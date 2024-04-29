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Минск причислил "DW Беларусь" к экстремистским формированиям

Ольга Лебедева
29 апреля 2024 г.

Генеральный директор DW Петер Лимбург раскритиковал объявление Минском "экстремистским формированием" журналистов медиакомпании, создающих контент "DW Беларусь".

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Здание DW в Бонне
Здание DW в БоннеФото: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) раскритиковал решение белорусских властей признать "экстремистским формированием" редакцию "DW Беларусь". "Мы самым решительным образом осуждаем решение белорусского МВД. Обвинения являются несостоятельными и не соответствуют реальной работе нашей белорусской редакции", - заявил он в понедельник, 29 апреля.

По его словам, данное решение, в первую очередь, демонстрирует страх Минска перед свободными журналистами. "Режим в Беларуси боится независимых СМИ и делает все возможное, чтобы лишить белорусов доступа к свободной информации. Они боятся ответственных граждан, самостоятельно формирующих мнение о происходящем в своей стране, в Европе и в мире", - отметил далее Лимбург.

Он подчеркнул, что журналистов медиакомпании не запугает новое решение властей в Минске. "Для нас этот запрет является призывом работать еще усерднее, чтобы все имели доступ к нашему контенту и свободной информации", - добавил он.

Беларусь объявила "экстремистским формированием" редакцию "DW Беларусь"

Ранее в тот же день в Минске сообщили о решении министерства внутренних дел РБ признать "экстремистским формированием" сотрудников DW, создающих контент для страницы "DW Беларусь", и запретить их деятельность на территории страны. При этом ведомство указало на якобы ведущуюся "DW Беларусь" организацию подготовки и "совершения посягательств на суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь, дискредитацию и оскорбление должностных лиц".

Таким образом, DW теперь полностью запрещена в Беларуси: запрещенным в этой стране является контент DW на всех платформах - интернет-странице, в YouTube-канале и Telegram-канале. Кроме того, данная классификация имеет масштабные последствия для редакционной деятельности DW, поскольку любое сотрудничество с немецкой медиакомпанией теперь может рассматриваться в Беларуси как уголовное преступление. Людям, передающим редакции информацию, грозят многолетние сроки лишения свободы.

Между тем, контент DW о ситуации в Беларуси по-прежнему доступен в этой стране в YouTube и Telegram, а материалы русскоязычной редакции DW - также в Facebook, Instagram и X. Кроме того, пользователи имеют возможность использовать инструменты для обхода цензуры и открывать заблокированные страницы DW через Psiphon и другие VPN-сервисы.

Два года назад Минск объявил контент DW "экстремистским"

В марте 2022 года МВД Беларуси объявил "экстремистскими материалами" контент Deutsche Welle в Беларуси. При этом "экстремистской" признана вся медиа-информационная сеть Deutsche Welle, а также логотип в виде двух букв D и W.

Гендиректор DW указал, что данное решение не только является серьезной атакой на свободу печати. "Объявленная ныне криминализация логотипа DW доказывает, насколько нервничает белорусский режим", - заявил Лимбург. "DW, обходя цензуру, все еще информирует многих людей в Беларуси. Число просмотров даже заметно выросло после вторжения в Украину. И вот теперь власти Беларуси с помощью надуманных уловок пытаются создать псевдоправовую базу, чтобы бороться с людьми, желающими воспользоваться правом на свободное формирование своего мнения", - подчеркнул он.

Решение Минска признать контент и логотип DW экстремистскими осудили также власти Германии.

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