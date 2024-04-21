Пластическая операция в Турции. Что привлекает клиентов?

Липосакция и пластика носа, увеличение груди и трансплантация волос: все больше и больше людей со всего мира отправляются в Турцию ради пластической операции. Это выгодное предложение или рискованная игра со здоровьем?

28-летняя американка Бенита Палоя решила сделать пластику носа в Турции. Она заплатила за это 5000 долларов. И уже через неделю после операции ей разрешили улететь домой. "С 13 лет я мечтала о пластической операции носа. Я слышала, что турецкие врачи очень хорошо справляются с этой задачей. Несколько моих подруг сделали подобную операцию и были очень довольны", - рассказывает она.

Молодая женщина, которая работает в финансовом секторе, а также подрабатывает моделью, очень довольна результатом операции. Благодаря вмешательству пластических хирургов, она стала более уверенной в себе и сейчас получает больше заказов в качестве модели. Бенита с восторгом рассказывает о том, как внимательно к ней отнеслись в турецкой клинике, где ей делали операцию. Она до сих остается на связи с командой врачей. "Я могла бы сделать операцию в США и заплатить за нее 30 000 долларов, но я бы наверняка не ощутила той заботы и готовности помочь, которую получила в Турции", - говорит женщина.

Бенита Палоя очень довольна результатом пластической операции Фото: privat

С начала пандемии COVID-19 Турция переживает настоящий бум медицинского туризма. По данным государственного агентства USHAS, в 2021 году более 670 000 пациентам из-за границы были оказаны медицинские услуги в Турции. Через год это число выросло до более чем 1,25 миллиона. В первые шесть месяцев прошлого года цифры оставались примерно на таком же уровне.

Соответственно высоки и доходы турецких медицинских учреждений от этого бизнеса: в 2022 году они превысили два миллиарда долларов США. В первой половине 2023 года рост немного снизился, однако, по мнению экспертов, это связано в основном с разрушительным землетрясением в Турции в феврале 2023 года.

Немцы в Турции на первом месте

По данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), в 2022 году большинство иностранных гостей приезжали в Турцию из Германии, за которой следовали Великобритания и Швейцария. Самыми популярными нехирургическими процедурами были инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты. А в тройку лидеров в пластической хирургии вошли липосакция, коррекция носа и увеличение груди.

Все чаще в Турцию едут и для того, чтобы сделать операцию по удлинению ног. Нередко на подобную процедуру решаются западные мужчины, недовольные своим ростом. Один из них 31-летний Эш (имя изменено) из США. После операции его рост составляет 1,84 метра - на двенадцать сантиметров выше, чем раньше. "Это было очень больно, и период восстановления занял невероятно много времени", - рассказывает мужчина, но подчеркивает, что операция стоила того.

Турецкие клиники пытаются привлечь клиентов низкими ценами и активной рекламой Фото: Jens Schierenbeck/dpa Themendienst/picture alliance

Ортопед Юнус Эч из Стамбула говорит, что только за последние два года он провел более 200 операций по удлинению ног. "Раньше я, как правило, делал эту процедуру по медицинской необходимости, после травмы или из-за нарушений процесса роста", - говорит он. Но в последние годы обращается все больше людей, которые хотят сделать такую операцию по эстетическим соображениям. Врач предполагает, что количество подобных операций будет расти в ближайшие три-пять лет, хотя он хотел бы предостеречь всех желающих, ведь, в отличие от операций на носу или груди, удлинение ног может иметь более серьезные последствия в случае, если не будет достигнут желаемый результат.

Какими могут быть нежелательные последствия

В последнее время выросло количество сообщений об осложнениях после эстетических операций, проведенных в Турции. Год назад немецкий Институт Роберта Коха сообщил о 27 случаях отравления ботоксом, который вводят в желудок, чтобы надолго создать ощущение сытости и не толстеть. Однако этот метод приводил к серьезным побочным эффектам у некоторых пациентов. У них наблюдалась мышечная слабость, размытое зрение, затрудненное дыхание и отдельные симптомы паралича.

А в середине января в Стамбуле произошел трагический случай - глютеопластика или так называемая "бразильская подтяжка ягодиц" закончилась фатально для матери троих детей из Великобритании. Через четыре дня после операции у женщины случился сердечный приступ, вызванный жировой эмболией. При процедуре "подтяжки ягодиц" (которая была выполнена для молодой матери), бедра наполняются и увеличиваются за счет собственной жировой ткани пациента.

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Случаи неудачно проведенных операций или нежелательных последствий после хирургического вмешательства вызывают у многих вопрос о компетенции турецких врачей и клиник, где делают пластические операции. Однако Сюзанне Пунсман (Dr. Susanne Punsmann), немецкий эксперт центра защиты прав потребителей в земле Северный Рейн - Вестфалия, рекомендует избегать обобщений в этой связи. "В Турции, как и везде, есть хорошие и плохие учреждения", - подчеркивает она и отмечает, что понятие "пластический хирург" юридически не защищено. Поэтому она советует заинтересованным лицам тщательно исследовать, какой квалификацией обладает врач или сколько раз он уже проводил подобные операции. Эксперт также обращает внимание на то, что врачей соответствующей квалификации называют "специалистами по пластической и эстетической хирургии". "Но также и другие врачи - чаще всего это хирурги, дерматологи или гинекологи - могут проводить косметические операции", - добавляет Сюзанне Пунсман.

Дешево - не значит качественно

Важно также проверить, имеет ли врач или клиника сертификат европейского образца, например, знак ISO, который, среди прочего, указывает на то, что в этом учреждении регулярно проводится контроль. Пациентам также стоит узнать об используемом при операции материале и лаборатории, с которой работает врач или клиника.

Али Ихсан Октен из Турецкой медицинской ассоциации (TTB) призывает к осторожности, когда речь идет о врачах и клиниках, у которых нет соответствующих сертификатов. По его мнению, бум в медицинском туризме приводит к росту коммерциализации.

Фактически рынок очень конкурентен. С помощью агрессивной рекламы, SMS и WhatsApp-сообщений, а также низких цен клиники пытаются привлечь больше клиентов из других стран. "Решающим критерием для лечения в Турции часто является доступная цена. Возможна экономия до 70 процентов", - говорит эксперт по защите прав потребителей Пунсман. Увеличение груди в Германии обойдется не менее чем в 4500 евро, в то время как в Турции это доступно уже от 2500 евро. В Дюссельдорфе уменьшение желудка обойдется примерно в 12 500 евро, в Турции - лишь треть от этой суммы. В Турции можно серьезно сэкономить на дорогостоящих процедурах, что повышает готовность многих заинтересованных лиц к риску.