых врачах, работавших в этом городе. Среди экспонатов - письменный стол Роберта Коха и аппарат "железное легкое".
Роберт Кох
Экспозиция Музея в Институте Роберта Коха (Das Museum im Robert Koch-Institut) в Берлине посвящена основателю института по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней, знаменитому немецкому микробиологу Роберту Коху. В 1905 году этому ученому, открывшему возбудителя туберкулеза, была присуждена Нобелевская премия по медицине.
Икс-излучение
Немецкий музей Вильгельма Конрада Рентгена (Deutsches Röntgen-Museum) в Ремшайде расположен на родине выдающегося немецкого ученого, первого в истории физики лауреата Нобелевской премии. Вильгельм Конрад Рентген получил ее за открытие икс-излучения - рентгеновского излучения. Музей расположен в небольшом фахверковом здании недалеко от дома, в котором он родился.
Вильгельм Конрад Рентген
Мемориальный музей Вильгельма Конрада Рентгена (Röntgen-Gedächtnisstätte Würzburg) в Вюрцбурге был создан в лабораториях бывшего университетского Института физики, где работал этот ученый. Экспозиция посвящена истории экспериментальной физики. Икс-излучение, названное его именем, ученый открыл 120 назад - в 1895 году.
Водолечение
Музей Себастьяна Кнейппа (Kneippmuseum Bad Wörishofen) в Бад-Вёрисхофене посвящен немецкому физиотерапевту и священнику, разработавшему популярную систему водолечения. Его книга "Meine Wasserkur" была переведена на многие языки. Издание на русском "Мое водолечение: средства для излечения болезней и сохранения здоровья" впервые вышло в 1893 году в Киеве.
Лечебные травы
Исторический музей Хильдегарды Бингенской (Historisches Museum am Strom - Hildegard von Bingen) в городе Бинген-на-Рейне рассказывает о немецкой монахине XII века - знаменитой травнице, автору трудов по естествознанию и медицине, одной из четырех женщин, удостоенных Ватиканом звания Учитель Церкви. Всего в этом списке - 36 имен во главе с Фомой Аквинским.
Госпитальный орден
Музей госпитального ордена Антония Великого (Antoniter-Museum) расположен в городе Мемминген. Названный именем первого христианского монаха орден был основан в 1095 году. Его братство в Меммингене существовало в 1214-1526 годах. Главной задачей было лечение больных, страдавших от так называемого "огня Святого Антония" (эрготизма) - отравления алкалоидами спорыньи. Они попадают в муку из зерен ржи и ряда других злаков, зараженных склероциями.
Оздоровительная гимнастика
Музей Фридриха Людвига Яна (Friedrich-Ludwig-Jahn-Museum) работает во Фрейбурге (Унструт) в земле Саксония-Анхальт. "Отец Ян", как его называют, жил в 1778-1852 годах и считается основателем современной гимнастики. Он организовал несколько спортивных обществ и сыграл решающую роль в распространении многих спортивных снарядов - от брусьев до гимнастических колец.
Хирургия
Музей Вильгельма Фабри (Wilhelm-Fabry-Museum) находится в Хильдене. Отец немецкой хирургии, как его называют, родился в этом городе в 1560 году. Написал двадцать научных трудов и считается основоположником хирургической науки. Его жена Мари Колинет, тоже врач, первой применила магнит для извлечения металлических предметов из глаза и улучшила метод кесарева сечения.
Анатомия
Анатомическая коллекция Мекелей (Meckelsche Sammlung) принадлежит Университету имени Лютера в городе Галле (Зале). Первыми экспонатами стали препараты из частной коллекции, собранной берлинским анатомом XVII века Иоганном Мекелем. Дело продолжили его сын и внук. Последний, названный в честь деда, стал основателем современной тератологии - науки, изучающей уродства.
Университетский музей
Анатомический музей (Museum anatomicum) является одним из подразделений Марбургского университета, широко известного своими давними традициями в области преподавания медицины и медицинских исследований. Коллекцию начали собирать в XIX веке для научных и учебных целей.
Музей в Ингольштадте
Немецкий музей истории медицины (Deutsche Medizinhistorische Museum) расположен в городе Ингольштадт. В коллекции собраны экспонаты от древнейших времен до наших дней. Среди них - скелет "гиганта из Тегернзе" Томаса Хаслера (1851-1876), внесенного в Книгу рекордов Гиннесса. Его рост составлял 2,35 метра. Музей размешается в старом здании медицинского факультета.
Тело и этика
Медико-историческая коллекция Рурского университета (Medizinhistorische Sammlung der Ruhr-Universität) находится в Бохуме. В музее, расположенном в башне бывшей шахты, собрано более 10 тысяч инструментов и аппаратов из всех областей медицины XIX-XX веков. В центре внимания постоянной экспозиции - история изучения тайн человеческого тела и этические вопросы.
Фармакология
Музей истории медицины и фармакологии Университета имени Христиана Альбрехта (Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) в Киле был основан в 1980-х годах после передачи университету одной частной коллекции из Швейцарии. Помимо инструментов и техники здесь представлены объекты, относящиеся к народной и этномедицине.
Проказа
Музей лепры (Lepramuseum) в вестфальском городе Мюнстер - единственный в Германии музей, посвященный истории, распространению и борьбе с этим инфекционным заболеванием. Был открыт в 1986 году после создания немецкого Общества по изучению лепры. Музей расположен в небольшом фахверковом доме. Рядом находится часовенка Святого Лазаря из лепрозория XVI века.
Черная смерть
Музей Иоганна Винтера (Johann-Winter-Museum) в городе Андернах - небольшой музей истории врачебного искусства в родном городе немецкого ученого-медика XVI века. Рассказывает о медицине доисторического периода, античности и Средневековья, а также фармакологии, анестезии, интенсивной терапии. Около музея расположен сад с лечебными травами.
Психиатрия
Вюртембергский музей психиатрии (Württembergisches Psychiatriemuseum) в Цвифальтене основан в 2003 году. Музей посвящен истории современной психиатрии и психиатрических больниц, диагностике, а также знакомит с известными врачами и учеными, работавшими в этой области. Специальный раздел рассказывает об эвтаназии в "третьем рейхе".
Эпилепсия
Немецкий музей эпилепсии (Deutsches Epilepsiemuseum Kork) в городе Кель находится в районе Корк в помещениях Музея ремесел. Этот первый в мире музей, посвященный эпилепсии, был открыт в 1998 году. Рассказывает об истории болезни, диагностике, методах лечения, а также отражении в религиозном искусстве и других произведениях.
Стоматология
Музей истории дантистики (Dentalhistorisches Museum) в Чадрасе. Был открыт в 2000 году в одном из зданий замка Колдиц, а через несколько лет переехал в парк, находящийся по соседству. Музей располагает экспонатами, книгами и документами из более чем ста больших и малых частных коллекций. Экспозиция интересна не только профессионалам, но широкой публике.
Зрение
Оптический музей (Optisches Museum Jena) в Йене. Специальные разделы его обширной экспозиции посвящены истории очков, офтальмологических приборов и микроскопов. В одном из помещений воссоздана старая мастерская фирмы Zeiss 1866 года. В 2023 году музей закрыт на реконструкицю.