Минск причислил "DW Беларусь" к экстремистским формированиям

Минск причислил "DW Беларусь" к экстремистским формированиям29 апреля 2024 г.
Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) раскритиковал решение белорусских властей признать "экстремистским формированием" редакцию "DW Беларусь". "Мы самым решительным образом осуждаем решение белорусского МВД. Обвинения являются несостоятельными и не соответствуют реальной работе нашей белорусской редакции", - заявил он в понедельник, 29 апреля.
По его словам, данное решение, в первую очередь, демонстрирует страх Минска перед свободными журналистами. "Режим в Беларуси боится независимых СМИ и делает все возможное, чтобы лишить белорусов доступа к свободной информации. Они боятся ответственных граждан, самостоятельно формирующих мнение о происходящем в своей стране, в Европе и в мире", - отметил далее Лимбург.
Он подчеркнул, что журналистов медиакомпании не запугает новое решение властей в Минске. "Для нас этот запрет является призывом работать еще усерднее, чтобы все имели доступ к нашему контенту и свободной информации", - добавил он.
Беларусь объявила "экстремистским формированием" редакцию "DW Беларусь"
Ранее в тот же день в Минске сообщили о решении министерства внутренних дел РБ признать "экстремистским формированием" сотрудников DW, создающих контент для страницы "DW Беларусь", и запретить их деятельность на территории страны. При этом ведомство указало на якобы ведущуюся "DW Беларусь" организацию подготовки и "совершения посягательств на суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь, дискредитацию и оскорбление должностных лиц".
Таким образом, DW теперь полностью запрещена в Беларуси: запрещенным в этой стране является контент DW на всех платформах - интернет-странице, в YouTube-канале и Telegram-канале. Кроме того, данная классификация имеет масштабные последствия для редакционной деятельности DW, поскольку любое сотрудничество с немецкой медиакомпанией теперь может рассматриваться в Беларуси как уголовное преступление. Людям, передающим редакции информацию, грозят многолетние сроки лишения свободы.
Между тем, контент DW о ситуации в Беларуси по-прежнему доступен в этой стране в YouTube и Telegram, а материалы русскоязычной редакции DW - также в Facebook, Instagram и X. Кроме того, пользователи имеют возможность использовать инструменты для обхода цензуры и открывать заблокированные страницы DW через Psiphon и другие VPN-сервисы.
Два года назад Минск объявил контент DW "экстремистским"
В марте 2022 года МВД Беларуси объявил "экстремистскими материалами" контент Deutsche Welle в Беларуси. При этом "экстремистской" признана вся медиа-информационная сеть Deutsche Welle, а также логотип в виде двух букв D и W.
Гендиректор DW указал, что данное решение не только является серьезной атакой на свободу печати. "Объявленная ныне криминализация логотипа DW доказывает, насколько нервничает белорусский режим", - заявил Лимбург. "DW, обходя цензуру, все еще информирует многих людей в Беларуси. Число просмотров даже заметно выросло после вторжения в Украину. И вот теперь власти Беларуси с помощью надуманных уловок пытаются создать псевдоправовую базу, чтобы бороться с людьми, желающими воспользоваться правом на свободное формирование своего мнения", - подчеркнул он.
Решение Минска признать контент и логотип DW экстремистскими осудили также власти Германии.